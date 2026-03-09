Cuaresma en Antigua Guatemala: exposición reúne fotos, huerto y alfombra tradicional

Escenario

Cuaresma en Antigua Guatemala: exposición reúne fotos, huerto y alfombra tradicional

Una alfombra típica antigüeña recibe a los visitantes del Convento de Capuchinas, en Antigua Guatemala, donde se presenta una exposición especial de Cuaresma y Semana Santa.

La alfombra tradicional se renueva cada semana para recibir a los visitantes de la exposición. (Foto Prensa Libre: Cortesía Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala)

La Antigua Guatemala, Ciudad de Fe y Patrimonio, es la exposición que se exhibe en el Convento de Capuchinas, Antigua Guatemala. La muestra incluye una alfombra típica antigüeña, el huerto tradicional y una exposición fotográfica.

El tema de este año está inspirado en “la oración en el Huerto de Getsemaní”, que recuerda los momentos de angustia que padeció Jesús antes de su arresto.

La exposición reúne 25 fotografías de Cuaresma y Semana Santa en Antigua Guatemala, captadas por siete fotógrafos guatemaltecos.

La alfombra, el huerto y la muestra fotográfica permanecerán abiertos hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, y pueden visitarse de lunes a domingo, de 9 a 17 horas. La entrada tiene un costo de Q5 para visitantes nacionales y Q40 para extranjeros.

La actividad es promovida por el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, en apoyo a las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa de la localidad.

Fecha

De lunes a viernes, hasta el 5 de abril.

Hora

9 a 17 horas

Lugar

Convento de Capuchinas, 2a. avenida Norte y 2a. calle Oriente, Antigua Guatemala.

Precio

  • Q5: visitantes nacionales
  • Q40: visitantes extranjeros

