La Vía Dolorosa regresa en el 2026 con nuevo enfoque, música inédita y funciones confirmadas

Desde la perspectiva de uno de los personajes impactados por Jesucristo, la obra teatral La Vía Dolorosa regresa para llevar al público por la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Por más de dos horas y media, el grupo teatral de la Fraternidad Cristiana de Guatemala, conocida como La Fráter de San Cristóbal, en el municipio de Mixco, llevará al público en cuatro funciones por la historia del hombre que brindó compasión al necesitado, sanó al enfermo y dio libertad a la humanidad.

Este año, la obra llevará al público por un enfoque distinto, ya que esta historia tendrá como perspectiva a la mujer adúltera. La obra, que celebra 32 años de presentarse en Guatemala, cambia cada año de enfoque para contar la historia.

Enfoque de la Vía Dolorosa 2026

“Generalmente pensamos en ella como alguien que ha pecado, pero en realidad todos, de alguna manera, fallamos: cambiamos la verdad, juzgamos a otros y cometemos errores”, reflexiona Erick López, director artístico de la Fraternidad Cristiana de Guatemala.

Desde la visión de una mujer con tintes humanos, la obra busca reflexionar en citas bíblicas como Juan, en su capítulo 8, donde se cuestiona a Jesús sobre qué deben hacer con la mujer que había adulterado, a lo que él respondió: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”, lo que lleva a todos a retirarse.

López destaca que, en ese momento, él le pregunta a la mujer: “¿Dónde están los que te condenaban?”, lo que invita a la reflexión personal. El director creativo señala que “el mensaje es que muchas veces sentimos que nos juzgan, pero también debemos reflexionar sobre nosotros mismos”.

También se busca reflexionar en Romanos 2:1, “donde se menciona que quien juzga a otros se condena a sí mismo. Entonces, el enfoque es invitar a las personas a dejar de juzgar y empezar por cambiar uno mismo”, destaca López.

La preparación de la obra, según López, inició en septiembre del 2025, cuando se definió el enfoque junto con el director de teatro, Carlos López Pinto. Allí se definió la idea general y se integraron canciones, danza y otros elementos.

Vuelve el clásico teatral de la Semana Santa: La Vía Dolorosa. (Foto: cortesía Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala)



Actualmente participan más de 65 actores (niños, jóvenes y adultos), un coro de más de 12 personas, 20 bailarinas y ocho músicos en vivo, así como un equipo de producción, vestuario, escenografía y utilería.

Una de las curiosidades que pocos notan en la obra, destaca López, es que cada vestuario tiene detalles guatemaltecos. Cada traje incluye elementos de tejidos típicos, lo que aporta identidad cultural.

Nuevas canciones

Como parte de la conversación con Prensa Libre, López reveló que este año la obra tendrá entre ocho y nueve canciones, en su mayoría nuevas. Desde el arte, explica López, la obra busca que las personas puedan acercarse a Dios.

Uno de los nuevos detalles es la incorporación de un rap dentro de la escena del Sanedrín, canciones que han sido bien recibidas, destaca López. “Nuestro objetivo no es solo que la gente llegue como espectador, sino que conozca el mensaje y reflexione”, agrega.

Presentaciones de la Vía Dolorosa

Con cuatro presentaciones programadas, la obra tendrá funciones en las siguientes fechas:

Viernes 27 de marzo (19 horas)

Sábado 28 de marzo (19 horas)

Domingo 29 de marzo (dos funciones: 10 y 19 horas)

La entrada es gratuita, al igual que el parqueo, destaca López. Las puertas se abren dos horas antes para los asistentes.

Vuelve el clásico teatral de la Semana Santa: La Vía Dolorosa. (Video: cortesía Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala)

