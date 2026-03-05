Procesiones infantiles en Guatemala: recorridos del tercer fin de semana de Cuaresma 2026

La devoción que se hereda por generaciones se refleja en cada procesión infantil, donde los niños llevarán en hombros las andas de los cortejos procesionales que recorren el Centro Histórico como expresión de fe, devoción y amor de los cargadores.

Al igual que sus padres, los pequeños devotos participan en las tradiciones y el arte de la Cuaresma y la Semana Santa como expresión de su fe. Desde el templo de Santo Domingo hasta la Catedral Metropolitana, las actividades de este tercer fin de semana de Cuaresma se convierten en un momento de encuentro.

Estas procesiones recuerdan la preparación del pueblo católico para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para este sábado están programados dos cortejos y otros dos para el domingo, en los cuales los niños podrán acompañar las imágenes de la Virgen María y Jesús.

Con recorridos que pueden durar más de cinco horas y otros de aproximadamente dos horas, estos son algunos de los cortejos programados para este fin de semana en la ciudad.

Tercer sábado de Cuaresma (7 de marzo)

Cortejo procesional extraordinario infantil por los 50 años del templo de Santo Domingo

El templo de Santo Domingo realizará su recorrido infantil extraordinario, lo que marca un momento histórico, ya que con este se celebran 50 años de actividades procesionales de las réplicas del Señor Sepultado Cristo del Amor y de la Santísima Virgen de Soledad, destaca la página Cucuruchos por Guatemala.

Lugar: 2 avenida y 10 calle, zona 1

Salida: 13 horas

Entrada: 18 horas

Recorrido del Cortejo procesional extraordinario infantil por los 50 años del templo de Santo Domingo. (Imagen: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Procesión infantil del tercer sábado de Cuaresma

El templo histórico de San Francisco celebrará su cortejo procesional infantil. Cada tercer sábado de Cuaresma, desde el 2016, la niñez católica guatemalteca participa en un encuentro con las imágenes de Cristo de la Preciosa Sangre y Nuestra Señora de Dolores, del templo histórico de San Francisco.

“Este cortejo procesional permite que niños experimenten el amor y la misericordia de Jesús, acompañados por la ternura materna de María”, destaca la Municipalidad de Guatemala.

Lugar: 6 avenida 13-01, zona 1

Salida: 16 horas

Entrada: 18 horas

Recorrido de la procesión infantil del tercer sábado de Cuaresma. (Imagen: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Tercer domingo de Cuaresma (8 de marzo)

Procesión infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores

La Santa Iglesia Catedral Metropolitana celebrará el recorrido de su cortejo procesional infantil, en el que se veneran las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores.

Según la reseña histórica de la Municipalidad de Guatemala, la imagen de Jesús Nazareno lo representa en su forma de niño con la cruz a cuestas. Este simbolismo buscaba “retrotraer a la infancia de Jesús las características del Jesús adulto, dando lugar a prefiguraciones”.

Lugar: 7 avenida y 8 calle, zona 1

Salida: 8 horas

Entrada: 11 horas

Recorrido de la procesión infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores. (Imagen: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Procesión infantil con réplicas de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores

Con el objetivo de fomentar la participación de las nuevas generaciones y fortalecer la formación en la fe, la Hermandad de la parroquia Santa Cruz del Milagro organiza un recorrido infantil con las imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y la Santísima Virgen de Dolores. La actividad busca acercar a los niños a las tradiciones de la Cuaresma.

Lugar: 15a avenida y 4a calle, zona 6

Salida: 9.30 horas

Entrada: 14 horas

Recorrido de la Procesión infantil con réplicas de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores. (Imagen: Cortesía Municipalidad de Guatemala)