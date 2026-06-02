Elecciones 2027: Congreso prevé aprobar ampliación de Q120 millones para preparar las elecciones generales

Luego de una reunión entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, se acordó presentar una propuesta de ampliación presupuestaria por Q120 millones.

El monto requerido se destinará a la preparación de las elecciones generales del 2027 y corresponde al déficit identificado por la autoridad en el año preelectoral.

Este año, el TSE cuenta con una asignación de Q500 millones aprobada en el presupuesto general.

En la mesa de trabajo, la propuesta figura como “Iniciativa de Ley de Disposiciones Presupuestarias para el Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y la Preparación del Evento Electoral 2027”.

Si el pleno conoce y aprueba la iniciativa, el TSE contará con una asignación presupuestaria de Q620 millones para la preparación de las elecciones generales del próximo año.

La iniciativa contempla que Q80 millones provengan por conducto del Ministerio de Finanzas (Minfin) y otros Q40 millones de los saldos de caja del TSE, para completar los Q120 millones previstos en la propuesta de reforma al presupuesto vigente.

Congreso prevé aprobar Q120 millones

El diputado Orlando Blanco, integrante de la junta directiva del Congreso, afirmó que existe disposición para aprobar la iniciativa de ampliación presupuestaria cuando sea conocida por el pleno, tras los acercamientos institucionales.

Recordó que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) plantearon que el presupuesto vigente, aprobado por el Legislativo, presenta un déficit de Q120 millones que no está contemplado en los aportes ordinarios y extraordinarios, lo que podría generar consecuencias en el año preelectoral para la organización de las elecciones generales y de las actividades previas requeridas.

Indicó que en la comisión se acordó aprobar una ampliación por Q80 millones, a partir de consultas efectuadas con el Minfin sobre las disponibilidades presupuestarias, y otros Q40 millones provenientes de recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal del 2025, que forman parte de los saldos de caja del Tribunal.

“Ya hay un dictamen y la idea es que se pueda conocer en el pleno en la sesión del 3 de junio. Tendrá dispensa de los debates de primera y segunda lectura y se aprobará de urgencia nacional para garantizar todos los recursos”, remarcó el legislador.

Aclaró que la intención es evitar excusas que puedan derivar en complicaciones durante el próximo proceso electoral, especialmente por las dificultades registradas en las dos últimas elecciones generales, entre ellas los retrasos en la transmisión de resultados, y dotar al TSE de los recursos necesarios para garantizar un proceso ágil, limpio y transparente.

Avala préstamo para educación media

Por aparte, los integrantes de la Comisión de Finanzas emitieron dictamen favorable a una solicitud de préstamo por US$100 millones (unos Q765 millones) destinados a ampliar la cobertura de la educación media.

La operación se realizará con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el dictamen fue aprobado con modificaciones.

Ahora corresponde al pleno del Congreso discutir la iniciativa, ya que, por tratarse de deuda soberana, debe conocerla y aprobarla.

El documento oficial indica que el financiamiento con el BID tiene como finalidad ejecutar el Programa de Apoyo a la Expansión de la Educación Media, que estará a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc) y se orienta a ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura educativa, fortalecer el uso de recursos educativos y tecnológicos, así como mejorar las competencias de los docentes en servicio del nivel medio.

El programa será financiado mediante un préstamo de inversión otorgado por el BID, bajo la modalidad de financiamiento flexible, para fortalecer la cobertura y la calidad de la educación media en Guatemala, incluidos los ciclos básico y diversificado.