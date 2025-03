Artesanos de la Semana Santa: Las dos mil horas previas a la Semana Mayor

Según Gutiérrez, la Semana Santa en Guatemala, tal como la conocemos hoy, tiene poco más de un siglo de existencia. Aunque sus raíces se remontan al siglo XVI, fue a finales del siglo XIX cuando se transformó en una celebración popular, sostenida por el pueblo y no por el Estado.

Los altareros: un diferenciador propio

Desde su perspectiva, los altares son ese elemento diferenciador “que hace que la Semana Santa sea espectacular y novedosa ”, y son los altareros los encargados de transformar las andas, que no solo portan imágenes sagradas, sino que también cuentan historias bíblicas a través de la plástica, la arquitectura y la imaginación.

Blanco aprendió el oficio de la mano de Isabel de Jesús, conocido como Chavelo, quien fue discípulo directo de Araújo. “Chavelo me enseñó todo lo que sé”, cuenta Blanco con orgullo. “Él me mostró cómo darles vida a los altares, cómo crear escenas que asombren y emocionen. Después yo fui estudiando e informándome para tener un concepto claro de cada una de mis creaciones”.

La altarería no es un oficio cualquiera: requiere conocimientos profundos de historia, religión y arte. “Un altarero debe leer la Biblia y entender los pasajes bíblicos para poder representarlos de manera fiel”, explica Blanco. Además, ha de dominar técnicas como el encortinado, la confección de flores de tela y la creación de elementos decorativos que den un toque celestial a las andas. “No es solo montar piezas, es crear un mundo que transporte a la gente a lo divino”, agrega.

Sin embargo, la actividad enfrenta desafíos. La modernización y la tecnificación han llevado a que muchas iglesias prefieran contratar empresas que ofrecen soluciones más rápidas y menos artesanales. “Ahora hay pocos altareros como tales”, lamenta Gutiérrez. “Las empresas dividen el trabajo: unos hacen las flores, otros los rayos, otros los ángeles. Ya no es el mismo proceso integral que se hacía antes”.

“Pero también hemos adoptado técnicas modernas, como el uso de fibra de vidrio, para adaptarnos a los tiempos”. Aunque reconoce que su oficio está en transformación, insiste en que no debe perder su esencia manual y artesanal.

A pesar de los desafíos, Blanco mantiene la esperanza de que la altarería no desaparezca. Más allá de su valor artístico, ha sido fuente de trabajo y sustento para muchas familias guatemaltecas. “Este oficio nos ha dado de comer y nos ha hecho famosos en el mundo”, reflexiona.

La importancia de la restauración

En el silencio de un taller, entre pinceles, óleos y maderas que guardan siglos de historia, el artista contemporáneo Juan Carlos Santiago trabaja con devoción. Sus manos, expertas en el encarnado y la restauración de piezas sacras, son testigos de un arte que trasciende el tiempo. Para él, cada imagen que restaura no es solo un objeto religioso, sino un fragmento de la identidad guatemalteca, un puente entre el pasado colonial y el presente, entre la fe y la tradición.

Santiago no llegó a esta actividad por casualidad. Desde niño, las procesiones de Semana Santa lo cautivaron. Jugaba a recrearlas, fascinado por la solemnidad y el colorido de las imágenes que desfilaban por las calles. Un tío, dedicado a los adornos procesionales, lo llevó a conocer las procesiones de la capital y, entre las andas y las alfombras de aserrín, nació su interés por el arte sacro.

Aunque no tuvo un mentor directo en su familia, su curiosidad lo llevó a explorar las técnicas de la imaginería colonial.

Sin embargo, el paso del tiempo y la industrialización han transformado el oficio. “Ya no tenemos los materiales que se usaban en la Colonia”, reconoce Santiago. “Eso nos obliga a evolucionar”. Hoy utiliza secantes y aerosoles que agilizan los procesos y, aunque su fin es preservar las técnicas coloniales, también se adapta a las exigencias del mercado. “La globalización nos ha traído materiales que antes no existían aquí”, explica. “Eso nos ayuda a avanzar”.

Pero no todo es tradición. Las nuevas tecnologías, como las impresoras 3D, están comenzando a influir en el arte sacro. En España, por ejemplo, ya se utilizan para crear imágenes religiosas. “En Guatemala tenemos la maquinaria, pero nos falta quien escanee y diseñe las piezas”, comenta Santiago. Aunque reconoce que estas tecnologías pueden democratizar el acceso a las imágenes religiosas, también advierte sobre sus riesgos: “Se pierde el valor artístico cuando una pieza se reproduce en masa”.

Para Santiago, la restauración es más que un oficio: es un legado. Si bien aún no cuenta con alguien a quien enseñarle, está abierto a compartir sus conocimientos con quienes muestren interés. “En las nuevas generaciones hay un boom por la restauración”, dice. Sin embargo, advierte que las técnicas no se aprenden en la universidad, sino en los talleres de los artesanos. “Es ahí donde se conserva el conocimiento”, asegura.

Bordados que cuentan historias

“Comencé por curiosidad”, confiesa Juárez, mientras sus manos, expertas y precisas, trabajan en un nuevo diseño. “Mi abuela sabía bordar, aunque no se dedicaba a ello. Ella aprendió con las Hermanas de la Caridad, quienes mantenían viva esta tradición hace décadas”.

No fue sino hasta el siglo XX cuando el bordado en hilo de oro se popularizó en el país, gracias a talleres como el de la Casa Central, dirigido por monjas y por María Bran, una mujer del barrio de La Parroquia que enseñó a generaciones de artesanas.

No obstante, la crisis económica de los años 80 golpeó duramente este arte. La devaluación del quetzal y la inflación hicieron que el hilo de oro fuera inasequible.

Juárez aprendió de manera empírica, “a prueba y error”. Su primer trabajo formal fue un traje para una imagen de la Virgen de Concepción en la iglesia de La Merced. “Fue una anécdota graciosa”, cuenta. “No tomamos medidas y, cuando llegó el momento de vestirla, el traje no le quedó. Tuvimos que improvisar, pero al final quedó bonito”.

Aunque en ese momento el bordado no era más que un pasatiempo, ese primer trabajo marcó el inicio de una carrera en el arte del bordado.

En el 2016 tuvo la oportunidad de perfeccionar su técnica en talleres de Sevilla y Florencia. “Allí aprendí la parte formal del bordado”, cuenta. “En Italia descubrí técnicas que he fusionado con las nuestras, creando piezas únicas”.

Las alfombras: Un arte efímero

La tradición de las alfombras en Guatemala tiene raíces profundas. Según Gutiérrez, este arte no es exclusivo de la cosmovisión cristiana, sino que también se nutre de la herencia maya. “Los mayas ya hacían alfombras de pino y flores” , dice, en referencia a los registros del fraile franciscano Diego de Landa. Con la llegada de los españoles, esta práctica se fusionó con la costumbre canaria de elaborar alfombras con arenas volcánicas de colores, lo cual dio origen a esta tradición.

Ortiz heredó este conocimiento de sus tíos, quienes a su vez lo aprendieron de sus padres. “Ellos me enseñaron todo: desde despenicar flores hasta teñir el aserrín”, recuerda.

El proceso de creación de una alfombra es meticuloso y requiere de una planificación que comienza meses antes de la Semana Santa. Óscar y su equipo de aproximadamente 20 personas trabajan todo el año elaborando moldes y tiñendo aserrín. “ Un molde de centro me lleva una hora y uno de orilla, media hora ”, explica. Estos moldes, hechos artesanalmente con formones y gurbias, son vendidos no solo en Guatemala, sino también en países como Belice, El Salvador y México.

A pesar de los desafíos, Ortiz encuentra satisfacción en su trabajo. “Es un don que Dios me dio. Me divierto creando diseños y viendo cómo la gente admira nuestro trabajo”, dice. Su familia, incluidos sus hijos y nietos, ha seguido sus pasos. “Viene la cuarta generación. Mi nieto, de cuatro años, ya agarra los moldes”, comenta con una sonrisa.

A pesar de los avances tecnológicos, como otros artistas, Óscar prefiere mantener su trabajo artesanal. “He escuchado de caladoras que hacen moldes en serie, pero no me gustan. Los cortes no quedan tan finos como los que hacemos a mano”, explica.