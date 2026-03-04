“Soberano Señor de la Caída”: fecha y hora de presentación del libro sobre la historia de la imagen y su devoción en San Bartolomé Becerra

Como una forma de honrar la historia e importancia de la imagen del Señor de la Caída para sus devotos y su presencia en San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala, la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores, en colaboración con el fotógrafo José Carlos Flores, presentará el libro Soberano Señor de la Caída.

Desde el templo San Bartolomé Becerra se presentará este libro, que reúne datos sobre la importancia de la imagen del Señor de la Caída, así como una recopilación de escritos que resaltan su significado entre los feligreses.

“Es un libro artístico e histórico que nace de la necesidad imperiosa de preservar y dignificar el patrimonio cultural inmaterial de nuestra comunidad devocional”, explica Emilio Galindo, encargado de la Comisión del Libro y Presentación.

Luis Pichillá, secretario de la Hermandad, expresa que “la procesión de la aldea San Bartolomé Becerra, con la imagen del Señor de la Caída, sale en recorrido procesional el V domingo de cuaresma. Esta representa más de un siglo de tradición viva que, hasta ahora, solo existía en la memoria colectiva, en fotografías dispersas y en testimonios orales que corren el riesgo de perderse con cada generación. Este libro será evidencia de esta devoción centenaria”.

La obra consta de 212 páginas, en formato vertical de 22.33 centímetros, elaborada en papel couché, a full color, con pastas duras, cosida y pegada.

El lector encontrará en este texto datos del siglo XIX de la aldea San Bartolomé Becerra; la iconografía de Jesús de la Caída y su procesión; detalles de túnicas y orfebrería de este Nazareno; así como música, marchas fúnebres, poemas y otros escritos dedicados a esta venerada imagen, además de un capítulo dedicado al escuadrón de romanos que tradicionalmente acompaña el cortejo.

Contiene numerosas fotografías históricas y artísticas de la venerada imagen y del cortejo procesional del V domingo de cuaresma. Entre ellas, una instantánea del año 1956 y fotografías inéditas de estudio tomadas entre 1997 y 1999.

Portada del libro “Soberano Señor de la Caída”. (Foto: Hermandad)

La obra reúne investigaciones y aportes del doctor en Historia Johan Melchor; los licenciados Leonel Estrada Furlán y Carlos Pellecer; el doctor Edwin García; el periodista Raúl Barillas; el artista textil Alejandro Toledo; el orfebre Bammer Santiz; el decorador de andas procesionales Giovanni Aguilar, así como Pablo Aparicio y Timoteo José Tob.

La presentación de la obra estará a cargo del encargado general de la Hermandad, licenciado Gabriel Alberto Pellecer, y del artista visual y fotógrafo profesional José Carlos Flores.

Fecha:

Jueves 5 de marzo del 2026

Hora:

19 horas

Lugar:

Templo San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala

Entrada:

Gratuita

Venta del libro

El libro también se encuentra en preventa a un precio de Q699 y estará disponible a partir del III domingo de cuaresma en el templo San Bartolomé Becerra, a un precio de Q760. Es una edición limitada.

Reserva:

A través de la pagina: https://www.jesusdesanbartolo.com/libro.php

