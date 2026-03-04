Escenario
En Movimiento por la Educación 2026: fecha, circuito, inscripción y entrega de kits de la carrera 5K de Prensa Libre y Guatevisión
Con el objetivo de fortalecer la formación académica de jóvenes guatemaltecos, Prensa Libre invita a participar en la segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación.
La donación de suscripciones por parte de los corredores brinda acceso a contenido educativo en formato impreso y digital durante el ciclo escolar, lo que permitirá a los estudiantes prepararse para su futuro profesional y laboral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La segunda edición de la carrera familiar En Movimiento por la Educación, del grupo Prensa Libre y Guatevisión, invita a los guatemaltecos a sumarse al fortalecimiento de la educación mediante una actividad deportiva que promueve el apoyo a la formación académica de jóvenes en el país.
Esta carrera, que por segundo año invita a las familias guatemaltecas a crear un impacto social a través de una actividad que mezcla deporte y convivencia entre familiares y amigos en la Ciudad de Guatemala, se realizará el domingo 15 de marzo de 2026.
El medio de mayor credibilidad del país busca, con esta actividad, brindar a jóvenes de Guatemala una suscripción formativa que permita a estudiantes de nivel diversificado o de carreras técnicas acceder a información clave para su formación durante un año.
Con el aporte obtenido en la carrera En Movimiento por la Educación, el grupo Prensa Libre proporcionará a jóvenes de diversos centros educativos del país una suscripción de contenido en formato impreso y digital, con temas especializados como matemáticas, tecnología, anatomía humana, redacción y ortografía, así como áreas como cultura, finanzas y temas de actualidad.
Más allá de una actividad deportiva, la carrera familiar 5K busca que los jóvenes tengan acceso a material que los apoye a formar criterio, obtener conocimientos en diversas ramas y desarrollar habilidades que puedan ser útiles al momento de integrarse al sector laboral o dirigirse a la universidad.
Esta actividad se realizará en el Circuito de los Museos, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, donde se tendrán programadas diversas actividades para toda la familia a partir de las 7.30 horas.
Circuito de “En Movimiento por la Educación”
Para esta segunda edición, el grupo Prensa Libre ha destinado el Circuito de los Museos, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, como espacio para la 5K.
La carrera saldrá frente al Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en dirección al Museo de los Niños. Luego desciende al distribuidor vial y continúa en línea recta frente al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Durante el recorrido, los corredores deberán tomar el redondel Santo Hermano Pedro con dirección al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), donde se realizarán dos vueltas.
Una vez pasado este punto, los corredores deberán retornar para llegar a la meta ubicada frente a los museos.
Fecha:
Domingo 15 de marzo de 2026
Hora de inicio:
7.30 horas
Lugar:
Circuito de los Museos, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precio:
Q150 por participante
Inscripción:
- Llamando al 1716
- Ingresando a https://goo.su/UyaaG
- Visitando www.ipuclub.com
Qué incluye la inscripción
- Playera oficial
- Número de corredor
- Chip de tiempo
- Medalla
- Cuponera de descuentos
Para las camisetas se ofrecen tallas desde la 8 para niño hasta XXL. Asimismo, se entregará un pañuelo para mascotas.
Entrega de kits
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Horario: 9 a 16 horas
Lugares:
- Museo de los Niños
- Jardín Tumbas Mayas
- Alianza Francesa de Guatemala
Recomendaciones
- Respetar la señalización y los carriles del evento
- No tirar basura en la vía pública
- Los niños deben ir acompañados por un adulto
- Mascotas con correa, gafete de identificación y elementos para recoger sus desechos
- Estacionarse en lugares aledaños y seguros al evento, como el Zoológico La Aurora y la Alianza Francesa
