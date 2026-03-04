Domingo de Ramos 2026: cuándo se celebra y cuál es su significado en Semana Santa

El Domingo de Ramos de la Pasión del Señor se celebra el domingo previo a la Semana Santa y, en el 2026, será el 29 de marzo. Ese día los feligreses compran ramos hechos de palma, participan en la procesión y asisten a misa para recibir la bendición.

La celebración recuerda dos momentos importantes: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero también el inicio de su pasión, muerte y resurrección, centro de la fe católica.

“Celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, por eso lo hacemos en un tono festivo acompañándolo con ramos benditos. Pero también es el recuerdo de la entrada de Jesús a su pasión, por eso es llamado Domingo de la Pasión del Señor”, explica el padre Luis René Sandoval, encargado de comunicación del Arzobispado de Guatemala.

Durante la liturgia de la palabra se proclama el Evangelio que narra la Pasión de Cristo, desde la traición de Judas Iscariote hasta su muerte y sepultura.

“Nos recuerda que ese tono festivo, donde se recibe a Jesús como hijo de David y se dice: Hosana al hijo de David; tiene su conclusión en la cruz. Pero ese no es el final del camino, porque llegará a la Pascua de la Resurrección, donde volveremos a tener un tono festivo”, agrega el sacerdote.

Las palmas y los ramos que se bendicen recuerdan los que usaron los habitantes de Jerusalén para saludar a Jesús y colocarlos como alfombra en el camino de entrada, aclamándolo como rey.

“El sentido mayor de este día es vivir nuevamente el recibimiento de Jesús en nuestro corazón y prepararlo para vivir los misterios de la pasión, muerte, sepultura y resurrección. El Domingo de Ramos nos lleva a reconocer la realeza de Jesús y esa humanidad que se entrega por nosotros para la salvación”, concluye.