Prensa Libre publica este viernes el Pregón con los recorridos de las procesiones de Semana Santa

Prensa Libre, como es tradición, publicará este viernes 20 de marzo la revista Pregón de Semana Santa, que incluye los recorridos de las principales procesiones de la ciudad Guatemala y de la Antigua Guatemala.

Las fotos, en su mayoría, fueron tomadas por el fotoperiodista cultural Edwin Castro, quien también realizó la investigación de las imágenes y recopilación de recorridos.

El Pregón de Semana Santa de Prensa Libre se renueva

El Pregón de Semana Santa es una revista que Prensa Libre ha publicado por décadas, la cual contiene los recorridos de las principales procesiones. Este año también incluye la procesión del quinto domingo de Cuaresma en Antigua Guatemala, que sale de San Bartolomé Becerra.

En el 2026 crece el formato y la revista Pregón de Semana Santa tendrá un tamaño de 8.5 x 10.75 pulgadas, como el de la Revista D.

Con este nuevo formato, además de que los mapas son ligeramente más grandes, también se incluye una cápsula de información sobre las imágenes, datos históricos y curiosos.

La portada muestra la imagen ganadora del concurso Luz y fe de Prensa Libre, que por segundo año convocó a fotógrafos profesionales y aficionados a enviar sus imágenes de las procesiones de Semana Santa, tomadas con cámara profesional. Este año participaron más de 200 imágenes y la foto ganadora es la portada de la revista. Este viernes se conocerá al fotógrafo que la tomó.

Busque su revista del Pregón de Semana Santa este viernes 20 de marzo dentro del ejemplar de Prensa Libre, no tiene costo adicional. Circula en todo el país.