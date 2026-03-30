Cómo estará el clima en Guatemala: calor y lluvias en Semana Santa 2026

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Cómo estará el clima en Guatemala: calor y lluvias en Semana Santa 2026

Boletín del Insivumeh explica cómo será el clima por regiones en Guatemala durante la Semana Santa del 2026.

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CALOR EN GUATENMALA

Guatemala tendrá clima cálido y posibles lluvias en Semana Santa 2026. (Foto Prensa Libre:  EFE/ Antonio Lacerda).

El Insivumeh compartió información sobre cómo estarán las condiciones del clima en Guatemala durante la Semana Santa del 2026.

De acuerdo con el boletín, del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril habrá niebla matutina y nocturna, poca nubosidad alternando con nublados parciales y ambiente cálido y húmedo.

También existe posibilidad de lluvias con actividad eléctrica desde regiones del sur hasta el centro del país.

Las lluvias de esta semana se asocian con el ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.

EN ESTE MOMENTO

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El Insivumeh recomienda a la población no exponerse al sol durante períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible.

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad, ambiente cálido e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica, con mayor probabilidad en la bocacosta y el suroccidente.

Para la región del Motagua y los valles del oriente, el pronóstico es de áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, ambiente parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y cálido durante el día.

Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica. El viento será del nordeste, ligero a moderado.

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Mientras, en la meseta central, que incluye la capital, se prevé neblina matutina, poca nubosidad alternando con ambiente parcialmente nublado, cálido y húmedo.

También habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. El viento será del norte y nordeste, ligero, con cambio a dirección sur a partir del miércoles.

Para leer más: Guía esencial para hidratarse y evitar riesgos durante el calor extremo

Según el Insivumeh, en la región norte, que incluye Petén, se registrarán sectores con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con ambiente parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas en horas de la tarde y noche.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte habrá neblina por la mañana y por la noche, ambiente parcialmente nublado alternando con poca nubosidad. Además, se prevén lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica por la tarde y noche. El viento será del nordeste, ligero a moderado.

Temperaturas máximas

  • La capital: 26°C a 28°C
  • Altiplano central y occidental: 24°C a 30°C
  • Regiones del Pacífico: 35°C a 37°C
  • Región norte: 32°C a 34°C
  • Alta Verapaz: 25°C a 27°C
  • Caribe: 30°C a 32°C
  • Región del Motagua y los valles del oriente: 34°C a 36°C

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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