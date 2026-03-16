Escenario
Cuaresma 2026: procesiones, velaciones y actividades religiosas del 16 al 22 de marzo en Antigua Guatemala
Antigua Guatemala vuelve a convertirse en el epicentro de la fe y la tradición durante la Cuaresma del 2026. El camino hacia el Quinto Domingo de Cuaresma estará lleno de actividades religiosas.
El anda de Jesús Nazareno de la Caída inicia su recorrido a las 3 horas, desde la Ermita de San Bartolomé Becerra (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
La ciudad de Antigua Guatemala se prepara para ser escenario de un encuentro con la devoción y la fe, así como con la tradición, por medio de actividades como la apertura de la tumba del Santo Hermano Pedro, diversas velaciones y cortejos procesionales.
Las actividades que encaminan al pueblo católico hacia la celebración del Quinto Domingo de Cuaresma abren paso al encuentro entre los devotos de Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores, del templo de San Bartolomé.
Una de las procesiones más grandes del país y de las más reconocidas durante el tiempo de Cuaresma, la procesión de San Bartolomé Becerra recorrerá las calles empedradas de la ciudad colonial y anunciará el acercamiento de la Semana Santa.
Con nueve velaciones programadas entre el 18 y el 22 de marzo y tres procesiones previstas para el fin de semana, Antigua Guatemala vivirá la pasión de este tiempo litúrgico.
Quinto miércoles (18 de marzo)
Velación Virgen de Dolores
- Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra
- Inicio: 19 horas
- Finaliza: 00 horas
Quinto jueves (19 de marzo)
Apertura tumba Santo Hermano Pedro
- Lugar: San Francisco El Grande
- Fechas: Del 19 al 22 de marzo
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 18 horas
Quinto viernes (20 de marzo)
Velación Jesús de la Buena Esperanza
- Lugar: Ermita Santa Lucía
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús de la Caída
- Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 00 horas
Velación Jesús Resucitado (del 20 al 22 de marzo)
- Lugar: Iglesia San Pedro Apóstol
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 23 horas
Quinto sábado (21 de marzo)
Velación Virgen de Dolores
- Lugar: Templo de San Francisco El Grande
- Inicio: 6 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Sepultado
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 7 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Cristo de las Misericordias
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 23 horas
Velación Jesús Sepultado
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 20 horas
Procesión Jesús Niño
- Lugar: San José Catedral
- Salida: 10 horas
- Entrada: 12 horas
Procesión Réplicas Infantiles
- Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
- Salida: 16 horas
- Entrada: 20 horas
Quinto domingo (22 de marzo)
Velación Jesús Sepultado
- Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced
- Inicio: 8 horas
- Finaliza: 20 horas
Procesión Jesús de la Caída
- Lugar: Aldea San Bartolomé
- Salida: 3 horas
- Entrada: 1 horas del día siguiente