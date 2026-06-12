Arévalo reactiva proyectos viales heredados y prioriza la recuperación de carreteras

El Organismo Ejecutivo ha reactivado varios proyectos viales que forman parte del plan de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

El pasado 3 de junio, el presidente Bernardo Arévalo visitó Huehuetenango, donde participó en la inspección de varias de esas obras, los cuales, según indicó, “son importantes para mejorar la conectividad, acercar servicios y generar mejores condiciones de desarrollo para la población”.

Ese día se inauguraron los trabajos en el tramo que comunica la aldea Calel, San Carlos Sija, Quetzaltenango, con la aldea Pologuá en Momostenango, Totonicapán, un proyecto autorizado en el 2020, de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Tanto el presidente Arévalo como las autoridades de la cartera de Comunicaciones afirmaron en esa ocasión que estas obras están siendo impulsadas en Huehuetenango, ya que es “un departamento clave para el país”, debido a su ubicación fronteriza con México, así como a la “diversidad territorial” con la que cuenta y que es propicia para la realización de actividades comerciales, agrícolas y productivas.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que durante el presente año el Gobierno dará prioridad a la recuperación de las carreteras del país, por lo que en los próximos meses el mandatario impulsará varios proyectos viales en otros departamentos.

Proyectos de administraciones pasadas

En Huehuetenango el Ministerio de Comunicaciones ejecuta siete proyectos viales. Las obras fueron aprobadas por administraciones gubernamentales anteriores.

Según el SNIP, el proyecto identificado como RN-09 Norte, de 25.58 kilómetros, Santa Cruz Barillas-Río Espíritu —que forma parte del plan anunciado recientemente por el presidente— cuenta con el código 190120 para la construcción del tramo Santa Cruz Barillas-Río Espíritu y su ejecución se aprobó en noviembre del 2016.

Otro de los proyectos que ha sido reactivado por el Gobierno es el identificado como RN-09 Norte para la reposición de esa carretera en el tramo bifurcación RD-Hue-2-Piedras Captsin, Huehuetenango, el cual fue aprobado para su ejecución en agosto del 2017 y cuenta con el código SNIP 209047.

El Ejecutivo también anunció trabajos del proyecto para el mejoramiento de la carretera, tramo bifurcación RD-Hue-04, de San Miguel Acatán a San Sebastián Coatán, identificado con el número 245285 en el SNIP y aprobado en agosto del 2019.

Los otros proyectos que forman parte de la cartera activada por el Ejecutivo y que han sido identificados en el SNIP son:

Mejoramiento de la carretera RD-Hue-03, tramo de la aldea Santa Eulalia a San Sebastián Coatán, código 245284, aprobado en el 2019.

Mejoramiento de la carretera del tramo Todos Santos Cuchumatán-aldea San Martín, Concepción Huista, código 209133, aprobado en el 2018.

Mejoramiento de la carretera RN-7W, tramo Cuilco-Tectitán, código 209139, aprobado en el 2018.

Construcción de carretera ruta RD-Hue-11, tramo bifurcación CA-01-Santa Bárbara, código 317620. Este es el más reciente, ya que fue aprobado para su ejecución en junio del 2023.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, afirmó durante la visita a Huehuetenango que estos y los demás trabajos contenidos en el Plan de Infraestructura Vial para el departamento de Huehuetenango 2026 han sido encomendados por el presidente Bernardo Arévalo, ya que las vías del departamento, “históricamente”, han estado olvidadas.

“Estamos conscientes de que hay mucho trabajo por hace para levantar nuestra infraestructura vial. El presidente nos ha encomendado esta labor y, sobre todo, conectar a las poblaciones que históricamente han estado abandonadas con las principales vías, sabiendo que Guatemala sigue siendo un país altamente agrícola”, afirmó la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien junto con el presidente visitó e inspeccionó a inicios de junio los trabajos que se realizan.

Además de la reactivación de estos proyectos, que están a cargo de la Dirección General de Caminos, hay seis proyectos más en fase de estudio. También se ejecutan 14 proyectos de mantenimiento contenidos en el Plan de Mantenimiento Ordinario de Covial correspondientes al 2025 y se ejecutarán otros 14 proyectos programados en el Plan de Mantenimiento para el 2026. Estos últimos fueron contratados bajo disposiciones de la Ley de Infraestructura Prioritaria. Todos estos proyectos están encaminados a desarrollarse durante el presente año en Huehuetenango.

Proyectos de arrastre y pocos resultados

A criterio de Cristhians Castillo, analista del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), la actual administración ha dado prioridad al pago de empresas contratistas por proyectos de arrastre, incluso algunos que provienen de gobiernos anteriores, lo que deja en evidencia la asignación de recursos hacia compromisos heredados en lugar de enfocarse en proyectos actuales.

“Ha habido muchas críticas a cómo se ha manejado el pago de obras antiguas, cómo se ha dado prioridad a cumplir con pagos a empresas que vienen con proyectos, inclusive que se entregaron durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza”.

El experto indica que, aunado a esta situación, el factor climático en el territorio nacional es crítico y exige acciones inmediatas en todo el país para evitar más daños en la red vial. También considera que la administración actual no ha mostrado capacidad para dar resultados en este ámbito en el corto plazo.

“Es urgente atender la situación compleja de deterioro que hay en la carpeta vial o en la infraestructura estratégica del país, teniendo en cuenta que estamos entrando ya en la etapa lluviosa del año. La actual administración, no tiene una capacidad o no ha encontrado la ruta para tener acciones que den resultados en el cortísimo plazo”, asegura.

Se solicitó la postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para conocer los motivos por los cuales el Gobierno ha dado prioridad a la reactivación de proyectos de arrastre para su ejecución en Huehuetenango, pero al cierre de la presente nota no se había dado alguna respuesta.