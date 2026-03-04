Tercer domingo de Cuaresma 2026: estas son las procesiones, recorridos y horarios en Guatemala

Como en cada Semana Santa, la Ciudad de Guatemala es uno de los escenarios donde converge la devoción, la cultura y la fe, que hacen de la Cuaresma y la Semana Santa una de las celebraciones más representativas del país. En su tercer domingo, niños y adultos devotos cargadores se preparan para recorrer calles y avenidas llevando en hombros las andas con las imágenes de Jesús y María.

Entre el humo del incienso y al sonar de las marchas fúnebres, niños recorrerán el Centro Histórico llevando cortejos infantiles como parte de la herencia de fe y devoción familiar. Mientras tanto, los adultos también mantienen viva la tradición de esta época litúrgica al trasladar los cortejos procesionales.

Para este 8 de marzo se tienen contemplados cuatro cortejos procesionales dentro de la Ciudad de Guatemala, en conmemoración del tercer domingo de Cuaresma.

Desde la procesión infantil de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores hasta la procesión del Santo Cristo de Esquipulas, esta celebración permitirá que niños y adultos participen en las actividades de Cuaresma y eleven plegarias mientras llevan sobre sus hombros las andas procesionales.

Estos son algunos de los cortejos programados para este tercer domingo de Cuaresma en la ciudad, los cuales han tenido modificaciones en su recorrido debido a celebraciones programadas para el domingo 8 de marzo.

Procesión infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores

La Santa Iglesia Catedral Metropolitana celebrará el recorrido de su cortejo procesional infantil, en el que se veneran las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores.

Según la reseña histórica de la Municipalidad de Guatemala, la imagen de Jesús Nazareno lo representa en su forma de niño con la cruz a cuestas. Este simbolismo buscaba “retrotraer a la infancia de Jesús las características del Jesús adulto, dando lugar a prefiguraciones”.

Lugar: 7 avenida y 8 calle, zona 1

Salida: 8 horas

Entrada: 11 horas

Procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y Virgen de Dolores

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario del Templo de Santo Domingo celebrará su recorrido este domingo 8 de marzo, cuando devotos compartirán su fe y devoción a Jesús Nazareno de la Buena Muerte.

Salida: 8 horas

Santa Teresa: 10.30 horas

4a avenida y 4a calle, zona 1: 12 horas

Capilla de las Misericordias: 14 horas

Parque El Sauce: 16 horas

La Recolección: 16.45 horas

San Sebastián: 17.30 horas

Isabel La Católica: 18.30 horas

2a calle y 12a avenida A, zona 2: 20.30 horas

La Merced: 21.45 horas

Entrada: 23.15 horas

Procesión infantil con réplicas de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores

Con el objetivo de fomentar la participación de las nuevas generaciones y fortalecer la formación en la fe, la Hermandad de la parroquia Santa Cruz del Milagro, organiza un recorrido infantil con las imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y la Santísima Virgen de Dolores. La actividad busca acercar a los niños a las tradiciones de la Cuaresma.

Ubicación: 15a avenida y 4a calle, zona 6

Salida: 9.30 horas

Entrada: 14 horas

Procesión del Santo Cristo de Esquipulas, “Ícono de nuestra fe”

La Hermandad del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe realizará el recorrido procesional de la solemne procesión de la venerada imagen del Santo Cristo de Esquipulas, ícono de la fe de los devotos.