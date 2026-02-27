Noche de Luna en el Zoológico La Aurora 2026: aventura nocturna en su edición “Zoommer Fest”

“Cuando cae la noche… la aventura en familia comienza”, dice la invitación que el Zoológico La Aurora extiende a sus visitantes, esta vez para disfrutar una nueva edición de la Noche de Luna, que llenará de alegría a adultos y niños.

Con tres noches programadas para marzo, el zoológico convertirá su recinto en un espacio de encuentro entre las familias y los animales que lo habitan, y resalta que siempre debe desarrollarse en un entorno respetuoso con los animales.

Este evento se realizará en horario extendido y ofrecerá un momento único para compartir en familia o con amigos. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del recinto.

La Noche de Luna del zoológico trae una edición diferente, esta vez con el Zoomer Fest, donde los asistentes podrán disfrutar de luces, espectáculos especiales y diversión para toda la familia.

Asimismo, el zoológico invita a sus visitantes a llegar con su mejor atuendo de festival, ya sea con brillo, colores, flores o estilo tropical, para disfrutar del Zoomer Fest.

Fechas:

13, 20 y 27 de marzo

Hora:

De 18 a 22 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

Valor estimado según ediciones y actividades similares realizadas anteriormente.

Jóvenes y adultos: Q55

Niños y adultos mayores: Q30

Entradas disponibles únicamente en la taquilla.

