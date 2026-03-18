¿Visitará el Zoológico La Aurora en Semana Santa 2026?: conozca los horarios, precios de entrada y parqueos

El feriado de Semana Santa se acerca y, con ello, la búsqueda de espacios para salir en familia y pasar un momento de alegría, diversión y unión familiar. Uno de los recintos más visitados es, sin duda, el Zoológico Nacional La Aurora, lugar de encuentro del mundo animal y los guatemaltecos.

Ubicado en el corazón de la Ciudad de Guatemala, este espacio ofrece a sus visitantes un lugar para disfrutar del descanso. Desde la visita al elefante hasta los pingüinos, el recinto brinda aprendizaje y diversión para toda la familia.

Con área de restaurante, juegos y más de 2 mil 500 animales de 287 especies distribuidos en su recinto, el lugar posee una extensa flora y áreas recreativas como parte de su atractivo.

En su página oficial destaca que el zoológico tiene diferentes áreas divididas por continentes, entre los cuales están África, Asia, América y Oceanía. Desde aves y mamíferos hasta felinos, este espacio invita a conocer la diversidad de fauna.

La Semana Santa será uno de los momentos ideales para hacerlo. Según Comunicación Social del recinto, durante la Semana Mayor se atenderá de martes a domingo a visitantes locales y extranjeros.

Para esta temporada, el zoológico estará abierto de 9 a 16 horas, en los días programados. Conozca más detalles de precios y parqueo.

Fechas:

Del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril

Horarios:

De 9 a 16 horas

Lugar:

5.ª calle, interior finca La Aurora, zona 13

Entrada:

Adultos: Q60.00

Niños: Q30.00

Entradas:

Taquilla del Zoológico La Aurora

Parqueo:

Vehículo liviano: Q45.00

Buses escolares: Q60.00

Motocicletas: Q45.00

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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