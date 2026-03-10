Historia de las hermandades en Guatemala: Jesús Nazareno de la Merced, de la ciudad de Guatemala

Esta fue integrada por españoles; es decir, peninsulares —nacidos en España— y criollos —nacidos en América, pero de padre y madre españoles—, quienes ocupaban cargos de relevancia en el Gobierno, tanto civil como edilicio. Era la más importante del período colonial.

Además de la conmemoración de la Pasión de Cristo, organizaba otras actividades con misa cantada, como la circuncisión del Señor, el Dulce Nombre de Jesús y Miércoles de Ceniza.

En el retablo de la capilla de Jesús Nazareno de la Merced, construida en Santiago en 1704, se encuentran dos medallones en los cuales se pueden leer las indulgencias concedidas a los cofrades por Paulo V y Alejandro VII, como “remisión de todos sus pecados”. Según archivos mercedarios de Guatemala y el Archivo Arquidiocesano, se otorgaron cinco bulas papales —en 1607, 1660, 1677, 1730 y 1780—, para recibir y conceder privilegios exclusivos.

La cofradía también se encargaba de las procesiones de rogativa, que tenían como finalidad implorar el cese de plagas, sismos e inundaciones, entre otras causas. En sus inicios, la cofradía veneraba una imagen de Jesús Nazareno que pertenecía a los sacerdotes, pero, por divisiones entre ellos y los mayordomos, estos últimos pidieron licencia para esculpir una imagen para la cofradía, en 1654, y les fue concedida.

Fue así como los mayordomos Bartolomé Vásquez Montiel y Nicolás Pérez de Santa María contrataron al escultor Mateo de Zúñiga para tallar la imagen, encarnada por Joseph de la Cerda, la cual se colocó en su capilla el 27 de marzo de 1655 y fue bendecida por fray Domingo de Yzaguirre. Es una de las pocas esculturas de las que se conocen con certeza, según documentos su autor y detalles de la creación. Pérez de Santa María y Vásquez Montiel organizaron la cofradía y la transformaron en una asociación de prestigio.

El inventario y hoja de gastos de 1654, primeros de la institución, son los documentos más antiguos que testifican la procesión de “nazarenos”, que sacaba la cofradía la noche de Jueves Santo. La principal forma de obtener fondos para la entidad era la “demanda de limosnas”, a cargo de los hermanos de la cofradía, que se efectuaba a lo largo del año y de forma intensiva durante la Cuaresma y Semana Santa. Entre sus gastos se mencionan la cera, honorarios a religiosos por misas y sermones, adquisición de imágenes, ajuar de la capilla y el del cortejo.

Grabado de Jesús Nazareno de La Merced, que podría haber sido obra del artista Juan José Rosales, a finales del siglo XVIII o principios del XIX, en el cual se indica que se otorgan 40 días de indulgencia al devoto que rece el Credo frente a esta imagen. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Jesús Nazareno de La Merced fue declarado patrón jurado de Santiago por el Ayuntamiento, el 28 de febrero de 1721, contra las pestes, temblores y calamidades que pudieran azotar al Reino de Guatemala.

En la actualidad, la Asociación de Devotos de Jesús de La Merced y Santísima Virgen de Dolores forma parte de la pastoral de religiosidad popular de la parroquia del mismo nombre y se encarga, además de la organización y realización de las procesiones penitenciales, de actividades en honor de San Judas Tadeo, de Nuestra Señora de Las Mercedes y de San Ignacio, comenta Óscar Morán, su secretario. Su objetivo, indica, es facilitar a los devotos el proceso de inscripción para cargar en desfiles sacros, la cual ahora es totalmente digital.

Actualmente, la asociación está integrada por 315 personas. Su presidente es el párroco José María Andrés y para pertenecer a ella es necesario que el devoto sea recomendado por uno de los miembros, ser mayor de edad y haber cumplido con los tres sacramentos básicos del catolicismo. Este año se solicitó a los miembros antiguos y nuevos, además, presentar certificado del Renas —documento que testifica que la persona no tiene antecedentes por delitos de naturaleza sexual—.

En la procesión infantil de esta asociación participan dos mil 812 niños y niñas; en la de la Virgen de Dolores, cuatro mil 836, hombres y mujeres, y en la de Jesús Nazareno, siete mil 52 hombres. Estas dos últimas salen Viernes Santo.

Su única vía de financiamiento son las ofrendas por el valor de turnos, expone Morán, pero también reciben donaciones. Sus principales egresos son por adorno de las andas, músicos que acompañan el cortejo e impresión de revistas y turnos.

Fuentes consultadas: Vida social, económica y religiosa de la cofradía de Jesús Nazareno del templo de Nuestra Señora de La Merced, en Santiago y en la Nueva Guatemala de la Asunción, de 1582 a 1821, de Gerardo Ramírez (2007); Desarrollo de las cofradías en Guatemala en el siglo XVI, de Abraham Solórzano, Ceceg (2019); Crónicas y recuerdos de Jesús Nazareno de Candelaria, de Fernando Urquizú y Erick Espinoza (2013); Historia de las cofradías de la Candelaria, especialmente la de Jesús Nazareno, de Mario Ubico (1995); Crónicas y recuerdos de la Virgen de Dolores del antiguo templo de Santo Domingo de la Nueva Guatemala de la Asunción, de Fernando Urquizú y Michele Pinsker (2014); Modelo de estatuto para asociaciones, hermandades, cofradías y agrupaciones de piedad popular, de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala (2017); Las capillas de Jesús Nazareno de Candelaria y su función en el ideario popular de la Antigua y Nueva Guatemala de la Asunción, de Fernando Urquizú (2010); Consideraciones sobre la imagen de Jesús Nazareno de la Merced de Guatemala, de Federico Prahl (1995); Las cofradías guatemaltecas, de Celso Lara, Cefol (2013); Cofradía de los Siete Dolores de la Santísima Virgen del antiguo templo de Santo Domingo, tomo I, de Fernando Urquizú, Michele Pinsker y Mario Ubico (2019); La cofradía indígena del Santísimo Sacramento del municipio de Palín, de Escuintla, siglos XVII y XXI, de Juan Cornelio Alonzo Gutiérrez (2007); jesusdelamerced.wordpress.com y hsssantodomingo.org.