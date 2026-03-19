7 recomendaciones de oro para asistir a las procesiones en Guatemala en Cuaresma y Semana Santa 2026

La Semana Santa de Guatemala se caracteriza por las procesiones y por sus vistosas alfombras que reciben a las imágenes que recorren el Centro Histórico.

La Unesco reconoce la Semana Santa guatemalteca como uno de los acontecimientos más notables del país, la cual incluye procesiones, vigilias, marchas fúnebres, gastronomía de temporada y creación de tapices de flores y altares. Para esta ocasión, también se adornan las fachadas de las casas y los edificios, lo que contribuye al ambiente festivo.

La Semana Santa es una celebración religiosa y cultural que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Engloba una serie de actividades y elementos comunes que varían de una región a otra. Las prácticas y tradiciones asociadas a la Semana Santa se han transmitido a las generaciones más jóvenes durante siglos.

1. Manténgase informado

Es importante conocer los recorridos de las procesiones si necesita venir al Centro Histórico o bien participará en los cortejos procesionales.

El viernes 20 de marzo saldrá el Pregón de Semana Santa de Prensa Libre y los mapas de los recorridos también estarán en el sitio www.prensalibre.com.gt.

2. ¿Cómo movilizarse?

Preferiblemente viaje en vehículos de alquiler de aplicaciones confiables, así como en transporte público o a pie para llegar al destino, dice Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala.

En Semana Santa aumentan los parqueadores de vehículos, pero lo ideal es no pagar, porque son espacios públicos.

El vocero también comenta que existen parqueos limitados, así que es importante llegar temprano a los lugares y tomar en cuenta el tiempo estimado de traslado, así como dejar los vehículos en lugares autorizados. Una de las recomendaciones principales es no dejar objetos de valor dentro de los vehículos, como teléfonos, computadoras o radios. Tampoco deje animales dentro de los vehículos para evitar deshidratación.

El aumento del precio de la gasolina también ha hecho que más automóviles se queden sin combustible, así que una recomendación es llevar suficiente gasolina para evitar estos problemas.

En caso de colisiones, lleve a mano el número de aseguradoras, de una grúa o un mecánico, porque esto es importante frente a cualquier inconveniente.

3. Proteja a los niños y personas de la tercera edad

Emetra ha tenido reportes de personas de la tercera edad desmayadas, posiblemente por el calor y las largas caminatas.

Las jornadas son largas y algunas superan las 12 horas. Mantenerse hidratado es importante. Tome suficiente agua desde días antes, durante el cortejo y después.

También se recomienda a la familia el uso de gorras y protectores solares.

Con los niños, llévelos identificados para que tengan nombre y apellido, así como un número de teléfono de contacto. En Semana Santa del 2025, 23 niños estaban desaparecidos de la presencia de su encargado, agrega Montejo. No pierda de vista a los niños ni los deje solos.

Niños participan durante la Cuaresma y Semana Santa en diferentes actividades. (Foto Prensa Libre: EFE)

4. Si observa cortejos procesionales o participa

Andrés Girón Gándara, encargado general de la Hermandad de la parroquia Santa Cruz del Milagro, explica que durante la procesión no se distraiga con los teléfonos, sino que lleve la intención de vivir el mensaje y la parte espiritual del momento de los cortejos. "En la parte espiritual debemos separar un poco los espacios de redes sociales y fotografías y tratar de dedicar esos momentos a llevar en hombros a las imágenes y tratar de tener una conexión con Dios en ese tiempo", expresa.

Si alguien quiere tomar fotos profesionales, lo mejor es acercarse a las diferentes hermandades para acreditarse y buscar los espacios en que pueda hacer las mejores tomas sin interrumpir el cortejo procesional.

Los devotos católicos participan durante el año en procesiones como un acto de fe y devoción. La Semana Santa es la época con más cortejos procesionales. (Foto Prensa Libre: EFE)

5. Recuerde no utilizar drones

Recientemente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recordó a los usuarios de drones las restricciones vigentes para operar estos dispositivos en determinadas áreas del país, según lo establecido en la Directiva Operacional 004-2025.

Según la Directiva Operacional DO-004-2025, la DGAC prohíbe operar drones sobre instituciones gubernamentales, embajadas, bases y edificios militares, así como en hospitales públicos y privados, con excepción de hospitales veterinarios.

La restricción también aplica en centros penitenciarios, helipuertos aprobados por la DGAC, puertos marítimos, aduanas y en áreas donde se desarrollen eventos públicos o privados con más de 100 personas, como procesiones y actividades de Semana Santa.

Girón Gándara explica que es necesario atender esta solicitud porque en los últimos años se ha puesto en riesgo a las imágenes. "Nos sumamos a esta petición porque consideramos que a veces los drones estaban hasta a un metro de la imagen y no debemos olvidar que las procesiones son un acto de fe y tenemos claro que pueden haber fotografías, pero sin poner en riesgo lo más importante", agrega.

6. Utilice los zapatos adecuados

Es importante utilizar un calzado apropiado, bajo y cómodo, porque se camina como visitante o cargador. Así que lleve zapatos cómodos a los recorridos.

De preferencia, lleve los zapatos que utilizará el día en que se toman medidas en el cartabón para saber en qué parte del anda le corresponderá cargar. Si utiliza un calzado diferente al día de las medidas, no estará en el lugar que le corresponde. Cuando la diferencia de estatura es demasiada, se entra a cargar en una mala posición, porque la espalda está torcida. El calzado oportuno también evitará ampollas, que en el caso de los pacientes diabéticos incluso podrían convertirse en úlceras.

7. Si es cargador, mantenga la espalda recta

Someter al cuerpo a un esfuerzo sin la preparación adecuada podría causar problemas. La recomendación es prepararse físicamente para cargar: hacer abdominales, trabajar espalda baja, hombros y brazos durante el año. Esto fortalecerá la musculatura para cualquier tipo de actividad.

Al momento de cargar, manténgase lo más recto posible. El cambio en el eje de la columna, al no estar recto, podría desarrollar lumbago o dolor en la zona lumbar. También se suman problemas de rodillas y dolor en los pies por el calzado que se usa.

Las horquillas ayudan a equilibrar el cuerpo. Al utilizarlas, siempre tómelas por la parte de abajo y no ponga el dedo en la parte superior. Si existe una emergencia, su dedo podría quedar atrapado y convertirse en una lesión severa o incluso una amputación. El uso de cinturones anchos ayuda al cargar y da solidez a la región lumbar; algunos uniformes de cucuruchos lo incluyen. De lo contrario, podría utilizar un cinturón como los que usan las personas que levantan pesas, para compensar el peso.