Cuaresma 2026: procesiones, velaciones y actividades religiosas del 16 al 22 de marzo en Antigua Guatemala

La ciudad de Antigua Guatemala se prepara para ser escenario de un encuentro con la devoción y la fe, así como con la tradición, por medio de actividades como la apertura de la tumba del Santo Hermano Pedro, diversas velaciones y cortejos procesionales.

Las actividades que encaminan al pueblo católico hacia la celebración del Quinto Domingo de Cuaresma abren paso al encuentro entre los devotos de Jesús Nazareno de la Caída y de la Santísima Virgen de Dolores, del templo de San Bartolomé.

Una de las procesiones más grandes del país y de las más reconocidas durante el tiempo de Cuaresma, la procesión de San Bartolomé Becerra recorrerá las calles empedradas de la ciudad colonial y anunciará el acercamiento de la Semana Santa.

Con nueve velaciones programadas entre el 18 y el 22 de marzo y tres procesiones previstas para el fin de semana, Antigua Guatemala vivirá la pasión de este tiempo litúrgico.

Quinto miércoles (18 de marzo)

Velación Virgen de Dolores

Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra

Inicio: 19 horas

Finaliza: 00 horas

Quinto jueves (19 de marzo)

Apertura tumba Santo Hermano Pedro

Lugar: San Francisco El Grande

Fechas: Del 19 al 22 de marzo

Inicio: 7 horas

Finaliza: 18 horas

Quinto viernes (20 de marzo)

Velación Jesús de la Buena Esperanza

Lugar: Ermita Santa Lucía

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de la Caída

Lugar: Aldea San Bartolomé Becerra

Inicio: 7 horas

Finaliza: 00 horas

Velación Jesús Resucitado (del 20 al 22 de marzo)

Lugar: Iglesia San Pedro Apóstol

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Quinto sábado (21 de marzo)

Velación Virgen de Dolores

Lugar: Templo de San Francisco El Grande

Inicio: 6 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

Lugar: San José Catedral

Inicio: 7 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Cristo de las Misericordias

Lugar: Templo de la Escuela de Cristo

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced

Inicio: 8 horas

Finaliza: 20 horas

Procesión Jesús Niño

Lugar: San José Catedral

Salida: 10 horas

Entrada: 12 horas

Procesión Réplicas Infantiles

Lugar: Templo de la Escuela de Cristo

Salida: 16 horas

Entrada: 20 horas

Quinto domingo (22 de marzo)

Velación Jesús Sepultado

Lugar: Parroquia San Sebastián, La Merced

Inicio: 8 horas

Finaliza: 20 horas

Procesión Jesús de la Caída