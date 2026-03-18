Irtra en Semana Santa 2026: horarios, precios y atracciones en Xetulul, Xocomil, Mundo Petapa, Amatitlán y Xejuyup

La cuenta regresiva para disfrutar en familia el asueto de Semana Santa ha iniciado. Mientras algunos se preparan para participar en actividades religiosas, otra parte de la población busca espacios para compartir con familiares y amigos. Uno de los más concurridos durante las vacaciones, sin duda, son los parques del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

Con cinco parques disponibles para esta temporada y uno más en remodelación, los parques temáticos del Irtra reúnen a cientos de guatemaltecos. Los visitantes pueden optar por juegos mecánicos en Xetulul o por atracciones acuáticas en Xocomil; ambos espacios estarán disponibles durante este período.

Para quienes buscan todo en un solo lugar, desde juegos hasta piscinas y contacto con la fauna, Mundo Petapa es uno de los sitios más visitados por capitalinos y turistas. En cambio, quienes prefieren entornos naturales pueden optar por Xejuyup y el parque de Amatitlán.

Para esta Semana Santa, la oficina de Comunicación Social del Irtra informó que sus cinco parques estarán abiertos de forma ininterrumpida del jueves 26 de marzo al domingo 5 de abril del 2026, para que guatemaltecos y extranjeros disfruten durante esta temporada.

La institución destacó que los hostales del Irtra y el Hostal Aldea de la Selva permanecen abiertos los 365 días del año. El Club Mil Palmeras es exclusivo para huéspedes del Hostal Aldea de la Selva y de los hostales del Irtra.

Fecha:

Del jueves 26 de marzo al domingo 5 de abril del 2026

Horarios:

Parque Xetulul: 10 a 18 horas

Parque Xocomil: 9 a 17 horas

Mundo Petapa: De 9 a 17 horas

Parque Amatitlán: 9 a 16 horas

Parque Xejuyup: 9 a 17 horas

Entrada:

Para los parques Xetulul, Xocomil, Mundo Petapa y Xejuyup, los precios son:

Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)

Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)

Parque de Amatitlán:

Niños: Q15 (hasta 1.20 m de estatura)

Adultos: Q30 (más de 1.20 m de estatura)

Adulto mayor: Q15 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos).

Juegos electromecánicos:

Brazalete: Q60 (uso ilimitado, personal)

Pasaporte: Q60 (12 juegos, para compartir)

Juegos de arcada: Q5 (solo aplica en los parques donde hay estos juegos)

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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