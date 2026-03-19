Procesiones en Antigua Guatemala 2026: guía básica y consejos para asistir en Cuaresma y Semana Santa

En un encuentro entre patrimonios, Antigua Guatemala se prepara para celebrar la Semana Santa del 2026, donde la cultura, la tradición y la devoción católica se fusionan. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, la ciudad recibirá a turistas nacionales y extranjeros para vivir este tiempo litúrgico, por lo que es necesario conocer los espacios de parqueo, los recorridos y algunos consejos para la visita.

Desde la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, la Semana Santa llevará a los visitantes por un espacio de devoción, reflexión y legado cultural e histórico de esta época. Entre nubes de incienso, al sonar de las marchas fúnebres y sobre las alfombras, los diversos cortejos procesionales representarán la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Con el lema “Recorriendo paso a paso una tradición de fe”, las autoridades municipales y eclesiásticas presentaron parte de la logística para esta temporada, con la definición de áreas peatonales, de parqueo y de transporte.

Para la Semana Santa, cortejos procesionales como el de Jesús Nazareno del Milagro, Jesús Nazareno del Perdón o el Señor Sepultado de la Escuela de Cristo recorrerán la ciudad colonial, reflejando la fe del pueblo católico guatemalteco, motivo por el cual el país ostenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este espacio incluirá información sobre dónde ver los recorridos, dónde pagar el marbete y cómo encontrar parqueos disponibles en tiempo real.

¿Dónde ver los recorridos procesionales?

Para los visitantes, conocer los recorridos de los cortejos procesionales es fundamental. Estos pueden consultarse en el sitio web de Prensa Libre a partir del 20 de marzo, donde se publicarán los itinerarios de Antigua Guatemala, así como adquirir el pregón de Semana Santa del 2026.

También se recomienda seguir las redes sociales de las hermandades, donde se comparten los mapas de los recorridos. Por su parte, la Municipalidad de Antigua Guatemala habilitó un asistente virtual con detalles actualizados.

Para asistir a los cortejos, es clave revisar los horarios y planificar con anticipación la salida, con el fin de evitar retrasos por el tránsito vehicular.

¿Dónde encontrar áreas de parqueo?

Para el ordenamiento de la visita de turistas nacionales y extranjeros al municipio de Antigua Guatemala, la comuna compartió detalles sobre los diversos parqueos municipales habilitados para esta temporada, entre ellos:

Rancho Nimajay (exclusivo para adultos mayores y personas con discapacidad)

INVAL

Plataformas

Parqueo Municipal La Pólvora

Parqueo Municipal Santa Inés

Parqueo Municipal Centro de Servicios (exclusivo para motocicletas)

Parqueo Campo 3

Retana

Asimismo, se habilitarán parqueos privados, pero con espacios más reducidos dentro de Antigua Guatemala. Para ello, se pone a disposición un mapa en tiempo real para consultar la disponibilidad de espacios.

Transporte gratuito

Para los visitantes, el ayuntamiento informó que habrá rutas de buses específicas para trasladar a las personas al casco urbano, entre ellas:

Ruta 1: Parqueo Santa Inés ↔ Fuente de las Delicias (barrio de la Concepción)

Ruta 2: Parqueo INVAL ↔ San Francisco

Ruta 3: Rancho Nimajay ↔ 4a. avenida sur y 6a. calle poniente

¿Dónde adquirir el marbete?

Los marbetes pueden adquirirse en línea a través del portal https://portal.muniantigua.gob.gt/#/opcion o con agentes de la Policía Municipal distribuidos en los parqueos.

Métodos de pago:

Con tarjeta, en parqueos habilitados

En efectivo, en oficinas del ayuntamiento y con policías de tránsito

Precios del marbete:

Tarifas regulares (lunes a jueves):

Vehículos con placas de circulación particular o comercial, de hasta 7 pasajeros: Q10.00

Vehículos con placas de circulación de motocicleta: Q5.00

Vehículos de 8 a 15 pasajeros: Q20.00

Tarifa especial (viernes, sábados, domingos, días festivos y Semana Santa):

Vehículos con placas de circulación particular o comercial, de hasta 7 pasajeros: Q20.00

Vehículos con placas de circulación de motocicleta: Q10.00

Vehículos de 8 a 15 pasajeros: Q30.00

Consejos para asistentes

Mynor Mejía, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes, citado en una nota de prensa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), brinda las siguientes recomendaciones para quienes asisten a ver los cortejos procesionales: