Estos son los 7 sagrarios en la capital que se pueden visitar durante la Semana Santa en Guatemala 2026

El padre Luis René Sandoval, director de Comunicación Social del Arzobispado de Guatemala, comparte que la mayoría de iglesias están abiertas hasta la medianoche. Por su parte, explica que visitar los sagrarios es acompañar al Señor que está sufriendo porque va a morir por nosotros y recuerda la invitación a la oración.

Sandoval explica que se recuerda el versículo de Mateo 26:40: "¿Ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo?", el cual refleja su tristeza y la soledad cuando sintió angustia.

Visitar el sagrario es recordar que se queda presente y acompañar la reserva para dar la comunión el Viernes Santo.

Quienes no pueden hacer una visita a los siete lugares, se recomienda visitar por lo menos un sagrario y orar frente a Jesús Eucaristía. Para los enfermos, encarcelados y quienes no pueden asistir se les invita a recordar que Jesús se ha quedado presente en el Santísimo Sacramento del altar para atender nuestras peticiones.

¿Qué templos visitar en las zonas 1 y 2 en Jueves Santo?

Aquí algunas sugerencias de templos a visitar por la cercanía entre uno y otro. Recuerde llevar zapatos cómodos, utilizar aplicaciones de transporte y mantenerse hidratado.

Propuesta recorrido 1

El punto de partida es la iglesia de La Asunción, ubicada en la séptima avenida y quinta calle de la zona 2; luego, hacia Nuestra Señora de Fátima, sobre la avenida Independencia, Ciudad Nueva, de la misma zona. En esta última, los oficios comenzarán a las 17 horas y se quedará expuesto el Santísimo hasta la medianoche. También está La Parroquia, en la 15 avenida de la zona 6.

Desde aquí es posible dirigirse al templo de Candelaria; la eucaristía es a las 18 horas. Santa Teresa, San Sebastián y La Recolección complementan la visita.

Propuesta recorrido 2

El Calvario, en la 18 calle y sexta avenida “A”. Luego, sobre la sexta avenida y 13 calle, puede visitar las iglesias de San Francisco y Santa Clara, que están a pocos pasos de distancia; Beatas de Belén y Las Capuchinas.

Para terminar, podría incluir Santo Domingo y Catedral Metropolitana.

Propuesta recorrido 3

En esta podría empezarse por el templo de San José; La Merced, sobre la 5a. calle; así como Santa Teresa, sobre la 9a. avenida; Santa Catalina, en la 4a. avenida; Catedral, para concluir en San Sebastián y La Recolección.

¿Por qué visitarlos?

Según registros, la visita de los siete sagrarios es una antigua tradición arraigada en el fervor popular, en la que se rememoran las siete casas a las que Jesús fue llevado antes de ser crucificado.

“Su finalidad es agradecer a Jesucristo el don de la Eucaristía y del Sacerdocio que instituyó aquella noche santa, y acompañarlo en la soledad y sufrimientos en el Huerto de Getsemaní, así como en las afrentas recibidas en las casas de Anás, Caifás, Herodes, Pilato, en el Calvario y en el silencio del sepulcro”, cita la página Aciprensa, del Vaticano.

La tradición incluye que en cada lugar se hagan oraciones y se pida por cosas buenas en la familia, dice Johann Melchor, doctor en Historia del Arte, en una entrevista con Prensa Libre.

La visita a los sagrarios permite a los fieles la posibilidad de reducir las penas acumuladas por sus pecados, aunque se trata de una cuestión de fe, ya que no existe una base en el derecho canónico que lo respalde.

La Eucaristía es un simbolismo instituido por Jesús. (Foto Prensa Libre: EFE)l

En la página oficial del Vaticano también se describe que el Triduo Pascual se inicia el Jueves Santo con la misa "in Coena Domini" y encuentra su punto culminante en la Vigilia Pascual. Comienza el jueves por la tarde porque, según los judíos, el día empieza la noche anterior y, por tanto, litúrgicamente las solemnidades y los domingos se celebran con las vísperas del día anterior.

Según la ley y las costumbres judías, Jesús celebra con sus discípulos la fiesta de la Pascua en recuerdo de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Durante este banquete, Jesús instituyó la Eucaristía. Además, ofreció un lavatorio de los pies a sus discípulos; es decir, el servicio y el amor. Este gesto lo realizaban los esclavos hacia sus amos y sus invitados, para lavarles los pies cubiertos por el polvo de las calles.