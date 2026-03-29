Semana Santa 2026 en la Capital: Guía de las principales procesiones
Puntos de referencia y recorridos de las principales procesiones que recorren el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala en la Semana Santa 2026 a partir del Lunes Santo.
Jesús Nazareno de las Tres Potencias pasando frente a la Catedral Metropolitana, en un momento de profunda devoción durante la procesión del centenario. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
La Semana Santa se vive en toda Guatemala y fue declarada Patrimonio Natural Intangible de la Nación por medio del Ministerio de Cultura y Deportes en 2008.
También, se reconoció como Patrimonio Cultura Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en París, en 2022.
Las procesiones, velaciones y alfombras son muestras de devoción que se observan en todo el país.
Acá le presentamos una guía de las principales procesiones que recorrerán el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala esta Semana Santa, a partir del Lunes Santo.
Lunes Santo: Jesús Nazareno de las Tres Potencias
- Fecha: Lunes Santo, 30 de marzo de 2026
- Lugar: templo Santa Cruz del Milagro (Parroquia Vieja)
- Ubicación: 14 avenida y 5a. calle, zona 6 de la Ciudad de Guatemala
Puntos de referencia
- 12 horas: salida
- 14.30 horas: templo Candelaria
- 16.10 horas: parque Isabel La Católica
- 18 horas: templo La Recolección
- 19 horas: 4a. avenida y 7a. calle, zona 1, frente a la Hemeroteca Nacional, lugar en el que se situó la Escuela de Cristo en el siglo XIX
- 20 horas: Catedral Metropolitana
- 21 horas: Arco de Correos
- 22 horas: templo Santo Domingo
- 23.10 horas: templo La Merced
- 23.45 horas: avenida de los Árboles y 5a. calle, zona 1
- 1.15 horas del día siguiente: entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo Santa Cruz del Milagro. (Diseño: Prensa Libre)
Martes Santo: Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno
- Fecha: Martes Santo, 31 de marzo
- Lugar: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
- Ubicación: 11 avenida y 5a. calle, zona 1
Puntos de referencia
- 07 horas: Salida
- 09 horas: Parque Infantil Colón
- 11.15 horas: 10a. avenida y 1a. calle, zona 1
- 13.30 horas: Entrada
Mapa del recorrido de la Procesión de la Reseña de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno (Diseño: Prensa Libre)
Martes Santo: Jesús Nazareno de la Indulgencia
- Fecha: Martes Santo, 31 de marzo
- Lugar: Beaterio de Belén
- Ubicación: 9a. avenida y 14 calle, zona 1
Puntos de referencia
- 12.30 horas: Salida
- 13.40 horas: Templo Santo Domingo
- 14.20 horas: Rectoría Santa Rosa
- 15 horas: Templo La Merced
- 15.50 horas: Barrio Moderno
- 16.55 horas: Parque Isabel la Católica
- 17.40 horas: Rectoría San Sebastián
- 18.25 horas: Templo Santa Catalina
- 18.50 horas: Templo La Recolección
- 19.20 horas: Parque El Sauce
- 20.35 horas: Santuario de Guadalupe
- 21.40 horas: Catedral Metropolitana
- 23 horas: Templo San Francisco
- 23.20 horas: Arco de Correos
- 00.30 horas (del día siguiente): Entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén (Diseño: Prensa Libre)
Miércoles Santo: Jesús Nazareno del Rescate
- Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril del 2026
- Lugar: templo Santa Teresa
- Ubicación: 9a. avenida y 4a. calle, zona 1
Puntos de referencia
- 11 horas: salida
- 12 horas: templo La Merced
- 14.30 horas: rectoría Santa Catalina
- 15 horas: templo La Recolección
- 15.45 horas: parque El Sauce
- 17.25 horas: santuario de Guadalupe
- 18.30 horas: Catedral Metropolitana
- 19.50 horas: templo San Sebastián
- 20.45 horas: parque Isabel la Católica
- 23.05 horas: 11a. avenida y 1a. calle, zona 1
- 00.15 horas: 4a. calle y 9a. avenida, zona 1
- 00.30 horas (del día siguiente): entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Nazareno del Rescate, del templo Santa Teresa. (Diseño: Prensa Libre)
Jueves Santo: Jesús Nazareno, Cristo Rey
- Fecha: Jueves Santo, 2 de abril
- Imagen: Jesús Nazareno Cristo Rey
- Lugar: 13 avenida y 1a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala
Puntos de referencia
- 6 horas: Salida
- 7.40 horas: Cerrito del Carmen
- 9.40 horas: Parque Isabel La Católica
- 10.40 horas: Templo La Merced
- 12.20 horas: Templo San Sebastián
- 13.40 horas: Parque El Sauce
- 15.10 horas: Santuario de Guadalupe
- 16.40 horas: Conservatorio Nacional de Música
- 18.20 horas: Catedral Metropolitana
- 20.30 horas: Arco de Correos
- 21.30 horas: Templo Santo Domingo
- 23.30 horas: Edificio antiguo diario El Gráfico
- 1.30 (del Viernes Santo): Entrada
Viernes Santo: Jesús Nazareno de La Merced
- Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
- Imagen: Jesús Nazareno del templo de La Merced
- Lugar: 11 avenida y 5a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala
Puntos de referencia
- 2 horas: Salida
- 3.20 horas: Parque Colón
- 5.40 horas: Parque Jocotenango
- 7.35 horas: Parque El Sauce
- 9.30 horas: Templo Santa Catalina
- 10.25 horas: Templo Santa Teresa
- 12 horas: Catedral Metropolitana
- 14.30 horas: Entrada
Viernes Santo: Señor Sepultado Cristo del Amor, Santo Domingo
- Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
- Lugar: Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, templo Santo Domingo
- Ubicación: 12 avenida y 10a. calle, zona 1
Puntos de referencia
- 15.00 horas: Salida (atrio de la basílica)
- 17.05 horas: Catedral Metropolitana
- 18.15 horas: 5a. avenida y 10a. calle, zona 1
- 18.55 horas: Capilla de las Misericordias
- 20.25 horas: Parque El Sauce
- 21.15 horas: Templo La Recolección
- 22.25 horas: Parque Isabel la Católica
- 00.10 horas: Templo La Merced
- 01.15 horas: Atrio de la basílica
Mapa del recorrido procesional de Señor Sepultado Cristo del Amor del templo Santo Domingo. (Diseño: Prensa Libre)
Viernes Santo: Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres”, El Calvario
- Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
- Lugar: Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario
- Ubicación: 6a. avenida “A” y 18 calle, zona 1
Puntos de referencia
- 15 horas: salida
- 16.10 horas: Municipalidad de Guatemala
- 18.10 horas: Cementerio General
- 20.45 horas: Hospital General San Juan de Dios
- 23.20 horas: Catedral Metropolitana
- 01.23 horas: Parque Concordia
- 02.15 horas: entrada
Mapa del recorrido procesional del Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres” del templo El Calvario. (Diseño: Prensa Libre)
Viernes Santo: Señor Sepultado de la Recolección
- Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
- Imagen: Señor Sepultado de la Recolección
- Lugar: 3a. avenida y 3a. calle, zona 1, ciudad de Guatemala
Puntos de referencia
- 15.30 horas: Salida
- 17.10 horas: Templo San Sebastián
- 18.10 horas: Rectoría Santa Catalina
- 20.20 horas: Catedral Metropolitana
- 21.55 horas: Capilla de las Misericordias
- 23.45 horas: Hospital Jorge Von Ahn
- 1.10 horas: Santuario de Guadalupe
- 2.40 horas: Parque El Sauce
- 3.30 horas: Entrada
Domingo de Resurrección: Jesús Resucitado de La Merced
- Fecha: Domingo de Resurrección, 5 de abril
- Imagen: Jesús Resucitado
- Lugar: Templo La Merced, 11 avenida y 5a. calle, zona 1, Ciudad de Guatemala
Puntos de referencia
- 08 horas Salida
- 08.30 horas Parque Infantil Colón
- 10 horas 12 avenida y 2a. calle, zona 1
- 11 horas Entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Resucitado del templo Nuestra Señora de las Mercedes (Diseño: Prensa Libre)
Domingo de Resurrección: Jesús Resucitado de El Calvario
- Fecha: Domingo de Resurrección, 5 de abril
- Lugar: Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario
- Ubicación: 6a. avenida “A” y 18 calle, zona 1
Puntos de referencia
- 09.30 horas: salida
- 11.15 horas: Catedral Metropolitana, encuentro con la Virgen María
- 12 horas: misa de Resurrección
- 13 horas: salida de Catedral Metropolitana
- 15 horas: entrada
Mapa del recorrido procesional de Jesús Resucitado del templo El Calvario Diseño: Prensa Libre)
Con información de Edwin Castro