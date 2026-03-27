Luna llena de abril de 2026: cuándo verla en Guatemala y su vínculo con la Semana Santa

Una de las fases lunares que más atrae a los amantes de la astronomía es la luna llena, momento en que el satélite natural se muestra con mayor brillo. La luna rosa, como se conoce a la luna llena de abril, coincide con la celebración de la Semana Santa.

La celebración litúrgica de la Semana Santa cambia cada año; sin embargo, la luna llena siempre coincide con ella. Portales como National Geographic destacan que esto se debe a que esta celebración se rige por el calendario lunar.

Conocida como luna rosa, este nombre proviene de antiguas civilizaciones de Norteamérica, que asociaron la luna con la floración del Phlox subulata, una flor silvestre de tono rosado.

Este año, la luna rosa caerá el próximo 1 de abril, cuando la luna alcance su máximo esplendor en su fase total, coincidiendo con los días santos. Esta luna se presenta después del inicio de la primavera en el hemisferio norte, destacan medios como AS Diario.

Para la tradición judía, la luna llena de abril ha sido históricamente una señal que anuncia la Pascua. Datos de National Geographic destacan que los religiosos utilizaban este fenómeno astronómico para calcular la fecha de la Pascua.

Según el calendario litúrgico, la primera luna llena después del equinoccio de marzo sirve como referencia para la celebración religiosa.

El calendario de las próximas lunas llenas del 2026, así como sus denominaciones según el Almanaque del Viejo Granjero, es el siguiente: