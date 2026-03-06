Festival de la estaticia en San Pedro Las Huertas: la celebración de la flor que da color a la Cuaresma y Semana Santa

La estaticia, también conocida como siempreviva, es una planta ornamental cargada de simbolismo durante la Cuaresma y la Semana Santa. Por años ha formado parte de los adornos de este tiempo litúrgico, ya que se utiliza en alfombras, altares de velación y decoraciones dentro de las iglesias, lo que convierte a estas inflorescencias en un elemento distintivo de la tradición.

Uno de los lugares donde la estaticia tiene un fuerte valor cultural y económico es San Pedro Las Huertas. Por generaciones, sus habitantes se han dedicado a la agricultura y a la floricultura, cultivando extensos campos de esta planta que, en temporada, ofrecen un paisaje lleno de color.

Esta tradición ha motivado a la comunidad a celebrar el Segundo Festival de la Estaticia, un evento que resalta la belleza de esta planta ornamental y promueve la cultura local. Durante la actividad, los visitantes podrán disfrutar de música, gastronomía, arte y diversas expresiones culturales.

Entre las actividades principales destaca el tour por los campos de estaticia, según destaca el Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez (CAT Sacatepéquez). En este recorrido, los asistentes podrán conocer los cultivos y observar de cerca las plantaciones donde florecen estas inflorescencias.

Con tonalidades que van del amarillo y el celeste al morado, rosado y blanco, la estaticia crea un escenario ideal para compartir en pareja, con amigos o en familia. Además, se llevará a cabo el concurso “Coloreando mi pueblo con estaticia”, en el que vecinos decorarán casas, balcones y espacios públicos con arreglos florales para que los visitantes puedan apreciar y fotografiar los paisajes del lugar.

El festival también incluirá artesanías locales, actividades para niños y presentaciones musicales. Con estas iniciativas, los habitantes de San Pedro Las Huertas extienden la invitación a descubrir este destino cercano a Antigua Guatemala, donde tradición, naturaleza y cultura se unen en una misma celebración.

Fecha:

21 y 22 de marzo del 2026

Hora:

A partir de las 9 horas

Lugar:

Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala

Entrada:

Ingreso libre

Actividades:

Gastronomía

Artesanías

Tours

Música

Actividades para niños

