Talleres de alfombras en Antigua Guatemala, un espacio para aprender del arte efímero de Cuaresma y Semana Santa

Uno de los elementos representativos de la Semana Santa en Guatemala, sin duda, son las alfombras, por donde los fieles cargadores transitan mientras llevan las andas procesionales que anuncian la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Esta expresión artística ha pasado de construirse con flores y frutos al uso de aserrín teñido, hasta crear retratos de estilo hiperrealista, apoyados con la incorporación de polvo de mármol. Esta tradición será compartida en dos talleres que permitirán a guatemaltecos y extranjeros aprender sobre su elaboración.

El presidente del Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez, Héctor Robles comparte que este evento permite a los participantes conocer las tradiciones y el arte del país.

En esta actividad, los asistentes podrán trabajar con aserrín de colores y recibir una charla sobre la importancia y el legado del arte efímero. El objetivo es realizar una alfombra en conjunto y ser testigos del proceso.

La actividad también tiene un enfoque inclusivo para la participación de personas con movilidad reducida o con algún tipo de síndrome, ya que se busca que todos puedan participar.

Fecha

28 y 29 de marzo del 2026

Hora

Sábado de Ramos, a partir de las 12 horas

Domingo de Ramos, de 9 a 12 horas

Lugar

San Juan del Obispo (28 de marzo)

San Pedro Las Huertas (29 de marzo)

Entrada

Participación gratuita

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí

Organizadores buscan que quienes visitan Antigua Guatemala aprendan cómo se elaboran estas obras, conozcan su historia y se integren al proceso.(Video Cortesía: Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez)

