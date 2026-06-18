Gobierno adjudica Q23 mil 997 millones en primer semestre del 2026; infraestructura lidera contratos

El primer semestre del 2026 está por concluir y el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo entra en su recta final, ya que solo le resta un año y medio de gestión.

El Ejecutivo tiene un presupuesto vigente de Q168 mil 767 millones 263 mil 643.90, de los cuales, al 15 de junio, había ejecutado el 36.72%, equivalente a Q61 mil 973 millones 597 mil 91.20, según datos oficiales del portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Dentro de la ejecución presupuestaria, a la fecha, la administración central ha adjudicado contratos a distintas empresas y entidades internacionales por Q23 mil 997 millones 881 mil 746.01 por medio del sistema Guatecompras.

Infraestructura, puertos y salud

Las adjudicaciones efectuadas por el Ejecutivo durante el primer semestre del 2026 se concentran en infraestructura, puertos y salud.

En primer lugar se encuentra la empresa APM Terminals Quetzal, a la que se ha adjudicado un monto de Q820.47 millones por la prestación de servicios marítimo-portuarios con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

En segundo lugar está el Gobierno de Estados Unidos, con un monto de Q769.44 millones. El principal contrato con ese gobierno es por Q767 millones exactos para la realización de estudios destinados a la construcción de seis proyectos de infraestructura vial prioritaria. Los estudios, diseño y ejecución estarán a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) y se espera que los proyectos comiencen a ejecutarse en el 2027.

En tercer lugar figura la empresa Construcciones Integrales Avanzadas, S. A., con Q756 millones 175 mil 329.40, por dos contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). El primero corresponde al mejoramiento del tramo Concepción Tutuapa, San Marcos, en la ruta RD-SMA-52, por Q599 millones 517 mil 7. El segundo es para el mantenimiento de la red vial prioritaria por Q156 millones 658 mil 322.40.

En cuarto lugar está la empresa J. I. Cohen, S. A., con Q664 millones 631 mil 387.86. El monto corresponde a más de una veintena de contratos para el suministro de medicamentos de distintos tipos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas).

En quinto lugar se encuentra la empresa Proyectos Generales y Construcciones, S. A., con Q652.4 millones por la adjudicación de tres contratos con el CIV. El primero corresponde a la ampliación de un tercer carril en la ruta de ascenso Cito-180, del kilómetro 178, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, al kilómetro 213, en Zunil, Quetzaltenango, por Q459 millones 996 mil 400. El segundo es para el mantenimiento de la red vial prioritaria, por Q100 millones 581 mil 159. El tercero, por Q72 millones 867 mil 900, corresponde al mejoramiento del tramo San Rafael Guativil-San Cristóbal Cucho, en San Marcos, sobre la ruta RD-SM-28. Además, tiene un cuarto contrato por Q18 millones 984 mil 400 para el servicio de tala y poda de árboles con el Fideicomiso de Desarrollo Urbano.

También destaca que las empresas mexicanas APCA JILSAB y APCA Estructura Hospitalaria ocupan el sexto y séptimo lugar, respectivamente. La primera obtuvo la adjudicación para el diseño, construcción y equipamiento del hospital de Cobán, Alta Verapaz, por Q615 millones 576 mil exactos. La segunda fue adjudicada para el diseño, construcción y equipamiento del hospital de Mazatenango, Suchitepéquez, por Q559 millones 715 mil 671.20.

La información y los datos del Minfin corresponden al período del 1 de enero al 15 de junio del presente año. Según las estimaciones, el monto total de las adjudicaciones efectuadas durante la primera mitad del año equivale al 14.22% del presupuesto vigente.

Avances positivos

A criterio de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, (Fundesa), es positivo que dentro de las principales adjudicaciones realizadas por parte del Ejecutivo en el primer semestre del año se encuentren temas que son importantes, como la infraestructura y la salud, los cuales afirman que han tenido un “rezago”.

“Desde Fundesa valoramos que la infraestructura y la salud se hayan colocado en el centro de la agenda; son dos de los rezagos más sentidos del país y atenderlos es indispensable para la competitividad y el bienestar. Reconocemos avances concretos en este semestre: la activación de la modalidad de licitación por emergencias bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, el acuerdo de cooperación técnica con Estados Unidos y el inicio de procesos para nuevos hospitales regionales” aseguró.

Zapata hizo una observación, de que “la prioridad debe medirse por resultados ejecutados, no por anuncios”. Además, consideró que el reto de fondo sigue siendo la ejecución y la institucionalidad, pues a mayo del 2026 el CIV había ejecutado apenas el 19% de su presupuesto, y la DIPP —pieza clave de la reforma— aún no opera plenamente.

Inversión forzada en infraestructura

Según el politólogo Renzo Rosal, resulta interesante observar las prioridades en los ámbitos en los que el Ejecutivo ha puesto mayor énfasis en las contrataciones y adjudicaciones durante lo que va del 2026.

Según el experto, el aumento de las contrataciones, principalmente en infraestructura, “no responde” a una prioridad propia del Gobierno, sino a presiones de sectores empresariales y también de un socio estratégico como Estados Unidos.

“En el tema de la infraestructura portuaria e infraestructura general en carreteras, no obedece necesariamente a un interés del gobierno como tal, sino más bien parecería ser como una presión. Esta inversión creo que es producto de la presión de diversos sectores, especialmente el empresarial y también, por qué no decirlo, del gobierno de Estados Unidos, ya que le ha puesto importancia a que Guatemala se ponga las pilas en términos de mejorar la inversión en infraestructura”, afirmó.

Rosal también hizo énfasis en que parte de los recursos se destinó al pago del Usace para estudios de infraestructura, así como para proyectos de modernización portuaria y ferroviaria.

Sobre el apoyo que los EE. UU. brinda al Gobierno para el diseño y construcción de proyectos de infraestructura, Zapata dijo que esto es una buena señal, ya que la colaboración por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del país vecino viene a aportar capacidades técnicas y estándares internacionales al más alto nivel.

“El Gobierno adjudicó US$100 millones (unos Q767 millones) al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para la elaboración de seis proyectos de infraestructura vial prioritaria, e incluso contempla estudios y diseños conceptuales para un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla. La participación del Usace aporta capacidad técnica de primer nivel, estándares internacionales de diseño y un socio estratégico que fortalece la relación bilateral en un momento clave para el nearshoring”, aseguró.

El director ejecutivo de Fundesa reiteró que en el mediano y largo plazo, este apoyo puede elevar sustancialmente la calidad de los estudios y reducir el riesgo de sobrecostos y rezagos que han caracterizado obras similares.

Sobre el tema de salud

Acerca de las adjudicaciones realizadas en el tema de la salud, Rosal indicó que sí forma parte de las prioridades iniciales del Ejecutivo, pero que la inversión no se traduce en mejoras percibidas por la población.

“El problema en materia de salud es que se hacen inversiones de manera constante, pero la mejora, la percepción de mejora al sector salud sigue estando todavía sin que sea perceptible por la ciudadanía. La ciudadanía todavía se queja bastante de la precariedad de los servicios de salud a pesar de que estén mejorando o que se esté aumentando la inversión en el rubro”, comentó.

Por su parte, Zapata destacó que es muy importante que el Ejecutivo pueda realizar inversión y cambios para mejorar el sistema de Salud en el país debido al colapso en que se encuentran los hospitales en distintas regiones.

"La respaldamos plenamente. Estos hospitales sustituirán a edificios identificados en riesgo de colapso —entre ellos el Hospital "Hellen Lossi de Laugerud" de Cobán y el Hospital Nacional de Mazatenango—, lo que vuelve la obra no solo importante, sino urgente. El hospital de Cobán representa una inversión cercana a Q567 millones para más de 21 mil metros cuadrados, y tanto Cobán como Mazatenango tienen previsto finalizar en agosto del 2027. Para Fundesa, darles agilidad a estos procesos es indispensable: cada mes de retraso en infraestructura de salud se traduce en vidas y en calidad de atención", añadió.

En este aspecto, Zapata aseguró que "la agilidad no puede reñir con transparencia ni con calidad" y que es necesario que estos proyectos avancen rápido y bien "con procesos competitivos, supervisión robusta y empresas idónea", precisamente para evitar los rezagos y cuestionamientos que históricamente han afectado la obra pública en el país. "La infraestructura social es tan estratégica como la vial", concluyó.