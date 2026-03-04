En Movimiento por la Educación 2026: fecha, circuito, inscripción y entrega de kits de la carrera 5K de Prensa Libre y Guatevisión

La segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación, del grupo Prensa Libre y Guatevisión, invita a los guatemaltecos a sumarse al fortalecimiento de la educación mediante una actividad deportiva que promueve el apoyo a la formación académica de jóvenes en el país.

Esta carrera, que por segundo año invita a las familias guatemaltecas a crear un impacto social a través de una actividad que mezcla deporte y convivencia entre familiares y amigos en la Ciudad de Guatemala, se realizará el domingo 15 de marzo de 2026.

El medio de mayor credibilidad del país busca, con esta actividad, brindar a jóvenes de Guatemala una suscripción formativa que permita a estudiantes de nivel diversificado o de carreras técnicas acceder a información clave para su formación durante un año.

Con el aporte obtenido en la carrera En Movimiento por la Educación, el grupo Prensa Libre proporcionará a jóvenes de diversos centros educativos del país una suscripción de contenido en formato impreso y digital, con temas especializados como matemáticas, tecnología, anatomía humana, redacción y ortografía, así como áreas como cultura, finanzas y temas de actualidad.

Más allá de una actividad deportiva, la carrera familiar 5K busca que los jóvenes tengan acceso a material que los apoye a formar criterio, obtener conocimientos en diversas ramas y desarrollar habilidades que puedan ser útiles al momento de integrarse al sector laboral o dirigirse a la universidad.

Esta actividad se realizará en el Circuito de los Museos, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, donde se tendrán programadas diversas actividades para toda la familia a partir de las 7.30 horas.

La donación de suscripciones por parte de los corredores brinda acceso a contenido educativo en formato impreso y digital durante el ciclo escolar, lo que permitirá a los estudiantes prepararse para su futuro profesional y laboral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Circuito de “En Movimiento por la Educación”

Para esta segunda edición, el grupo Prensa Libre ha destinado el Circuito de los Museos, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, como espacio para la 5K.

La carrera saldrá frente al Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en dirección al Museo de los Niños. Luego desciende al distribuidor vial y continúa en línea recta frente al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Durante el recorrido, los corredores deberán tomar el redondel Santo Hermano Pedro con dirección al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), donde se realizarán dos vueltas.

Una vez pasado este punto, los corredores deberán retornar para llegar a la meta ubicada frente a los museos.

Fecha:

Domingo 15 de marzo de 2026

Hora de inicio:

7.30 horas

Lugar:

Circuito de los Museos, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precio:

Q150 por participante

Inscripción:

Llamando al 1716

Ingresando a https://goo.su/UyaaG

Visitando www.ipuclub.com

Qué incluye la inscripción

Playera oficial

Número de corredor

Chip de tiempo

Medalla

Cuponera de descuentos

Para las camisetas se ofrecen tallas desde la 8 para niño hasta XXL. Asimismo, se entregará un pañuelo para mascotas.

Entrega de kits

Fecha: sábado 14 de marzo

sábado 14 de marzo Horario: 9 a 16 horas

Lugares:

Museo de los Niños

Jardín Tumbas Mayas

Alianza Francesa de Guatemala

Recomendaciones

Respetar la señalización y los carriles del evento

No tirar basura en la vía pública

Los niños deben ir acompañados por un adulto

Mascotas con correa, gafete de identificación y elementos para recoger sus desechos

Estacionarse en lugares aledaños y seguros al evento, como el Zoológico La Aurora y la Alianza Francesa

