Salud y Familia
Iglesias Evangélicas ofrecen actividades de reflexión en Semana Santa
Conozca algunas de las actividades especiales preparadas para vivir la Semana Santa dentro de un ambiente cristiano como parte de la Iglesia Evangélica en la Ciudad de Guatemala.
Este viernes se presentó la función inaugural de la Vía Dolorosa en la Fráter San Cristóbal. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Bayza)
Las iglesias evangélicas han preparado varias actividades con ocasión de la Semana Santa, para vivir estos días en un ambiente cristiano.
Acá le contamos algunas de las principales actividades preparadas para esta semana en la Ciudad de Guatemala.
La Fráter
El clásico teatral La Vía Dolorosa se presenta este fin de semana en la Fráter San Cristóbal. Se estrenó este viernes y tendrá funciones este sábado 28 de marzo, a las 19 horas, y el domingo 29 de marzo a las 10 y 19 horas.
Ministerio Ebenezer
El Retiro Internacional de Verano del Ministerio Ebenezer se realizará en Explanada Cayalá del 1 al 4 de abril.
Ofrece toda una logística detrás. Entrada y estacionamiento gratuito.
Casa de Dios
El Domingo de Milagros invita a vivir que Jesús está vivo. En los servicios de las 7 y 11 se celebrará la Resurrección de Jesús y su poder sanador. En Casa de Dios centro Fraijanes, km 21.5 Carretera a El Salvador.
Casa de Dios también tiene una invitada especial este domingo 29 de marzo en sus servicios de las 7 y 11 horas, se trata de Averly Morillo. La entrada es gratuita.