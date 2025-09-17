Asteroide de casi 300 metros similar al que causó el cráter de Arizona pasará cerca de la Tierra

Un asteroide de casi 300 metros de largo, mil veces más grande que el meteorito caído en la ciudad rusa de Cheliábinsk en el 2013, pasará el jueves 18 de septiembre, cerca de la Tierra, informó el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

“Uno de los asteroides más grandes del 2025, el FA22, pasará mañana a una distancia ligeramente mayor que el diámetro de la órbita lunar, y se acercará a su punto más próximo con el planeta alrededor de las 10.00 horas de Moscú (7.00 GMT)”, indicó el centro de investigaciones científicas en su portal oficial.

Según los astrónomos rusos, las dimensiones medias de este cuerpo celeste rondan los 166 metros, y su longitud es de 290 metros.

“La masa del cuerpo supera, aproximadamente, en mil veces la masa del meteorito de Cheliábinsk”, añadieron.

Pese a sus considerables dimensiones, el Laboratorio señaló que “la probabilidad de que dicho cuerpo impacte contra el planeta es ínfima”, por lo que calificaron esta posibilidad de “nula”.

“La trayectoria actual, si se conserva, eludirá la Tierra y la Luna con toda seguridad”, aseveraron.

El asteroide solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros, para aficionados avanzados o profesionales.

Los científicos indicaron que se trata de uno de los objetos más grandes que pasarán a menos de un millón de kilómetros de la Tierra y destacaron que, durante toda la historia de la humanidad, no ha caído ninguno de dimensiones similares.

De hecho, el famoso cráter Barringer, en Arizona, fue provocado por la caída de un meteorito entre diez y cien veces menor, hace unos 50 mil años.

Según los cálculos astronómicos, este asteroide está, en cierto sentido, sincronizado con la Tierra y periódicamente pasa cerca del planeta. Fue visto por última vez el 17 de septiembre de 1940 y volverá a acercarse en septiembre del 2173.

“Es preciso señalar que, con esta órbita, las posibilidades de que esta roca termine sus días impactando la Tierra son bastante altas”, concluyeron los astrónomos.