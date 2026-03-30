Quema de Judas en Semana Santa: Qué significa y qué día se realiza en Guatemala esta tradición

El Sábado de Gloria, una tradición es la quema de Judas. Esta práctica en Guatemala también se realiza en otros países de la región.

Es una tradición española que se llevó a los países que dominaron, y es una sátira social, explica el historiador Aníbal Chajón. "Judas es la persona traidora a Jesús y lo más interesante es la lectura del testamento de Judas, en la que se simboliza que él deja sus bienes a otros que también han traicionado la confianza de las personas; por eso usualmente se dedica a los políticos", explica Chajón.

"Para representar esto se hace un monigote que se quema el Sábado de Gloria", comparte el historiador, y asegura que se difundió más durante la época de los liberales.

"A los sacerdotes católicos no les agradaba esto, porque para ellos es un tiempo de pesar por la muerte; entonces lo veían como una falta de respeto. Sin embargo, también tenía una forma de rebeldía contra las tradiciones católicas. Además, estaban las críticas que hacían los liberales, especialmente a los gobiernos conservadores, ya que muchos de ellos —por lo menos en Hispanoamérica— eran anticatólicos", comparte el conocedor.

Con el tiempo, esta práctica también sirvió para criticar a los mismos políticos liberales. Aunque en épocas fuertes, como las de Justo Rufino Barrios o Manuel Estrada Cabrera, la gente se contenía mucho, porque si decían algo podían ser encarcelados o incluso asesinados.

Aun así, siempre prevalecía la creatividad popular y, sobre todo, la intención de señalar los defectos de vida de personas que destacaban en la comunidad donde se quemaba Judas.

Otra práctica en el Sábado de Gloria es golpear las plantas. "Por la llegada de la primavera y la primera luna llena, se acostumbraba pegar a los árboles y plantas para que dieran fruto en el hemisferio norte; esa práctica se trasladó a los niños, dándoles unos golpes simbólicos para que crecieran como lo hacían las plantas", refiere Chajón. Esto último no es una tradición católica, sino que está vinculada a los ciclos de la naturaleza en el hemisferio norte, con la intención de propiciar crecimiento y abundancia", agrega.

En el 2006, el entonces papa Benedicto XVI hizo una reflexión acerca de Judas en una audiencia general. Describió que Judas Iscariote es un nombre que, entre los cristianos, representa una reacción instintiva de reprobación y de condena.

Los evangelios lo describen como "aquel que lo traicionaba". Se dice de él durante la última Cena, después del anuncio de la traición, y luego en el momento en que Jesús fue arrestado (Mateo 26 y Juan 18). Sin embargo, las listas de los Doce recuerdan la traición como algo ya acontecido: "Judas Iscariote, el mismo que lo entregó", dice Marcos, en el capítulo 3, por dar algunos ejemplos.

La traición, en cuanto tal, tuvo lugar en dos momentos: ante todo en su gestación, cuando Judas se pone de acuerdo con los enemigos de Jesús por treinta monedas de plata, y después en su ejecución con el beso que dio al Maestro en Getsemaní.

Benedicto XVI explicaba que, respecto de la actitud de Judas, es importante recordar el libre albedrío de cada persona. "Jesús espera que queramos arrepentirnos y convertirnos; es rico en misericordia y perdón. Por lo demás, cuando pensamos en el papel negativo que desempeñó Judas, debemos enmarcarlo en el designio superior de Dios que guía los acontecimientos", describió.