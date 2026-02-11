La DIPP no sesiona desde hace dos meses y se retrasa mantenimiento en vías nacionales

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) no ha sostenido reuniones en los últimos dos meses, lo que ha frenado avances en su proceso de instalación, según representantes vinculados al directorio. Carmen Abril, presidenta del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), indicó que el ritmo de trabajo ha sido irregular. “Hemos pasado más de dos meses sin ser convocados al diálogo”, afirmó.

Abril explicó que, aunque en ocasiones se logra quorum para discutir asuntos, no siempre se alcanza el necesario para tomar decisiones, lo que retrasa acuerdos clave para la puesta en marcha de la entidad.

Por su parte, el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), Carlos Melgar, señaló que la implementación de la DIPP depende de resoluciones adoptadas por el directorio, ya que la ley establece que las decisiones deben aprobarse con al menos cuatro de cinco votos, lo que ha dificultado consolidar consensos.

Melgar agregó que el traslado de recursos hacia la DIPP depende de cumplir condiciones previas. “Para que el Ministerio de Finanzas pueda trasladar recursos deben existir condiciones previas. Falta la estructura presupuestaria, falta el fondo hacia donde transferir los recursos y el reglamento normativo complementario”, explicó.

Candados

Abril señaló que uno de los principales obstáculos es la falta de emisión del reglamento de la ley. Indicó que el directorio aprobó la propuesta en noviembre, pero aún no ha sido oficializada por el Organismo Ejecutivo. “La ley establecía que debía ser emitido el 30 de noviembre. No se ha emitido”, afirmó.

Otro obstáculo es la falta de acuerdo sobre la estructura presupuestaria de la DIPP. Abril explicó que existen diferencias entre representantes del sector público y privado respecto del programa presupuestario que debe utilizarse. Indicó que en una votación reciente no se logró el respaldo necesario. “¿De qué sirve ocho años de esfuerzo si no se puede tener una votación porque un representante no mandó a su suplente?”, cuestionó.

Sobre este punto, Melgar confirmó que la estructura presupuestaria continúa pendiente. Explicó que es un requisito indispensable para realizar transferencias de recursos estatales. “Tuvimos tres votos a favor; efectivamente, una representación pública no participó y hubo un voto en contra de Cutrigua”, explicó.

El tercer obstáculo, según Abril, es la falta de consenso sobre el salario de la gerente de la DIPP. Indicó que el asunto ha sido discutido durante seis meses sin lograr un acuerdo. “La gerente ya está ahí desde hace más de seis meses sin poder pagarle”, afirmó.

Además, recalcó que desde el momento en que se designó a la gerente de la DIPP, Cutrigua presentó una propuesta de salario, pero el sector público no está de acuerdo ni presenta una alternativa. “Pareciera que es algo menor, pero no lo es. ¿Cómo vamos a vencer ese impase de establecer un equipo que empiece a trabajar, si ni siquiera podemos instalar a la gerente?”, comentó.

Indicó que los retrasos en la instalación pueden afectar la planificación de proyectos y la coordinación institucional. “La DIPP no es solo administrativa. Son horas perdidas, son costos operativos y también mermas en la competitividad del país”, afirmó.

Soluciones planteadas

Abril indicó que Cutrigua planteó medidas para agilizar la instalación de la DIPP. Una de ellas es establecer un calendario intensivo de reuniones. “Proponemos que las reuniones sean semanales, no quincenales, por lo menos mientras logramos solventar las cuestiones pendientes”, afirmó.

También propuso que el reglamento sea trabajado mediante una ruta crítica que permita identificar responsables y plazos para resolver observaciones. Señaló que la ley incluye mecanismos para atender emergencias y asegurar la continuidad de los proyectos viales.

Melgar añadió que durante este semestre podrían registrarse avances en la estructura necesaria para transferir recursos. “Estos primeros meses tienen que ver con la estructura de la dirección, no con aprobar proyectos o licitaciones, porque lo primero que se tiene que hacer es agotar toda la parte institucional”, señaló.

Abril agregó que en los próximos meses podrían realizarse estudios y evaluaciones de la red vial. Indicó que la ejecución de proyectos dependerá de que la institución esté completamente instalada. "En seis meses la DIPP podría hacer muchas cosas, podríamos levantar estudios, levantar la evaluación de la red vial, pero que vean a la DIP ejecutando en seis meses, no es lo que está en la en la planificación de la DIPP", comentó.