Ruta Cito-Zarco colapsada deja pérdidas diarias de Q600 mil, alertan expertos

El cierre parcial de la ruta Cito-Zarco, una de las principales vías de conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango, ha ocasionado un impacto económico considerable en las comunidades del suroccidente de Guatemala.

De acuerdo con el análisis de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la inhabilitación de esta carretera ha provocado cancelaciones de entregas, dificultades en el abastecimiento de productos y pérdidas significativas para transportistas y comerciantes.

Zapata explica que los costos adicionales de transporte terrestre rondan los US$150 por cada hora de retraso, lo que equivale a aproximadamente Q1 mil 185 por hora en demoras de entrega de mercancías.

Este aumento en los gastos logísticos afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen de la ruta para distribuir sus productos hacia diferentes municipios del país.

Pérdidas económicas y falta de conexión

Según los cálculos compartidos por Zapata con base en distintas fuentes, las pérdidas diarias derivadas de la falta de comunicación en la ruta ascienden a Q600 mil diarios.

Este tramo carretero conecta importantes centros de producción y comercio, por lo que su colapso limita la circulación de bienes y servicios entre el litoral y las zonas altas del país.

“El impacto es directo en la economía local, ya que las empresas enfrentan retrasos, cancelaciones y mayores costos operativos. Además, los agricultores y transportistas no pueden cumplir con los tiempos de entrega, afectando la cadena de suministro” Juan Carlos Zapata

Llamado a priorizar la reparación de la vía nacional

Fundesa se suma al llamado de urgencia, al igual que la Cámara del Agro y la Cámara de la Industria, instando a las autoridades a elaborar un plan de recuperación de la infraestructura nacional.

Ante la situación Cito-Zarco, la fundación subraya la importancia de que las autoridades apliquen el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para permitir reparaciones de emergencia en esta ruta.

También señala que, en este caso particular, el Gobierno de Guatemala debe utilizar los saldos de caja disponibles para invertir de inmediato en la restauración de esta carretera, considerada estratégica para el desarrollo económico regional.

“Esta vía no puede seguir postergándose; su rehabilitación es vital para mantener la conectividad del suroccidente” Juan Carlos Zapata

Asimismo, Fundesa recomienda impulsar reformas a la Ley de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), con el fin de fomentar más Asociaciones Público-Privadas (APP) y fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de infraestructura vial de forma eficiente.

Covial trabaja en un tercer carril

Mientras tanto, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que, al 28 de octubre, avanzaban los trabajos de mejoramiento del paso provisional en el kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco, que una vez finalizados se convertirán en el paso fijo.

Las cuadrillas comenzaron desgastando una parte de la montaña para habilitar un carril que suplirá el tramo perdido por el deslave. Actualmente, se utiliza maquinaria pesada para estabilizar la base con cemento antes de aplicar el asfalto.

Según la institución, se espera que el paso quede habilitado en los próximos días, lo que permitirá restablecer el tránsito vehicular en la zona, conservando un carril en ambos sentidos como antes del deslave.

Covial también indicó que los daños en la red vial nacional se deben a varios factores, entre ellos la intensa temporada de lluvias, la saturación del suelo y la falta de mantenimiento durante décadas, lo que ha debilitado la estructura de muchas carreteras del país.

Además, la falta de coordinación municipal en el manejo de los tragantes pluviales ha provocado que la carretera principal reciba el desagüe de viviendas aledañas, agravando el deterioro de la vía.

Cito-Zarco una vía clave para la región

El socavamiento en el kilómetro 194.5 de la ruta Cito-Zarco, registrado en los últimos días de octubre, se debió según indicó Covial en un comunicado a la pérdida de material fino en la base del terreno, lo que ocasionó la ruptura de la vía.

Este punto, fundamental para el tránsito de carga y pasajeros entre Retalhuleu y Quetzaltenango, ha quedado intransitable, obligando a los conductores a tomar rutas alternas más largas y costosas.

De acuerdo con Zapata, la situación pone en evidencia la urgencia de modernizar la red vial guatemalteca, ya que la falta de mantenimiento y la respuesta tardía ante emergencias continúan afectando la productividad nacional. “El deterioro de la infraestructura limita la competitividad y encarece la vida de las comunidades más vulnerables”, concluye.