Socavón bloquea el paso en el kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco; Covial habilitará carril temporal

Covial informó que un socavón impide el paso de vehículos en el kilómetro 194 de la ruta entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

time-clock

CIERRAN RUTA CITO-ZARCO

Socavón impide en el paso en el km 194 de la ruta Cito-Zarco. (Foto Prensa Libre: Covial)

Según la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), las fuertes lluvias de la temporada continúan causando daños en la carretera que conecta Retalhuleu con Quetzaltenango.

Indicó que el daño registrado en el kilómetro 194, en el sector conocido como "La Soledad", en el municipio de El Palmar, Quetzaltenango, se amplió, lo que socavó por completo un carril.

“Factores como el paso de un río en las proximidades y la saturación de humedad en los suelos son parte de las causas de esta emergencia”, según Covial.

La institución afirmó que trabaja desde las últimas semanas en estudios de topografía, suelos y geotécnica, los cuales servirán para el diseño de la solución de ingeniería civil que permitirá recuperar el tramo.

Añadió que, como medida de prevención, el paso ha sido cerrado con la señalización correspondiente.

Desde la noche del domingo 26 de octubre, Covial trabaja en la desviación del cauce del río y en la habilitación de un carril temporal, mientras se repara el área afectada.

“Se ruega a la población usuaria de esta ruta utilizar vías alternas y estar al tanto de las redes sociales institucionales, donde se informará sobre la habilitación del carril temporal”, añadió.

