Avances en ruta Cito-Zarco: obra se entregará en mayo

La titular del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, informó este 13 de abril que los trabajos en la ruta Cito-Zarco avanzan desde enero, pese a múltiples dificultades que han retrasado la obra.

Entre los principales obstáculos destacan la atención de rutas alternas, conflictos con comunidades y condiciones climáticas adversas. No obstante, la funcionaria señaló que, gracias a acuerdos alcanzados con autoridades locales y comunitarios en San Felipe, se logró destrabar el proyecto y continuar con la ejecución.

Actualmente, la empresa contratista trabaja en la cimentación de una bóveda, considerada una solución estructural definitiva para el tramo afectado.

Según el CIV, esta obra responde a estudios de ingeniería realizados en el lugar, luego de fallas en intervenciones realizadas en administraciones anteriores.

Obra entre Muluá y Zunil se integrará a ampliación vial

Las autoridades indicaron que esta semana se recibieron ofertas para la ampliación a tercer carril entre Muluá y Zunil, en Quetzaltenango.

Este proyecto incluirá el tramo en reparación, lo que permitirá dar continuidad a la infraestructura vial en el futuro.

Fecha estimada de finalización

En la conferencia semanal de “La Ronda”, la ministra comentó que prevé que los trabajos concluyan en la última semana de mayo, mientras la empresa mantiene jornadas continuas de más de 48 horas, incluso durante la noche y bajo condiciones de lluvia, para cumplir con el cronograma.

Antecedentes de daños en la ruta Cito 180

La ruta Cito-Zarco ha enfrentado constantes emergencias durante los últimos meses.

En junio de 2025, un socavón en el kilómetro 189 afectó un tramo de 1.3 kilómetros, lo que obligó a habilitar pasos provisionales y, posteriormente, un puente Bailey en noviembre del mismo año.

Además, en octubre se registró un deslave en el kilómetro 194, en el sector de finca La Soledad, en El Palmar, Quetzaltenango.

Analistas advirtieron en ese momento que el cierre de la vía generaba pérdidas diarias de hasta Q600 mil debido a su impacto económico.

Importancia estratégica de la ruta Cito-Zarco

La ruta Cito-Zarco es un eje clave que conecta la Costa Sur con el altiplano occidental, que incluyen los departamentos como Quetzaltenango, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango.

Esta vía es esencial para el comercio, turismo y transporte de pasajeros, además del traslado de combustibles desde el Puerto de San José hacia el occidente del país.

También facilita la distribución de productos agrícolas hacia mercados nacionales y centroamericanos, a través de la ruta CA-2 Oriente