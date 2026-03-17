Cuaresma 2026: estos son los recorridos y horarios del quinto fin de semana en la Ciudad de Guatemala

Entre marchas fúnebres, nubes de incienso y majestuosas alfombras hechas de aserrín, los cortejos procesionales de la Cuaresma avanzan en la Ciudad de Guatemala, que se prepara para vivir su quinto domingo de Cuaresma.

Anunciando la cercanía de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, las distintas procesiones programadas entre el 20 y 22 de marzo fortalecen la fe, la devoción y las tradiciones de Guatemala.

Con una procesión infantil y el recorrido de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y la Virgen de Dolores, los devotos mantienen viva la historia y tradición del país. Otro de los lugares que destacan en la celebración es Antigua Guatemala, donde el templo de San Bartolomé Becerra celebrará su procesión.

En este tiempo litúrgico, niños, adolescentes y adultos se unen para celebrar la devoción. Estos son los recorridos programados para este viernes, sábado y el quinto domingo de Cuaresma del 2026.

Viernes 20 de marzo

Procesión del Cristo de la Preciosa Sangre y Virgen Dolorosa Franciscana

El templo histórico de San Francisco recorrerá las calles del Centro Histórico, donde los fieles llevarán en hombros la imagen del Cristo de la Preciosa Sangre, que ha estado vinculada con la Asociación del Viacrucis Perpetuo y Viviente del templo franciscano.

Desde 1955, esta procesión recorre el quinto viernes de Cuaresma, según la reseña histórica del Centro Histórico. Datos de la Municipalidad de Guatemala destacan que, en el 2013, la junta directiva decidió que Nuestra Señora de Dolores acompañara al Cristo de la Preciosa Sangre.

Lugar: 6 avenida 13-01, zona 1

6 avenida 13-01, zona 1 Salida: 18 horas

18 horas Entrada: 0.15 horas del día siguiente

Recorrido procesional del Cristo de la Preciosa Sangre y Virgen Dolorosa Franciscana. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Sábado 21 de marzo

Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria

La procesión infantil recorrerá este sábado 21 de marzo la Ciudad de Guatemala y demostrará la herencia viva de la fe, la tradición y la devoción católica, cuando los niños celebren un recorrido especial.

Lugar: 13 avenida 1-12, zona 1

13 avenida 1-12, zona 1 Salida: 11.30 horas

11.30 horas Entrada: 18 horas

Recorrido de la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Quinto domingo de Cuaresma, 22 de marzo

Procesión de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y Virgen de Dolores

Desde la parroquia Santa Marta, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, la reseña de la Municipalidad de Guatemala indica que la imagen data de los años 1500.

“La procesión salió por primera vez en el año 1925. En el 2000 se conmemoraron las bodas de diamante tras 75 años de recorridos por calles y avenidas de los cantones Barrios, Varillas y El Gallito”, destaca la reseña de la comuna.

Lugar: 3 avenida 24-61, zona 3

3 avenida 24-61, zona 3 Salida: 9 horas

9 horas Entrada: 0 horas (lunes 23 de marzo)

Recorrido de la Procesión de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y Virgen de Dolores (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)