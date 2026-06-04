Tramo El Rancho-Teculután: obra iniciaría dos años después de aprobado el préstamo

La ampliación del tramo El Rancho-Teculután, en la ruta CA-9 Norte, avanza en su fase de licitación y contratación. El proyecto contempla la rehabilitación de la carretera existente y la construcción de dos carriles adicionales para ampliar de dos a cuatro carriles un tramo de aproximadamente 35 kilómetros entre los departamentos de El Progreso y Zacapa.

La obra será financiada mediante un préstamo de US$175 millones aprobado por el Congreso el 22 de octubre del 2024, por medio del Decreto 24-2024. Sin embargo, pese a que los recursos fueron autorizados hace casi dos años, la construcción aún no ha comenzado debido a los procesos administrativos, técnicos y de contratación requeridos para proyectos financiados por organismos internacionales.

La CA-9 Norte conecta el área metropolitana con el Atlántico guatemalteco y constituye una de las principales rutas para el transporte de mercancías. A lo largo de este corredor se movilizan contenedores, materias primas, productos agrícolas, bienes manufacturados y mercancías destinadas tanto al mercado nacional como a la exportación.

Delfino Mendoza, analista de Fundesa, explicó que este tramo concentra una proporción importante del transporte pesado que circula en el país. "Se mueve un alto porcentaje de la carga de importación y exportación a través de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios", señaló.

Aunque el financiamiento fue aprobado por el Congreso en octubre del 2024, la ejecución del proyecto todavía depende de varios procedimientos administrativos y técnicos.

Delfino Mendoza explicó que actualmente el Ministerio de Comunicaciones avanza en la contratación de la supervisión y de la empresa que ejecutará la obra. "Ya se recibieron ofertas para la supervisión y se hizo el proceso de calificación. Estamos a la espera de la aprobación del banco para continuar con la firma del contrato", indicó.

Paralelamente, continúa la licitación para seleccionar a la constructora. "Para la obra ya está realizada la precalificación y la recepción de ofertas está programada para el 15 de junio. Luego vendrá el proceso de evaluación y contratación", explicó.

Papeleo requerido

Según Mendoza, los proyectos financiados por organismos multilaterales requieren procesos adicionales de revisión y control. "El banco tiene una metodología de precalificación y supervisión que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de proyectos", señaló.

Si se cumplen los plazos previstos, la construcción podría comenzar durante el segundo semestre del año. "Yo esperaría que el contrato pueda estar listo alrededor de agosto y que la obra pueda arrancar entre septiembre y octubre", indicó.

Mendoza explicó que actualmente también avanza otro proyecto relacionado con el puente Agua Caliente, un punto que durante años funcionó como cuello de botella dentro del corredor. "Al terminar ese puente tendríamos cuatro carriles continuos hasta El Rancho", señaló.

Además, ya existe otro préstamo aprobado para continuar la ampliación desde Teculután hasta Mayuelas. "Eso todavía está en fases iniciales, pero la idea es continuar avanzando en el corredor", explicó.

Sin embargo, aún no existen estudios de ingeniería concluidos para los tramos posteriores hacia Puerto Barrios. "Taiwán ofreció recursos para financiar esos estudios y se está trabajando en formalizar esa cooperación", agregó.

Lo que podría retrasar el proyecto

Aunque la licitación se encuentra en marcha, todavía existen factores que podrían afectar el cronograma. Delfino Mendoza identificó aspectos técnicos, financieros, legales y administrativos que suelen presentarse en proyectos de infraestructura de gran escala. "Puede haber cambios de diseño derivados de situaciones que se encuentren durante la ejecución de la obra", indicó.

También mencionó posibles conflictos relacionados con el derecho de vía o procesos judiciales vinculados con el proyecto. "Hay factores legales asociados a la liberación del derecho de vía o a posibles demandas que puedan surgir durante la ejecución", explicó.

Para Mendoza, otro aspecto relevante será garantizar la disponibilidad de recursos para mantener un flujo constante de pagos.

"Hay que exigirles a las empresas contratistas, pero también hay que cumplirles. Si existe financiamiento disponible, debe existir un flujo constante de pagos para evitar retrasos", señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la supervisión. "La supervisión de la empresa contratada, de la Dirección General de Caminos (DGC) y del banco puede contribuir a que el proyecto no tenga retrasos", afirmó.

Vía crucial

Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), indicó que la carretera es utilizada por gran parte de las unidades que conectan los puertos del Atlántico con los centros de distribución y consumo ubicados en el resto del país. "Mueve el comercio de Guatemala, tanto las exportaciones e importaciones como el consumo local, porque no tenemos otros medios. Hay un predominio total del transporte por carretera", afirmó.

Según Fajardo, mediciones efectuadas por el Ministerio de Comunicaciones han identificado sectores por donde circulan hasta 30 mil vehículos al día, especialmente en las cercanías de El Rancho. "Es una de las carreteras más importantes de Guatemala, con un flujo vehicular muy elevado. Todo el comercio que sale hacia los puertos del Atlántico se moviliza por esa ruta", explicó.

Agregó que la infraestructura actual ya muestra señales de saturación. "Actualmente, dos carriles resultan insuficientes, considerando el flujo vehicular que requiere movilizarse por esta carretera", indicó.

La importancia estratégica del corredor también trasciende las fronteras nacionales. En puntos cercanos a Río Hondo se incorpora transporte procedente de El Salvador que utiliza los puertos guatemaltecos para operaciones comerciales. "El Salvador no tiene puertos en el Atlántico y parte de esas flotas también se movilizan por este corredor", comentó Fajardo.

Años en planificación

La ampliación del tramo El Rancho-Teculután forma parte de una estrategia de modernización vial desarrollada por etapas durante los últimos años. Delfino Mendoza explicó que primero se ejecutaron proyectos en otros corredores estratégicos, como la ruta hacia Puerto Quetzal, la ampliación hacia Quetzaltenango y los trabajos en la carretera hacia la frontera con México.

Mientras estos proyectos avanzaban, el corredor hacia el Atlántico permanecía pendiente. "Se estaba quedando rezagada", comentó.

Durante varios años hubo conversaciones para financiar la ampliación con apoyo de Taiwán. Según Mendoza, incluso se planteó extender los trabajos hasta Puerto Barrios mediante una combinación de donaciones y préstamos en condiciones favorables.

"Taiwán había ofrecido recursos para construir el tramo de El Rancho a Mayuelas e incluso hasta Puerto Barrios. Se comenzó a cuantificar el costo y se hablaba de alrededor de US$640 millones, con una parte en donación y otra en préstamo", mencionó.

Sin embargo, la pandemia modificó las prioridades de inversión pública. "Esos recursos cambiaron de destino y el Gobierno decidió utilizarlos para asuntos de salud. La carretera quedó suspendida y ya no se continuó con el proyecto", explicó.

Posteriormente se gestionó una nueva fuente de financiamiento por medio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación española. "Se gestionó un préstamo por US$175 millones, de los cuales US$100 millones los aporta la cooperación española y US$75 millones el BID", indicó Mendoza.

"Este préstamo está vigente desde el año pasado y con ello se inicia el proceso de contratación del tramo, pero ya no llega a Mayuelas. Son más de 35 kilómetros los que se financiarían con el préstamo", mencionó.

El costo de los retrasos

Según Mendoza, un trayecto que antes podía completarse en aproximadamente seis horas ahora puede tomar 12 horas o más para algunos transportistas. "Todo eso implica aumentos en costos de operación y en tiempo de viaje. Al final, se traduce en un encarecimiento del flete", señaló.

Fajardo coincidió en que la reducción de velocidad afecta directamente la eficiencia logística. "Hoy tenemos velocidades promedio de entre 14 y 17 kilómetros por hora en esta ruta. Hace algunos años se recorría en cinco o seis horas y ahora puede tomar entre 12 y 14 horas llegar al puerto o regresar a la capital", afirmó.

Asimismo, indicó que estas condiciones obligan a muchas unidades a circular durante la noche para cumplir con horarios de carga y descarga. "El transporte a veces tiene que movilizarse por las noches. Es un horario en el que la visibilidad es menor y existen más riesgos para la seguridad vial", comentó.

También señaló que los congestionamientos prolongados pueden generar presión adicional sobre los conductores. "El hecho de circular a velocidades tan reducidas y tener que llegar al puerto antes de cierta hora genera cansancio y presión en los pilotos. Son factores que también inciden en los hechos de tránsito", afirmó.

De acuerdo con Mendoza, el impacto no se limita al sector transporte. "Los costos logísticos representan entre el 20% y el 30% del costo final al consumidor. En la medida en que esos costos aumentan, terminan impactando en los precios de los productos", explicó.

El impacto para las exportaciones agrícolas

La relevancia de la carretera también se refleja en el transporte de productos agrícolas. Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, explicó que una parte significativa de las exportaciones agropecuarias del país utiliza los puertos del Atlántico. "El 56% de la carga que sale por Santo Tomás de Castilla y más del 60% de la carga que sale por Puerto Barrios corresponde a productos del sector agro", indicó.

Entre los principales productos transportados por esta vía figuran banano, piña, frutas y vegetales destinados principalmente al mercado estadounidense.

Según Caballeros, los retrasos en el tránsito generan costos adicionales de combustible, transporte y operación. "Cuando hay interrupciones o congestionamientos, se incrementan las horas de traslado y eso genera costos adicionales para toda la cadena logística", explicó.

Además, destacó que en el caso de los productos perecederos es necesario preservar la cadena de frío para evitar pérdidas. "Los productos agrícolas son perecederos y por eso es importante que los tiempos de traslado se mantengan dentro de parámetros adecuados", señaló.

La representante empresarial añadió que el crecimiento del comercio también ha incrementado la presión sobre la infraestructura existente. "Los puertos del Atlántico han reportado incrementos de dos dígitos en el manejo de carga durante los últimos años y ese crecimiento también se refleja en la red vial", indicó.

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