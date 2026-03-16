Arte sacro en Guatemala: visite la muestra “Rostros divinos” con imágenes de la Pasión

Cecilio Baeza Gámar presenta su colección “Rostros divinos”, pintados al óleo, que constituyen expresiones de la Pasión. Son semblanzas pintadas sobre rosetas rústicas de madera de abeto, en las que las marcas de la madera perduran y se hacen una con las cicatrices en la fisonomía de Cristo. Lastimaduras que también imprimen el rostro y el corazón de María, su santísima madre.

Las pinturas fueron escogidas de la vasta colección de fotografías de la imaginería guatemalteca tomadas por el arquitecto Carlos Fernando Baeza.

Baeza Gámar es ingeniero, escritor y especialista en desarrollo integral y administración del tiempo y el trabajo, así como artista. Su producción artística consta de 10 publicaciones literarias, de las cuales ha publicado nueve, entre ensayos, un poemario, tres novelas, un libro de cuentos, un libro técnico de supervisión y una biografía inédita del maestro Oswaldo Cercado.

La inauguración de la muestra será el lunes 23 de marzo, a las 18 horas, en Taller Arte Estudio “BaezaGámar”, Centro Comercial San Jorge, zona 11, local 19A.

Fecha

La muestra estará abierta durante la Semana de Dolores, del lunes 23 al viernes 27 de marzo.

Hora



De 9 a 17 horas.

Lugar



Taller Arte Estudio “BaezaGámar”, Centro Comercial San Jorge, zona 11, local 19A.

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