¿Relacionados entre sí? Qué dijo la NASA de los tres meteoritos registrados en EE. UU. en menos de una semana

En Estados Unidos ha llamado la atención el registro de tres eventos meteóricos casi de forma seguida, de acuerdo con datos presentados por la NASA.

Según la agencia, tres caídas de meteoritos ocurrieron la semana pasada; la última fue el 22 de marzo en California, donde varios testigos afirmaron haber visto una forma esférica bastante iluminada.

Los otros lugares de EE. UU. donde se registró la caída de meteoritos fueron Texas y Ohio.

El último meteorito, en California, quedó registrado en varios videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales, donde se observa una bola brillante mientras avanza por el cielo nocturno.

De acuerdo con información de la NASA, el meteorito viajó hacia el sur de EE. UU. a una velocidad de 56 mil kilómetros por hora, antes de desintegrarse sobre Calflax.

Massive meteor streaks across the California sky



pic.twitter.com/PEwcg5i34L — Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2026

Desde entonces han surgido dudas sobre si estos meteoritos tienen alguna relación entre sí o si forman parte de un cuerpo celeste de mayor tamaño y se trata de pequeños fragmentos.

SEE IT ☄️: The third meteor reported in a week's span streaks across the night sky in California. This is the fourth one observed in the U.S. this month.



Click the link to read more: https://t.co/rTvWlX2ZFH #California #Space #Meteors #FOXWeather pic.twitter.com/7ZDsUIxjmZ — FOX Weather (@foxweather) March 23, 2026

Sin embargo, la NASA ha dicho en sus comunicados referentes a los registros meteóricos que ninguno de los fenómenos guarda relación entre sí.

🔥🚨BREAKING: NASA just confirmed this green fireball was spotted by hundreds of witnesses in the western U.S. on Sunday night, March 22. NASA stressed that this fireball isn’t related to the other 8 we have saw last week.



NASA: “The meteor was first spotted above the… pic.twitter.com/LLV3PQHdg5 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 23, 2026

De hecho, la agencia afirmó que los meteoritos forman parte de la actividad normal de fenómenos que ingresan de manera constante a la atmósfera terrestre.

La NASA afirmó que los meteoritos recientes en EE. UU. tampoco son fragmentos de un objeto mayor ni forman parte de una lluvia de meteoros.

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