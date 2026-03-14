Semana Santa en Ciudad de Guatemala 2026: conozca los recorridos y horarios de las procesiones
La Semana Santa marca uno de los momentos culturales y de devoción más importantes del país, que convierte a la Ciudad de Guatemala en un punto de encuentro. Estos son los recorridos.
Procesión del Señor Sepultado de la Penitencia y Santísima Virgen de Dolores del Templo San Francisco, en la zona 1 capitalina. (Fotografía Prensa Libre: Byron Baiza)
Abril marcará un momento especial para los devotos católicos, derivado de la celebración del triduo pascual, en el que se rememoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estas fechas se celebrarán diversos cortejos procesionales.
Entre incienso, el olor a corozo y al compás de marchas fúnebres, los devotos cargadores recorrerán las calles con diversas imágenes que representan la vida de Jesucristo.
Este tiempo litúrgico se inicia con el Domingo de Ramos, que se celebrará el 29 de marzo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril.
Desde la procesión de Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas, hasta la de Jesús Resucitado, de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección, marcarán en la Ciudad de Guatemala este tiempo litúrgico. Estos son los recorridos programados para la Semana Santa en la Ciudad de Guatemala.
Domingo de Ramos (29 de marzo)
Procesión del Domingo de Ramos del Santuario del Señor San José
- Lugar: 5 calle y 13 avenida, zona 1
- Salida: 6.30 horas
- Entrada: 1 horas del día siguiente
Procesión de Jesús de las Palmas de la Rectoría San Miguel Capuchinas
- Lugar: 10 calle y 10 avenida, zona 1
- Salida: 6.45 horas
- Entrada: 14 horas
Lunes Santo (30 de marzo)
Procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores
- Parroquia Santa Cruz del Milagro
- Lugar: 15 avenida y 4 calle, zona 6
- Salida: 12 horas
- Entrada: 1.30 horas del día siguiente
Martes Santo (31 de marzo)
Procesión de “La Reseña”, Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia La Merced
- Lugar: 5 calle y 12 avenida, zona 1
- Salida: 7 horas
- Entrada: 13.30 horas
Solemne procesión de Martes Santo del Beaterio de Belén
- Lugar: 9 avenida y 14 calle, zona 1
- Salida: 12.30 horas
- Entrada: 0.30 horas
Procesión Señor de la Dulce Mirada de la Rectoría Nuestra Señora del Carmen
- Lugar: 8 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 18.30 horas
- Entrada: 21.30 horas
Miércoles Santo (1 de abril)
Procesión del Rescate de la Rectoría Santa Teresa
- Lugar: 9 avenida entre 4 y 3 calle A, zona 1
- Salida: 11 horas
- Entrada: 0.30 horas
Procesión de Jesús Nazareno de la Bondad y Nuestra Señora de Dolores Madre de la Bondad
- Parroquia Santa María Magdalena
- Lugar: 14 avenida 19-27, zona 1
Salida: 15 horas
Entrada: 21.30 horas
Jueves Santo (2 de abril)
Procesión de Jesús de Candelaria
- Parroquia Nuestra Señora de Candelaria
- Lugar: 13 avenida 1-12, zona 1
Salida: 6 horas
Entrada: 1.30 horas del día siguiente
Viernes Santo (3 de abril)
Parroquia La Merced
- Procesión penitencial de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores
- Lugar: 5 calle y 12 avenida, zona 1
- Salida: 2 horas
- Entrada: 14.30 horas
Rectoría San Sebastián
- Procesión Cristo Yacente de las Ánimas y Nuestra Señora de Soledad
- Lugar: 6 avenida entre 2 y 3 calle, zona 1
- Salida: 14.45 horas
- Entrada: 20 horas
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario
- Procesión de C. I. del Santo Cristo Yacente y C. I. Virgen de Dolores
- Lugar: 6 avenida A 18-36, zona 1
- Salida: 15 horas
- Entrada: 2.15 horas del día siguiente
Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Procesión del Señor Sepultado Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 15.20 horas
- Entrada: 1.20 horas del día siguiente
Parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección
- Procesión del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 15.30 horas
- Entrada: 3.30 horas del día siguiente
Templo Histórico de San Francisco
- Procesión del Señor Sepultado Franciscano de la Penitencia y Virgen de Soledad Franciscana
- Lugar: 6 avenida 13-01, zona 1
- Salida: 16 horas
- Entrada: 1.15 horas del día siguiente
Rectoría Santa Catalina
- Procesión del Señor Sepultado
- Lugar: 4 avenida y 5 calle, zona 1
- Salida: 19 horas
- Entrada: 1 horas del día siguiente
Sábado de Gloria (4 de abril)
Procesión infantil réplica Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Soledad
- Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 10 horas
- Entrada: 13.30 horas
Procesión infantil Jesús Sepultado
- Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 11 horas
- Entrada: 13 horas
Cortejo procesional de pésame a la Virgen de Dolores Madre del Redentor
- Parroquia Santísima Trinidad, barrio El Gallito
- Lugar: 5 avenida y 14 calle, zona 3
- Salida: 15 horas
- Entrada: 18 horas
Procesión de pésame del Templo Histórico de San Francisco
- Lugar: 6 avenida 13-01, zona 1
- Salida: 15 horas
- Entrada: 17 horas
Cortejo procesional de la C. I. de Nuestra Señora de la Soledad
- Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 15 horas
- Entrada: 18 horas
Procesión de Sábado Santo de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 15.30 horas
- Entrada: 17.30 horas
Procesión del Santo Entierro del Señor Sepultado y Santísima Virgen de Soledad
- Parroquia Santa Cruz del Milagro
- Lugar: 15 avenida y 4 calle, zona 6
- Salida: 16 horas
- Entrada: 22 horas
Domingo de Resurrección (5 de abril)
Procesión de Jesús Resucitado de la Merced
- Parroquia La Merced
- Lugar: 5 calle y 12 avenida, zona 1
- Salida: 8 horas
- Entrada: 11 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la Parroquia Señor de las Misericordias
- Lugar: 1 avenida y 12 calle, zona 1
- Salida: 8.30 horas
- Entrada: 11 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la Rectoría Santa Catalina
- Lugar: 4 avenida y 5 calle, zona 1
- Salida: 9 horas
- Entrada: 11 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 9 horas
- Entrada: 11.30 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de la Recolección
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 10 horas
- Entrada: 12 horas