Gasolina y diésel bajan en Guatemala: estos son los precios vigentes del 2 al 8 de junio

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó los nuevos precios de referencia de los combustibles del 2 al 8 de junio, los cuales reflejan una baja de Q3.44 en las gasolinas y Q2.62 en el diésel, debido al subsidio temporal aplicado desde el 28 de abril.

El aporte estatal amortigua el alza internacional de los combustibles con Q8 para el galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular.

El listado oficial del MEM señala que los precios de referencia en terminal (ExRack) quedaron establecidos en Q31.14 para el galón de gasolina superior, Q30.14 para la gasolina regular y Q27.87 para el diésel.

En la Ciudad de Guatemala, los precios de referencia para el consumidor final, en modalidad de autoservicio, son:

Q33.91 por galón de gasolina superior

Q32.91 por galón de gasolina regular

Q30.64 por galón de diésel

El MEM también explica que hay una diferencia de Q0.50 entre la gasolina superior y otras de alta gama, así como de Q1 entre el diésel convencional y el ultrabajo en azufre.

Añade que para el servicio completo se establece una diferencia de Q1 por galón.

Según publicaciones previas sobre el subsidio, los precios de referencia en la capital fueron los siguientes:

Semana Superior Regular Diésel 5 al 11 de mayo Q39.33 Q38.33 Q35.93 12 al 18 de mayo Q37.56 Q36.56 Q33.81 19 al 25 de mayo Q38.64* Q37.64* Q33.41* 26 de mayo al 1 de junio Q37.35 Q36.35 Q33.26 2 al 8 de junio Q33.91 Q32.91 Q30.64

*Valores estimados con base en los incrementos reportados por el MEM y publicaciones de Prensa Libre.

El documento del MEM muestra que los municipios de Petén tienen los precios de referencia más altos del país, con Q38.06 para la gasolina superior, Q37.06 para la gasolina regular y Q34.79 para el diésel. Estos valores excluyen a Flores.

En Puerto Barrios, Izabal, se registran los precios más bajos del país.

Precio internacional del petróleo

El petróleo intermedio de Texas, de referencia en Estados Unidos, comenzó este 2 de junio con un descenso del 0.98%, hasta los US$91.26 el barril, pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Los contratos de futuros del WTI restaban US$0.90 respecto del cierre de la jornada del 1 de junio.

El mercado del crudo sigue muy pendiente de los avances entre ambos países para poner fin a la guerra y, especialmente, para reabrir el estrecho de Ormuz.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.