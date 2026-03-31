Ruta Cito-Zarco: ¿En cuánto tiempo podría habilitarse el paso y qué trabajos se realizarán?

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Ruta Cito-Zarco: ¿En cuánto tiempo podría habilitarse el paso y qué trabajos se realizarán?

Un video evidenció cómo el agua se llevó un paso alterno a la ruta Cito-Zarco, y ahora Covial informa cuando se estima que se podría reabrir el tramo.

Sandy Pineda y Victoria Ruiz

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El socavón en el kilómetro 189 de la ruta Cito-Zarco mantiene interrumpida la conexión entre Quetzaltenango y Retalhuleu en plena Semana Santa, mientras las autoridades trabajan contrarreloj para restablecer el paso en este tramo importante del suroccidente del país.

La emergencia se agravó tras las intensas lluvias del lunes 30 de marzo, cuando un socavamiento se llevó por completo el tramo.

En redes sociales circuló un video en el que se observa cómo la fuerza del agua había arrastrado la carretera y dejó interrumpido el paso en esta vía estratégica para el turismo y el comercio.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó la noche de este martes 31 de marzo que el área sigue altamente comprometida; sin embargo, en las últimas horas se permitió el paso controlado en el tramo municipal de la aldea San Miguelito Calahuaché, en Quetzaltenango.

Según la Unidad de Conservación Vial (Covial), los trabajos avanzarán en función de las condiciones climáticas. Se prevé que este miércoles 1 de abril haya avances importantes y, si las lluvias disminuyen, el paso podría habilitarse entre el jueves 2 y el viernes 3 de abril. Sin embargo, las precipitaciones persistentes podrían extender el plazo.

Magnitud del socavón en ruta Cito-Zarco evidencia daños severos tras lluvias en Quetzaltenango
El socavón en el km 189 de la ruta Cito-Zarco muestra la magnitud de los daños que mantienen interrumpido el paso vehicular. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)

Las autoridades descartaron la instalación de un puente Bailey debido al riesgo de colapso ante la fuerza de la corriente durante las lluvias, lo que podría generar una nueva emergencia.

En su lugar, se optó por instalar una tubería de mayor capacidad, de aproximadamente tres metros, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y reducir el riesgo de nuevos socavamientos en una zona de geografía compleja.

Tubería de gran capacidad que será instalada en Cito-Zarco para evitar nuevos socavamientos por lluvias
Autoridades instalarán una tubería de mayor capacidad en el km 189 de la ruta Cito-Zarco para mejorar el flujo de agua y evitar nuevos colapsos. (Foto Prensa Libre: CIV)

El problema no es nuevo. Desde el 2025, el tramo presenta daños estructurales que obligaron a habilitar pasos provisionales, los cuales han colapsado nuevamente ante las lluvias recientes.

La situación se agravó con la destrucción del segundo paso provisional en el kilómetro 189.5, en jurisdicción de San Felipe, que fue arrasado por la crecida del río y dejó otra vez interrumpido este corredor vial entre la costa sur y el occidente.

A esto se sumó el cierre de una ruta alterna en el sector El Campo, en la aldea Tierra Colorada, luego de que el propietario del terreno restringiera el paso y comenzara a cobrar a los vehículos por los daños ocasionados en su propiedad.

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El cierre generó filas de hasta tres kilómetros, principalmente de transporte pesado, cuyos conductores permanecieron varados durante horas. La tensión escaló cuando transportistas bloquearon el ingreso y egreso de la comunidad como medida de presión, lo que derivó en enfrentamientos con vecinos.

Tras varias horas de diálogo, autoridades departamentales lograron un acuerdo temporal que permitió habilitar el paso por algunas horas para aliviar la congestión; sin embargo, la circulación continúa siendo irregular y limitada.

Maquinaria de Covial trabaja en la rehabilitación del tramo afectado por hundimiento en Cito-Zarco km 189
Maquinaria pesada realiza trabajos de emergencia en el km 189 de la ruta Cito-Zarco para rehabilitar el paso tras el socavamiento. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)
Magnitud del socavón en ruta Cito-Zarco evidencia daños severos tras lluvias en Quetzaltenango
El socavón en el km 189 de la ruta Cito-Zarco muestra la magnitud de los daños que mantienen interrumpido el paso vehicular. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)

El impacto ya se refleja en la economía regional. El sector turístico ya reporta una caída de entre 30% y 35% en la actividad durante esta Semana Santa, con cancelaciones de reservaciones y menor afluencia de visitantes provenientes del occidente del país, que representan hasta el 50% del flujo hacia la costa sur.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) también reporta una disminución en la llegada de visitantes a sus parques, evidenciada en una menor circulación vehicular en comparación con años anteriores.

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En el ámbito comercial, el cierre ha obligado a utilizar rutas alternas más largas, como la RN14, lo que incrementa los costos de transporte en un contexto de alza en el precio del diésel y complica el traslado de mercancías desde y hacia el occidente.

Aunque las autoridades mantienen monitoreo constante y buscan habilitar el paso en los próximos días, advierten que la ruta podría permanecer con restricciones mientras continúan los trabajos, por lo que recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse informados sobre la evolución de la emergencia.

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