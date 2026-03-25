NASA planea base permanente en la Luna: misión clave apunta al regreso en 2028 con inversión millonaria

En busca de promover a Estados Unidos como líder en el espacio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés) informó que desarrolla un plan para no solo regresar a la Luna, sino también establecer una presencia permanente.

“La NASA tiene el compromiso de lograr, una vez más, lo casi imposible: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump”, dijo Jared Isaacman, administrador de la NASA, en el evento Ignition, celebrado el martes 24 de marzo.

Este proyecto busca construir una base lunar, establecer una presencia permanente en el satélite de la Tierra y llevar a cabo acciones que garanticen el liderazgo estadounidense en el espacio. Esta iniciativa, resalta la NASA, transformará a toda la agencia y está orientada a cumplir con la Política Espacial Nacional del presidente Donald J. Trump.

Isaacman destacó: “El reloj avanza en esta competencia entre grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirán en meses, no en años”, por lo que señaló que es necesario eliminar los obstáculos innecesarios y liberar el potencial del personal para que esta misión parezca insignificante frente a lo que se pueda lograr en el futuro.

La planificación presentada por la NASA excluye las estaciones espaciales y prevé que, para 2028, se mantenga un intenso calendario de alunizajes tripulados. Agencia EFE informó que Jared Isaacman habría presentado la estrategia de despliegue lunar, plan que podría contar con US$20,000 millones.

Para el desarrollo de los planes de la NASA en la Luna, “invertiremos aproximadamente US$20,000 millones durante los próximos siete años y la construiremos a través de decenas de misiones”, dijo el director de la NASA.

Derivado de la nueva planificación de la NASA hacia la Luna, se informó que se ha decidido pausar el proyecto Gateway y reorientar la búsqueda para establecer una estación espacial en la órbita lunar, cuya construcción involucraba a Northrop Grumman y Vantor, según EFE.

Mientras tanto, se informó que se desarrollará el plan de construcción de la base lunar con un enfoque por fases, divididas en tres. Según datos publicados por la NASA, estas se orientarán de la siguiente manera:

Fase 1 (Construir, ensayar y aprender)

En esta etapa, la NASA busca aumentar la actividad en la Luna mediante el envío de rovers, instrumentos y pruebas tecnológicas. Esto se realizará a través de programas de transporte lunar y permitirá mejorar áreas como la movilidad, la energía, las comunicaciones, la navegación, las operaciones en superficie y la investigación científica.

Fase 2 (Establecimiento de infraestructura inicial)

Con base en lo aprendido en la fase anterior, la agencia busca desarrollar una infraestructura semihabitable y una logística permanente que permita realizar misiones de forma continua en la superficie lunar.

Fase 3 (Presencia humana de larga duración)

En esta fase, la NASA enviará equipos más grandes y pesados para establecer una presencia humana continua en la Luna. Esto marcará el paso de misiones temporales a una base lunar permanente.