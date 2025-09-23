Demuelen estructura en Antigua Guatemala por violar normas de conservación del patrimonio

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación supervisó este martes 23 de septiembre la demolición de una habitación construida ilegalmente en el segundo piso de una vivienda ubicada en la colonia El Pensativo, en Antigua Guatemala, informó el Ministerio Público (MP).

La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez, que autorizó al Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) ejecutar la medida.

La construcción no contaba con los permisos correspondientes y violaba las disposiciones legales que protegen el centro histórico de la ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Según las autoridades, la edificación alteraba el perfil arquitectónico del inmueble, ubicado en una zona considerada de alto valor histórico.

Como parte del proceso, peritos del CNPAG constataron que la intervención se realizó sin apego a las técnicas tradicionales exigidas en el reglamento para la conservación del patrimonio.

El Consejo tiene facultades para demoler o exigir la restitución del estado original de los inmuebles cuando se determina que han sido modificados sin autorización.

El Ministerio Público destacó que esta acción es resultado de un proceso judicial impulsado para salvaguardar el legado histórico de Guatemala.

“Las construcciones no autorizadas deben ser revertidas para garantizar la preservación de los bienes culturales, cuyo deterioro afecta no solo el paisaje urbano, sino también la identidad del país”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección del patrimonio y advirtieron que se continuará con acciones penales en casos similares.

La Antigua Guatemala posee uno de los conjuntos arquitectónicos coloniales mejor conservados de América Latina.

La ciudad, fundada en el siglo XVI, cuenta con estrictas normativas urbanísticas que regulan cualquier modificación estructural, con el objetivo de preservar su valor histórico, arquitectónico y cultural.

El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, creado en 1969, es la entidad encargada de autorizar intervenciones en inmuebles ubicados en el perímetro protegido.

2025: 266 días de trabajo fuerte y firme 💪



La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación verificó que se cumpliera resolución judicial del Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez que decretó viable que el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua… pic.twitter.com/oaPrOJI5Le — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 23, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

