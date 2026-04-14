CIV comenzaría mantenimiento de la red vial en plena temporada de lluvia

La temporada lluviosa está a unos meses de iniciar en Guatemala y los trabajos de mantenimiento de la red vial por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) podrían ser adjudicados cuando las lluvias ya estén asentadas en el país, lo que atrasaría su ejecución.

De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las primeras precipitaciones de la época comienzan en mayo, con picos en junio y septiembre, un período en el que los derrumbes, hundimientos y socavones impactan las carreteras del país.

Norma Zea, titular del CIV, dijo este lunes 13 de abril en conferencia de prensa, que recién comenzarían con la “prebase” de 300 proyectos del Plan de Mantenimiento Vial 2026, a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), para que sean adjudicados a finales de junio o julio.

“Esto no significa que no estemos atendiendo también la red vial actualmente (…) Lamentablemente no lograron activarse todos los proyectos del plan 2025. Estos son los que se han reactivado desde enero y son a los que se está dando cobertura”, dijo la funcionaria.

Agregó que se “empataron” los proyectos del año pasado con la planificación actual para cubrir mantenimientos de enero a noviembre y regresar a Covial su “ciclo natural”.

En la planificación se decidió tener 22 proyectos de obra civil, con lo que las empresas a las que se les asignen los trabajos deberán atender emergencias de cualquier tipo. “Esto nos ayudará a estar más activos, ser más eficientes al momento de que ocurra cualquier situación en cada uno de los departamentos”, dijo Zea.

De adjudicarse los trabajos hasta junio o julio, implicará que las obras de mantenimiento comiencen en plena temporada de lluvia, lo que complicaría labores como limpieza, bacheo y mantenimiento de la red vial.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), señaló que reconocen los problemas de capacidad que tiene el Ministerio de Comunicaciones; de esa cuenta, han insistido en la implementación de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) y en que la forma de contratación cambie de obra pública tradicional a un sistema de pagos por indicadores de servicio.

La Dipp fue aprobada hace 14 meses, sin que por ahora consiga integrarse por completo. Fue creada para planificar el desarrollo y la conservación de la infraestructura vial prioritaria en el país, así como convocar, promover y llevar a cabo los procesos de precalificación, licitación y contratación de dichos proyectos y su supervisión, entre otras funciones establecidas en el Decreto 29-2024.

Zapata añadió que, en el ínterin de la puesta en marcha de la dirección, es importante empezar cuanto antes con los trabajos de mantenimiento vial, considerando los problemas que puedan provocar las lluvias.