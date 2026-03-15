Semana Santa en Guatemala: legado de siglos que transformó la fe y la tradición en símbolo cultural del país

Para historiadores y especialistas, la tradición se ha transformado con el paso del tiempo hasta convertirse en un fenómeno social, religioso y cultural que hoy reúne a miles de personas dentro y fuera del país.

El origen de la Semana Santa en Guatemala está relacionado con la llegada de los españoles en el siglo XVI y la introducción del cristianismo en el territorio. Sin embargo, su evolución también estuvo marcada por la incorporación de elementos culturales propios de los pueblos indígenas.

La celebración actual es resultado de siglos de transformaciones que integraron arte, devoción, gastronomía y participación colectiva de la sociedad. Historiadores coinciden en que esta tradición se acerca a los cinco siglos de permanencia en el país.

La llegada del cristianismo y los primeros procesos de evangelización

El historiador y antropólogo social Mauricio Chaulón explica que antes de la colonización los pueblos indígenas no conocían la religión católica, la cual fue introducida mediante procesos de evangelización impulsados por órdenes religiosas tras la conquista española.

La evangelización fue realizada principalmente por dominicos, franciscanos y mercedarios, quienes difundieron las celebraciones litúrgicas y los rituales católicos en el territorio. Con el paso del tiempo, estas prácticas religiosas comenzaron a fusionarse con elementos culturales preexistentes de los pueblos originarios del antiguo Reino de Guatemala.

Según Chaulón, en muchas cosmovisiones mesoamericanas la muerte no se entiende separada de la vida, sino como parte de un ciclo natural. Esta concepción facilitó la comprensión de la pasión y muerte de Cristo dentro de las comunidades indígenas.

Además, el simbolismo del sacrificio presente en diversas tradiciones prehispánicas ayudó a establecer un punto de conexión con el sacrificio de Cristo en la cruz.

Vista de la salida de la procesión con la imagen del Jesús de la Humildad, de la iglesia de San Cristóbal el Bajo, con el acompañamiento de cientos de devotos católicos que asisten a la conmemoración del Jueves Santo, en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los primeros registros de la celebración

Aunque la conquista española ocurrió en 1524, los historiadores coinciden en que la celebración organizada de la Semana Santa tomó algunos años en consolidarse. El historiador y catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Enrique Gutiérrez Molina, explica que el proceso de organización eclesiástica comenzó a estructurarse a partir de 1534.

“Si bien es cierto la Iglesia se organiza como obispado a partir de 1534, el trabajo de evangelización lo hacen las órdenes religiosas: dominicos, franciscanos y mercedarios, más o menos por las mismas fechas”, explica.

De acuerdo con el investigador, el primer registro documentado de una celebración de Semana Santa aparece en 1547, citado en los escritos del cronista Antonio de Remesal y retomado posteriormente en el libro Semana Santa tradicional en Guatemala, del historiador Luis Luján Muñoz. En ese documento se menciona una celebración en Ciudad Real de Chiapas donde se realizó una procesión de Domingo de Resurrección.

“En 1547 tenemos una referencia que apunta Antonio de Remesal”, señala Gutiérrez. Para el historiador, ese registro demuestra que las ceremonias ya incluían rituales litúrgicos, procesiones y celebraciones comunitarias.

“Ahí tenemos un indicio de esa Semana Santa que habla de ritos, ceremonias litúrgicas, procesiones e incluso de comida”, explica. Según su análisis, la celebración debió consolidarse entre 1534 y 1542 para que en 1547 ya existiera una referencia tan detallada. “Es decir, que no tiene 500 años todavía, pero estará próxima a cumplirlos”, afirma.

Imagen del Cristo de la Preciosa Sangre, de cuya procesión se encarga la cofradía de la Santa Vera Cruz. (Foto Prensa Libre: Cortesía de José Álvarez) La Santa Vera Cruz o lignum crucis, que pertenece a la cofradía del mismo nombre y que fue la primera penitencial fundada en Guatemala, en 1533. En la foto, preside el cortejo del Señor Sepultado del templo de San Francisco, el Viernes Santo del 2013. (Foto Prensa Libre: Cortesía de José Álvarez)

El surgimiento del sincretismo cultural

Con el paso del tiempo, la participación de las comunidades indígenas transformó la celebración y dio origen a un proceso de sincretismo cultural. Gutiérrez señala que instituciones religiosas como la Cofradía de la Vera Cruz, fundada alrededor de 1533, fueron de las primeras en el Reino de Guatemala. Inicialmente estas organizaciones estaban integradas principalmente por españoles.

Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XVI la población indígena comenzó a participar activamente en las ceremonias y rituales. Este proceso permitió la incorporación de elementos culturales propios del territorio dentro de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. “Las andas, las alfombras, la música, el incienso, las flores, los olores: todo eso va incorporando las expresiones locales”, explica el historiador.

Un ejemplo de esta adaptación cultural fue el uso de plantas aromáticas durante las procesiones. Mientras en España se utilizaban juncia y romero para perfumar las calles, en Guatemala estas fueron sustituidas por plantas propias del territorio como el corozo y la palma. “La clave del éxito tremendo de la Semana Santa hasta el siglo XXI es que nunca se peleó con lo que había antes”, afirma Gutiérrez.

No obstante, también existieron límites establecidos por las autoridades eclesiásticas. Instrumentos tradicionales como el tun y el Tzijolaj, vinculados a prácticas rituales indígenas, no podían ingresar a las iglesias y debían permanecer fuera de los templos.

El arte religioso y la influencia del Concilio de Trento

El historiador del arte Fernando Urquizú, investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, explica que la Semana Santa llegó al territorio como parte del proceso de expansión cultural hispano.

“Tenemos que pensar que la Semana Santa llega a Guatemala como un producto del avance de la cultura hispana y se funde con los sentidos de penitencia y religiosidad que tenían las sociedades transculturales del territorio”, explica.

Uno de los momentos clave para comprender la evolución de las representaciones religiosas fue el Concilio de Trento, celebrado en el siglo XVI. Según explica el historiador Mauricio Chaulón, en este concilio la Iglesia católica estableció diversas estrategias para enfrentar la Reforma protestante en Europa, entre ellas el uso del arte religioso como herramienta de evangelización.

“El uso de pinturas y esculturas permitió explicar visualmente los pasajes de la pasión y muerte de Cristo”, explica Chaulón. Por esta razón se contrataron escultores y pintores que representaran escenas como la Última Cena, la captura de Jesús, la flagelación o la crucifixión.

Inicialmente muchos de estos artistas eran españoles, aunque posteriormente también participaron criollos, mestizos e incluso artistas indígenas. Este proceso contribuyó al surgimiento de una escuela escultórica guatemalteca de gran calidad, especialmente durante los siglos XVII y XVIII.

Procesión de Jesús Nazareno de La Merced, patrón jurado de Guatemala, el Viernes Santo, cuya asociación fue fundada en 1582. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El papel de las cofradías

Las cofradías jugaron un papel fundamental en la organización y continuidad de la tradición. Urquizú explica que estas organizaciones religiosas, traídas desde España, se encargaban de administrar la devoción a determinadas imágenes y organizar los rituales religiosos.

Existieron cofradías integradas por distintos sectores de la sociedad colonial, incluidos españoles, criollos, mestizos e indígenas. Entre las más importantes se encontraban la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro de Cristo en la iglesia de Santo Domingo, la hermandad de Jesús de la Merced y la cofradía indígena del Señor Nazareno de Candelaria.

Estas instituciones no solo organizaban las procesiones, sino que también reproducían la estructura social de la época colonial. Según Chaulón, en muchos pueblos estas organizaciones llegaron a desempeñar un papel importante no solo en la vida religiosa, sino también en la organización social y económica de las comunidades.

Terremotos, reformas y cambios históricos

La evolución de la Semana Santa en Guatemala también ha estado marcada por diversos acontecimientos históricos.

Entre algunos de los momentos más relevantes señalados por Chaulón se encuentran:

Finales del siglo XVI: surgimiento de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro en el templo de Santo Domingo.

1655: puesta en veneración de Jesús Nazareno de la Merced.

1717: consagración de Jesús de la Merced.

1773: los terremotos de Santa Marta provocaron el traslado de la capital y de numerosas imágenes religiosas hacia la Nueva Guatemala de la Asunción.

Este último acontecimiento fue particularmente importante, ya que muchas imágenes devocionales fueron trasladadas a la nueva ciudad, lo que contribuyó a consolidar la vida religiosa en la capital.

La elaboración de alfombras durante la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala es más que una tradición. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL) Esta alfombra se elaboró el 30 de marzo de 1964 en Antigua Guatemala, como parte de las celebraciones de Semana Santa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Reformas religiosas y restricciones

Durante el siglo XVIII también se implementaron regulaciones que modificaron algunas prácticas dentro de las procesiones. En 1777, el rey Carlos III de España emitió normativas que prohibían prácticas consideradas peligrosas, como las penitencias con autoflagelación, las procesiones con el rostro cubierto y los penitentes descalzos en condiciones extremas.

Estas medidas formaban parte de las reformas borbónicas que buscaban limitar algunas manifestaciones religiosas consideradas excesivas.

Transformaciones en el siglo XIX

Para el historiador Walter Gutiérrez, la Semana Santa moderna comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX. Uno de los cambios más importantes fue la implementación de la venta de turnos para cargar las andas procesionales.

Hasta ese momento, los cargadores solían ser miembros de las cofradías o personas contratadas para transportar las imágenes. “Esto permitió financiar las procesiones y generó una mercantilización parcial de la Semana Santa”, explica Chaulón. Durante esta época también comenzaron a incorporarse las marchas fúnebres en los cortejos procesionales, influenciadas por el romanticismo europeo.

La participación de las mujeres

En cuanto a la participación femenina, Chaulón explica que durante la época colonial muchas cofradías eran mixtas. Sin embargo, durante el siglo XIX surgieron estructuras más diferenciadas por género, con hermandades masculinas y femeninas.

Con el paso del tiempo, la participación de las mujeres se consolidó dentro de los cortejos procesionales, especialmente en las procesiones dedicadas a las imágenes de la Virgen.

Mujeres en el cortejo procesional de la Virgen de Dolores de la Merced. (Fotografía Prensa Libre: Gabriel Molina)

El crecimiento de la tradición en los siglos XX y XXI

A lo largo del siglo XX la Semana Santa continuó evolucionando. Las andas aumentaron de tamaño, los cortejos procesionales incorporaron nuevos elementos escenográficos y la participación de devotos creció considerablemente.

Gutiérrez señala que uno de los momentos de mayor expansión ocurrió durante la segunda mitad de la década de 1980, cuando el tamaño de las andas y el número de cargadores aumentaron significativamente. Actualmente, la organización de las procesiones requiere una logística compleja que incluye diseño artístico, planificación, administración y comunicación.

Cinco siglos de fe, arte e identidad

Para Mauricio Chaulón, la Semana Santa guatemalteca se acerca a los cinco siglos de historia porque en ella convergen múltiples procesos históricos. “Es una celebración donde se mezclan la tradición católica europea, las cosmovisiones indígenas, la organización colonial y las transformaciones políticas y económicas del país”, señala.

Por esta razón, afirma, la Semana Santa no es únicamente una celebración religiosa, sino una manifestación cultural compleja donde se entrelazan el arte, la identidad, la economía y la tradición.

Entre alfombras de aserrín, marchas fúnebres, incienso y procesiones que recorren las calles cada año, la Semana Santa continúa siendo una de las expresiones culturales más importantes de Guatemala.