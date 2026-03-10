Historia de las hermandades en Guatemala: Jesús Nazareno de Candelaria, de la ciudad de Guatemala

De 1548 a 1550 existía un pequeño templo dedicado a Nuestra Señora de Candelaria, en el barrio del mismo nombre, en Santiago. Sin embargo, según escribió el cronista Antonio de Remesal, hubo una capilla destinada a los indígenas, ubicada a la vecindad del templo de Santo Domingo, hasta finales del siglo XVI, la cual funcionó bajo la advocación de Nuestra Señora de Candelaria, donde pudo haber existido una primera capilla dedicada al culto de Jesús Nazareno.

Luego, los indígenas levantaron de nuevo otra capilla en el mismo barrio y, posteriormente, fue construido el templo de Candelaria (1668-1674), donde se habilitó la capilla de Jesús Nazareno, y la imagen fue trasladada a ese lugar.

En el libro Las Bellas Artes en Guatemala (1934) y en el artículo Jesús de Candelaria (1918), ambos de Víctor Miguel Díaz, se afirma que Jesús de Candelaria ya existía para la Semana Santa de 1563 y que fue tallado por el escultor Juan de Aguirre.

La primera alusión a la cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria corresponde a 1665, cuando se encontraba en la capilla de los indígenas antes mencionada, junto al templo de Santo Domingo, de acuerdo con el testamento de doña Margarita de Guzmán, del 6 de octubre de dicho año, en el cual indica que le hereda a la cofradía tres cuadros: de la Virgen del Pópulo, de San Francisco y del Niño Jesús.

Para 1714, el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo hizo una visita pastoral a Candelaria y consignó como cofradías a la del Santísimo, Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Merced, Ánimas y Dolores. Esta última alude a la fundada en la ermita de Dolores del Cerro.

En 1754 se encontró la primera referencia a la cofradía de Jesús Nazareno, integrada por personas no indígenas. A finales del siglo XVIII, esta tomó un carácter más universal, en cuanto a miembros, cambio que se expandió entre entidades de ladinos, como la de Jesús de La Merced, de la Santa Cruz del Milagro o de Santo Domingo, que incluyeron indígenas.

Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, durante su velación en 1921. (Foto Prensa Lbre: Hemeroteca PL)

La cofradía fue reorganizada en 1809 y reaparece como una más de la iglesia de Candelaria. En 1808, los cofrades y mayordomos pidieron licencia a las autoridades eclesiásticas para sacar procesión de Jesús, con lo cual renació y cobró nuevo vigor su culto. En 1898 se reorganizó como “antigua hermandad”.

El primer indicio formal de la existencia de la capilla de Jesús Nazareno se puede inferir en una patente de su cofradía, de 1812. Este tipo de documentos debía contar con el aval del Estado y de la Iglesia, y debía tener domicilio oficial legal.

La venta de turnos permitió la participación democrática en la procesión, incluyendo a personas de escasos recursos, para comprarlos o adquirir el uniforme para incluirse en el desfile sacro, portando las insignias y demás menaje del culto. La demanda fue tan fuerte que hubo que diseñar, en 1903, una estrategia especial que permitiera el control de la participación de los fieles en la procesión, al recurrir a los números impresos que se utilizaban en los bailes elegantes de aquellos años y que identificaban su entrada. También se utilizaban otros números para ordenar la mesa y silla que correspondían a cada comensal que formaba parte de un grupo, y se denominaban tandas.

Patente de cofradía de Jesús Nazareno de Candelaria, fechada el 31 de marzo de 1812, lo cual demuestra la existencia de un domicilio legal constituido en su capilla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El número de mesa se convirtió en el número de turno o tanda, y el de silla, el del hombro que corresponde a cada persona para tomar en el anda durante el recorrido.

En la actualidad, la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria “Cristo Rey” y la Virgen de Dolores constituye la pastoral del consejo parroquial. Esta, además de la organización y realización de las procesiones del Jueves Santo, tiene a su cargo la del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de Candelaria, entre otras actividades, refiere Manuel Hernández, encargado general de la Hermandad, quien señala que un 60% de los devotos cargadores de los cortejos del Jueves Santo —13 mil 900 mujeres y 16 mil 680 hombres— son menores de 25 años, por lo que el reto es cimentar en ellos las costumbres tradicionales.

En la actualidad, la Hermandad está formada por 180 damas y 280 hombres. Su presidente es el párroco Manuel Chilín. Los miembros deben cumplir con 80 por ciento de participación en las actividades.

Según datos proporcionados por Luis René Sandoval, director de Comunicación Social y portavoz de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, en esta provincia eclesiástica tienen ahora contabilizadas 56 hermandades y cofradías registradas, mientras que las asociaciones de Pasión llegan a 76.

Fuentes consultadas: Vida social, económica y religiosa de la cofradía de Jesús Nazareno del templo de Nuestra Señora de La Merced, en Santiago y en la Nueva Guatemala, de 1582 a 1821, de Gerardo Ramírez (2007); Desarrollo de las cofradías en Guatemala en el siglo XVI, de Abraham Solórzano, Ceceg (2019); Crónicas y recuerdos de Jesús Nazareno de Candelaria, de Fernando Urquizú y Erick Espinoza (2013); Historia de las cofradías de la Candelaria, especialmente la de Jesús Nazareno, de Mario Ubico (1995); Crónicas y recuerdos de la Virgen de Dolores del antiguo templo de Santo Domingo de la Nueva Guatemala de la Asunción, de Fernando Urquizú y Michele Pinsker (2014); Modelo de estatuto para asociaciones, hermandades, cofradías y agrupaciones de piedad popular, de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala (2017); Las capillas de Jesús Nazareno de Candelaria y su función en el ideario popular de la Antigua y Nueva Guatemala de la Asunción, de Fernando Urquizú (2010); Consideraciones sobre la imagen de Jesús Nazareno de la Merced de Guatemala, de Federico Prahl (1995); Las cofradías guatemaltecas, de Celso Lara, Cefol (2013); Cofradía de los Siete Dolores de la Santísima Virgen del antiguo templo de Santo Domingo, tomo I, de Fernando Urquizú, Michele Pinsker y Mario Ubico (2019); La cofradía indígena del Santísimo Sacramento del municipio de Palín, de Escuintla, siglos XVII y XXI, de Juan Cornelio Alonzo Gutiérrez (2007); jesusdelamerced.wordpress.com y hsssantodomingo.org.