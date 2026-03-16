Cuaresma 2026: procesiones, velaciones y actividades religiosas del 16 al 22 de marzo en Antigua Guatemala

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Cuaresma 2026: procesiones, velaciones y actividades religiosas del 16 al 22 de marzo en Antigua Guatemala

Antigua Guatemala vuelve a convertirse en el epicentro de la fe y la tradición durante la Cuaresma del 2026. El camino hacia el Quinto Domingo de Cuaresma estará lleno de actividades religiosas.

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El anda de Jesús Nazareno de la Caída inicia su recorrido a las 3 horas, desde la Ermita de San Bartolomé Becerra (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

El anda de Jesús Nazareno de la Caída inicia su recorrido a las 3 horas, desde la Ermita de San Bartolomé Becerra (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

La ciudad de Antigua Guatemala se prepara para ser escenario de un encuentro con la devoción y la fe, así como con la tradición, por medio de actividades como la apertura de la tumba del Santo Hermano Pedro, diversas velaciones y cortejos procesionales.

Las actividades que encaminan al pueblo católico hacia la celebración del Quinto Domingo de Cuaresma abren paso al encuentro entre los devotos de Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores, del templo de San Bartolomé.

Una de las procesiones más grandes del país y de las más reconocidas durante el tiempo de Cuaresma, la procesión de San Bartolomé Becerra recorrerá las calles empedradas de la ciudad colonial y anunciará el acercamiento de la Semana Santa.

Con nueve velaciones programadas entre el 18 y el 22 de marzo y tres procesiones previstas para el fin de semana, Antigua Guatemala vivirá la pasión de este tiempo litúrgico.

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Quinto miércoles (18 de marzo)

Velación Virgen de Dolores

  • Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra
  • Inicio: 19 horas
  • Finaliza: 00 horas

Quinto jueves (19 de marzo)

Apertura tumba Santo Hermano Pedro

  • Lugar: San Francisco El Grande
  • Fechas: Del 19 al 22 de marzo
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 18 horas

Quinto viernes (20 de marzo)

Velación Jesús de la Buena Esperanza

  • Lugar: Ermita Santa Lucía
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de la Caída

  • Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 00 horas

Velación Jesús Resucitado (del 20 al 22 de marzo)

  • Lugar: Iglesia San Pedro Apóstol
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Quinto sábado (21 de marzo)

Velación Virgen de Dolores

  • Lugar: Templo de San Francisco El Grande
  • Inicio: 6 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: San José Catedral
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Cristo de las Misericordias

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 20 horas

Procesión Jesús Niño

  • Lugar: San José Catedral
  • Salida: 10 horas
  • Entrada: 12 horas

Procesión Réplicas Infantiles

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Salida: 16 horas
  • Entrada: 20 horas

Quinto domingo (22 de marzo)

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 20 horas

Procesión Jesús de la Caída

  • Lugar: Aldea San Bartolomé
  • Salida: 3 horas
  • Entrada: 1 horas del día siguiente

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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