¿Va al Puerto? Estas son las tres rutas alternas por trabajos en la autopista Escuintla–Puerto Quetzal

Viajar al Pacífico en esta Semana Santa podría tomar más tiempo de lo habitual.

La circulación vehicular hacia el Puerto San José y Puerto Quetzal aumentaría hasta 30%, sobre una ruta que ya registra entre 15 mil y 20 mil vehículos diarios, mientras continúan los trabajos en la autopista Escuintla–Puerto Quetzal.

El Consorcio Autopistas de Guatemala, S.A. (Convía) informó cuáles son las obras en curso y qué esperar en la ruta: el tramo del km 60.9 al 102.1 de la CA-9 Sur sigue en construcción, por lo que los conductores encontrarán desvíos temporales, señalización preventiva y maquinaria en operación en distintos puntos.

Actualmente, el proyecto mantiene múltiples frentes de trabajo activos, con equipo pesado y transporte de materiales, lo que puede generar pausas, aunque el tránsito es posible.

Carril reversible en tramo crítico

La Unidad de Protección Vial (Provial) anunció que se implementará un carril reversible entre los kilómetros 60 y 62, considerados en uno de los puntos que eventualmente puede llegar a tener más congestionamiento en el trayecto.

Esta medida se habilitará de forma temporal, según la carga vehicular, y busca reducir los tiempos de espera en horas pico.

Aunque ya se ha aplicado en semanas recientes, durante la Semana Santa será clave para manejar el incremento del tránsito.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar congestionamientos, Convía recomienda considerar tres rutas principales:

Por Interplaza: redondel Pradera Escuintla, carretera a Taxisco y conexión hacia la autopista y antigua vía a Masagua rumbo al Puerto San José

redondel Pradera Escuintla, carretera a Taxisco y conexión hacia la autopista y antigua vía a Masagua rumbo al Puerto San José Por Masagua: ingreso por el distribuidor con conexión directa hacia el litoral

ingreso por el distribuidor con conexión directa hacia el litoral Desde Palín-Escuintla: paso por el sector comercial, redondel Pradera y conexión hacia Taxisco

Ruta alterna por la vía antigua a Masagua recomendada para llegar al Puerto San José ante el congestionamiento en la CA-9 Sur.

Ruta alterna por Interplaza y carretera a Taxisco recomendada para evitar congestionamientos rumbo al Puerto San José.

Ruta interna por el centro de Escuintla como alternativa para incorporarse a la autopista hacia el Puerto.

Asistencia y recomendaciones clave

Durante el asueto habrá asistencia vial gratuita las 24 horas, con servicios como apoyo mecánico, grúa, cambio de llanta, paso de corriente, cerrajería y suministro de combustible.

El número habilitado para atender emergencias es: 1-801-000-7482 de Convía, o bien a la marcación corta 1520 de Provial.

Si planea viajar al sur, se recomienda salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse atento a la habilitación del carril reversible entre los kilómetros 60 y 62, ya que su implementación podría reducir significativamente los tiempos de traslado.

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