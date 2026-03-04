Escenario
Cuaresma 2026 en Antigua Guatemala: recorridos procesionales, velaciones y conciertos de la tercera semana
En uno de los espacios donde la devoción, la cultura y los paisajes se fusionan, la ciudad colonial celebrará su tercera semana de cuaresma 2026. Estas son las actividades programadas para este tiempo.
La procesión de Jesús Nazareno, conocida como el Dulce Rabí, recorriendo las calles de Jocotenango, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Ranato Melgar)
Entre sus paisajes coloniales, sus calles empedradas y el fervor de sus vecinos, La Antigua Guatemala es uno de los referentes de la celebración de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. En la tercera semana de celebración, la ciudad colonial tiene programadas velaciones, procesiones y actividades relacionadas con este tiempo.
Con el avance de este tiempo litúrgico, también se adapta el perímetro seguro y peatonal programado para el centro de la ciudad. Con seis velaciones programadas para esta semana, así como procesiones, viacrucis y un concierto de marchas fúnebres, Antigua Guatemala se adentra en la llegada del tiempo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Esta ciudad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, resguarda con fervor las tradiciones religiosas que definen la identidad espiritual de Guatemala. La procesión de Jesús Nazareno de la Humildad y la procesión de Réplicas Infantiles recorrerán la ciudad el tercer sábado de cuaresma.
Mientras que el tercer domingo saldrá la procesión de Jesús Nazareno “El Dulce Rabí”, de Jocotenango, uno de los cortejos más visitados por vecinos guatemaltecos, que recorrerá durante al menos 16 horas la ciudad.
Según la descripción compartida por el ayuntamiento de Antigua Guatemala, estos son los eventos programados para esta semana.
Tercer jueves (5 de mayo)
Velación Virgen de Dolores
- Lugar: aldea Santa Ana
- Inicio: 9 horas
- Finaliza: 23 horas
Tercer viernes (6 de mayo)
- Velación Jesús Nazareno
- Lugar: San Mateo Milpas Altas
- Inicio: 14 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Nazareno “El Dulce Rabí”
- Lugar: Jocotenango, Sacatepéquez
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 00 horas del 7 de mayo
Viacrucis Jesús Nazareno de la Paz
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 19 horas
- Finaliza: 21 horas
Tercer sábado (7 de mayo)
Velación Jesús Nazareno y Virgen de Dolores
- Lugar: aldea San Pedro El Panorama
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 00 horas del 8 de mayo
Velación Jesús Nazareno del Santo Viacrucis
- Lugar: Santa Inés del Monte Pulciano
- Inicio: 9 horas
- Finaliza: 23 horas
Procesión Réplicas Infantiles
- Lugar: aldea Santa Ana
- Inicio: 13.45 horas
- Finaliza: 19 horas
Procesión Jesús Nazareno de la Humildad
- Lugar: aldea San Cristóbal El Bajo
- Inicio: 17 horas
- Finaliza: 21 horas
Concierto de marchas fúnebres
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 20 horas
- Finaliza: 22 horas
Tercer domingo (8 de mayo)
Velación Réplicas Infantiles
- Lugar: aldea San Bartolomé Becerra
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 18 horas
Procesión Jesús Nazareno “El Dulce Rabí”
- Lugar: Jocotenango, Sacatepéquez
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 23 horas