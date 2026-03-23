¿Cuál es la importancia del libro sobre la historia y devoción de Jesús Nazareno de las Tres Potencias?

Ocho años llevó la preparación del libro Las Tres Potencias. Historia, devoción y legado, para el cual nueve connotados historiadores recopilaron información existente y actualizada sobre la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro, zona 6 de la capital —Parroquia Vieja—, bellamente ilustrado con instantáneas de más de 20 reconocidos fotógrafos sacros.

Dicha escultura ha sido venerada por más de 300 años, desde que se encontraba en la Escuela de Cristo, en Santiago de Guatemala, en el Valle de Panchoy —Antigua Guatemala—, custodiada por la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, fundada en 1664 y establecida en medio de barrios indígenas y mestizos. La imagen aparece mencionada en el libro de inventarios que data de 1697, lo cual ha sido suficiente para comprobar su existencia en la ciudad colonial.

Libro de inventarios de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, en Santiago de Guatemala, de 1697, donde aparece la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. (Foto Prensa Libre: cortesía de Alejandro Cóbar)

Por ello, se le conocía como Jesús de la Escuela de Cristo, Jesús del Oratorio, Jesús de los Padres de San Felipe Neri o de los Filipenses. Su nombre actual, adjudicado desde inicios del siglo XX, se debe a su atributo iconográfico que representa a las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.



Los autores del libro son Johann Melchor, Edwin Quisquinay, Mario Ubico, Alejandro Cóbar, Fernando Urquizú, Mauricio José Chaulón, Yuri Chávez, Juan Carlos Pérez y Gerardo Ramírez, quienes abordaron enfoques multidisciplinarios alrededor de la historia y culto de dicha imagen, de una forma documentada y rigurosa, así como de otras que se encuentran en la Parroquia Vieja. Cóbar fungió como director editorial de esta obra de lujo, con portada de terciopelo morado sobre la que resplandece una placa metálica dorada, así como su versión con portada en pasta dura normal.

Entre los 26 fotógrafos sacros que participaron se puede mencionar a Edwin Castro, José Carlos Flores, Giovanni Minera, William Cameros, Danny Gamboa y Luis Berdúo. Incluye, además, fotografías históricas inéditas. Destacan las instantáneas proporcionadas por el Fondo Fotográfico Sacro Guatemalteco OGC, archivo constituido por fotografías impresas originales, cuya autenticidad está respaldada por sus respectivos negativos, diapositivas y otros soportes análogos.

Son significativas, también, las acuarelas sobre la arquitectura y parafernalia procesional, representadas de manera hipotética por el arquitecto Guillermo Aguirre, así como dibujos de Luis de León.

Uno de los rasgos más valiosos es que reúne diversas trayectorias académicas, artísticas y perspectivas de investigación, ofreciendo un enfoque multidisciplinario que enriquece su estudio y contenido.

Contenido y hallazgos

El libro está dividido en tres secciones: Historia, en la que se ahonda en aspectos hasta ahora desconocidos o poco difundidos del devenir de Jesús Nazareno y de las imágenes que le han acompañado a lo largo de más de tres siglos; devoción, que aborda perspectivas antropológicas de religiosidad popular, relacionadas con las tradiciones, y legado, en la que se reconoce el aporte que la hermandad, en todas sus etapas, ha dado al culto de Jesús Nazareno. Estas secciones, a su vez, están divididas en 10 capítulos, que conforman un total de 468 páginas.

La imagen de Jesús Nazareno fue trasladada a la Nueva Guatemala de la Asunción, luego de haber sido fundada la ciudad en 1776. Se ubicó para su veneración en el nuevo templo de la Escuela de Cristo, cerca de la Plaza Mayor, y detrás del Real Palacio, entre las actuales 3a. y 4a. avenidas y 6a. y 8a. calles, de la zona 1. Sin embargo, a causa de la reforma liberal de 1871, la mencionada congregación quedó suprimida en 1872 y su sede fue demolida, pero la devoción a Jesús Nazareno persistió. “Se quedó sin techo ni altar y tuvo que migrar hacia la Parroquia Vieja, en 1884, un templo en reparación, donde los vecinos lo recibieron y dieron lo mejor que tenían”, señala Cóbar. En este último recinto funcionaba anteriormente la antigua parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Un suceso que vale la pena destacar ocurrió cuando el templo de la Escuela de Cristo fue desmantelado mientras se oficiaba misa en su interior, lleno de fieles. La manzana del convento y templo fue adquirido por Francisco Lainfiesta quien estableció en el lugar la imprenta El Progreso.

“Jesús de la Parroquia no es únicamente una imagen venerada, es un símbolo vivo de fe, historia, identidad y memoria colectiva que ha acompañado a generaciones enteras a lo largo de tres siglos”, señala Andrés Girón, encargado general de la Hermandad de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro (2018-2026), quien agrega que este libro surgió “como un esfuerzo de la hermandad por reunir, documentar y reflexionar sobre esa herencia espiritual y cultural que rodea al Nazareno de la Escuela de Cristo” y que constituye “una actualización histórica sobre esta y otras imágenes de la Santa Cruz del Milagro, además de que aborda temas como la plástica, música y conformación de la hermandad que en el 2024 cumplió cien años de fundación”.

Aportes inéditos

Entre los aportes más importantes e inéditos encontrados son aquellos que se refieren a la devoción a esta imagen en el siglo XIX, período que no había sido investigado anteriormente, por lo cual, "existía una laguna entre el período colonial y el siglo XX", señala Cóbar. A continuación, se detallan los siguientes:

Primera procesión en 1801

Se confirmó documentalmente que la primera procesión de Jesús Nazareno salió de la Escuela de Cristo en 1801, el Jueves Santo por la mañana, apenas 25 años después del traslado, lo cual constituye “la noticia más temprana de una procesión en la Nueva Guatemala de la Asunción”, señala Cóbar, quien añade que es posible que "llevara tiempo saliendo" desde finales del siglo XVIII. Esta procesión iba acompañada por un gran número de indígenas con túnicas, alumbrando, "así como penitentes con los rostros cubiertos que se mortificaban en diferentes formas". Así mismo, a mediados del siglo XIX su velación se llevaba a cabo Lunes Santo y su desfile sacro salía un día después.

Salió de la Parroquia hace 130 años

El 30 de marzo 1896, la imagen volvió a recorrer las calles, al haber salido de su actual templo, según solicitud enviada al Arzobispado, presentada por mayordomos a cargo de la procesión, que aún no estaban organizados como hermandad ni cofradía. Ese año salió su desfile sacro por primera vez el Lunes Santo, y su velación se realizó el Domingo de Ramos. Fue autorizado el recorrido del cortejo solo por el cantón de la Parroquia, y debía salir a las 16 horas e ingresar al templo, a las 21 horas. Sin embargo, llegó hasta el actual Santuario Arquidiocesano del Señor San José e ingresó a las 22 horas. Su devoción se fue acrecentando a lo largo de las décadas. El anda era de cuatro brazos.

La procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias salió por primera vez de la Parroquia Vieja en 1896. (Foto Prensa Libre, cortesía de Alejandro Cóbar/Fotógrafa: Marcela Molina).

Amplía su recorrido

La devoción a esta imagen creció de tal manera, que al año siguiente, en 1897, la procesión llegó hasta el Mercado Central, pues, cuando la imagen se encontraba en la Escuela de Cristo, comerciantes devotos de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo pidieron que llegara hasta ese lugar el desfile sacro, que se prolongó en una jornada de seis horas.

¿Lo talló Alonso de la Paz?

El investigador Mario Ubico no encontró ningún documento que confirme que el escultor de Jesús Nazareno de Las Tres Potencias fuera Alonso de la Paz, como se estableció hace 30 años en la obra Jesús de las Tres Potencias. Arte, Historia y Tradición, publicado en 1996 por Haroldo Rodas, ni logró establecer filiación estilística con otras esculturas talladas por este artista, lo cual rompe con la tradición historiográfica, por lo que esta "atribución debe tomarse en reserva" Posiblemente, la imagen sea anterior a 1697, pues en el inventario de ese año se describe que estaba vestida con túnica de lama morada nueva, adornada con hebras metálicas, textil caro y lujoso, por lo que se puede inferir que su devoción llevaba ya varios años.

Imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro. (Foto Prensa Libre, cortesía de Alejandro Cóbar/Fotógrafo: Mario Cruz)

Autoría de la imagen de la Virgen

Mario Ubico logró establecer que la Virgen de Dolores que acompaña a Jesús Nazareno de las Tres Potencias, y que se encontraba originalmente en un altar lateral de la Escuela de Cristo y que era objeto de notable devoción, según testamento de 1715, en el que se indica que se le hereda una casa, es obra del escultor Juan de San Buenaventura Medina, luego de un análisis comparativo con la Virgen de Dolores del Calvario, de La Antigua Guatemala que también es de su autoría.

Procesión de la imagen de la Virgen de Dolores de la Santa Cruz del Milagro. (Foto Prensa Libre, cortesía de Alejandro Cóbar/fotógrafa: Marcela Molina).

Hermandad

En la Escuela de Cristo no existió registro de una cofradía o hermandad, pues la función de esta institución se centraba en la meditación de los misterios de la Pasión de Cristo. Fue a principios de la década de 1920 cuando surge la Hermandad de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, pues la imagen conservó su nombre, pese a que el templo había desaparecido, la cual fue reconocida oficialmente el 15 de noviembre de 1924.

Turno para la procesión de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo de 1927, como aún se le denominaba en ese entonces a Jesús Nazareno de las Tres Potencias. (Foto Prensa Libre, cortesía de Alejandro Cóbar)

En 1995 se reorganizó el culto de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo en torno a una agrupación que recibió el nombre de Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Virgen de Dolores. Actualmente, se conoce como Hermandad de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores, que tomó posesión en el 2018, quedando Andrés Girón Gándara como coordinador general, hasta el momento.

Nombre de la advocación

Se encontró un artículo en el que se expone sobre la gestión de uno de los encargados de la hermandad, Fausto Barrera, cuya familia estuvo al servicio de la imagen durante todo el siglo XX, quien retomó en la década de 1970 el nombre antiguo de Jesús de las Tres Potencias, que en algún momento se le adjudicó. Sin embargo, no se encontró ningún documento anterior a dicha década que establezca que se le denominaba de tal manera.

Primer adorno del anda

Anteriormente, se pensaba que el primer adorno documentado de un anda perteneció a Jesús Nazareno de La Merced, del Viernes Santo de 1919. Sin embargo, Juan Carlos Pérez, luego de una investigación hemerográfica, encontró la descripción del adorno del anda de Jesús de la Parroquia de 1903, en el que se consigna que llevaba dos pequeñas ovejas "en actitud graciosa", "una sosteniendo el extremo inferior del madero y otra, siguiendo a Jesús", lo cual era una novedad en ese entonces y que fue del agrado de los devotos. "Podríamos decir que los adornos de andas se comienzan a configurar con una estética más refinada en la Parroquia Vieja", dice Cóbar y asevera que "constituye el primer adorno documentado en fotografía en la Semana Santa guatemalteca".

En esta fotografía restaurada se observa el anda de 1903 de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, en la que se puede observar las dos ovejas que se incorporaron como ornamento del anda. (Foto Prensa Libre: cortesía de Alejandro Cóbar y Édgar Flores).

Adquisición

La obra se presentará el 25 de marzo y podrá ser adquirida en la Parroquia Vieja, principales librerías del país y mediante redes sociales o página web de la hermandad. Costo, Q375, la versión de lujo, y Q325, la versión normal de pasta dura.