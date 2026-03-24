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¿Relacionados entre sí? Qué dijo la NASA de los tres meteoritos registrados en EE. UU. en menos de una semana
La NASA se pronunció por la caída de tres meteoritos en diferentes zonas de Estados Unidos en menos de una semana.
FOTO ILUSTRATIVA. Una fotografía de larga exposición muestra una lluvia de meteoros Gemínidas cruzando el cielo nocturno sobre la montaña Skopska Crna Gora, a unos 45 km al norte de la capital, Skopje, República de Macedonia del Norte, el 14 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
En Estados Unidos ha llamado la atención el registro de tres eventos meteóricos casi de forma seguida, de acuerdo con datos presentados por la NASA.
Según la agencia, tres caídas de meteoritos ocurrieron la semana pasada; la última fue el 22 de marzo en California, donde varios testigos afirmaron haber visto una forma esférica bastante iluminada.
Los otros lugares de EE. UU. donde se registró la caída de meteoritos fueron Texas y Ohio.
El último meteorito, en California, quedó registrado en varios videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales, donde se observa una bola brillante mientras avanza por el cielo nocturno.
De acuerdo con información de la NASA, el meteorito viajó hacia el sur de EE. UU. a una velocidad de 56 mil kilómetros por hora, antes de desintegrarse sobre Calflax.
Desde entonces han surgido dudas sobre si estos meteoritos tienen alguna relación entre sí o si forman parte de un cuerpo celeste de mayor tamaño y se trata de pequeños fragmentos.
Sin embargo, la NASA ha dicho en sus comunicados referentes a los registros meteóricos que ninguno de los fenómenos guarda relación entre sí.
De hecho, la agencia afirmó que los meteoritos forman parte de la actividad normal de fenómenos que ingresan de manera constante a la atmósfera terrestre.
La NASA afirmó que los meteoritos recientes en EE. UU. tampoco son fragmentos de un objeto mayor ni forman parte de una lluvia de meteoros.
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