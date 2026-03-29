Semana Santa 2026 en La Antigua Guatemala: Guía de las principales procesiones

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Semana Santa 2026 en La Antigua Guatemala: Guía de las principales procesiones

Puntos de referencia y recorridos de las principales procesiones que recorren la ciudad colonial de la Antigua Guatemala en la Semana Santa 2026.

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Semana Santa 2026 en La Antigua Guatemala guía de las principales procesiones

Paso del cortejo procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced “El Nazareno de los Antigüeños” y la Virgen de Dolores del Templo de la Merced por el parque central de Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Antigua Guatemala vive la Semana Santa en todo su esplendor, por lo que es muy visitada en estos días por turistas nacionales y extranjeros.

Cortejos procesionales como el de Jesús Nazareno del Milagro, Jesús Nazareno del Perdón o el Señor Sepultado de la Escuela de Cristo recorrerán la ciudad colonial esta semana y reflejan la fe del pueblo católico guatemalteco, motivo por el cual el país ostenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La Antigua Guatemala habilita estacionamientos municipales en esta temporada, así como transporte para ingresar a la ciudad colonial, infórmese.

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Miércoles Santo: Jesús Nazareno del Milagro de  San Felipe Apóstol 

  • Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril  
  • Imagen: Jesús Nazareno del Milagro 
  • Lugar: Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez 

PUNTOS DE REFERENCIA 

  • 14 horas: Salida 
  • 18 horas: Parque Isabel La Católica
  • 19 horas:  Parque Central Antigua Guatemala 
  • 20.30 horas: Tanque La Unión 
  • 22.45 horas: Parque San Sebastián 
  • 24.30 horas:  Jocotenango 
  • 1.30 Colonia los Llanos 
  • 4 horas: (Jueves Santo) Entrada 
Fotoarte: Prensa Libre

Jueves Santo: Jesús Nazareno de La Humildad , San Cristobal El Bajo

  • Fecha: Jueves Santo, 2 de abril
  • Lugar: Ermita San Cristóbal El Bajo
  • Ubicación: Antigua Guatemala, Sacapetéquez

Puntos de referencia

  • 7 horas: Salida 
  • 10.30 horas: Templo Escuela de Cristo 
  • 11.15 horas: Obras Sociales Hermano Pedro 
  • 13.30 horas: Cementerio San Lázaro 
  • 16.45 horas: Templo San Sebastián 
  • 18.15 horas: Parque Central Antigua Guatemala 
  • 21.30 horas: Entrada 

Jueves Santo: Jesús Nazareno del Perdón, San Francisco El Grande

  • Fecha: Jueves Santo, 2 de abril
  • Imagen: Jesús Nazareno del Perdón
  • Lugar: Templo de San Francisco El Grande, Santuario del Santo Hermano Pedro, 7ª. Calle Oriente y Calle de Los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez 

Puntos de referencia

  • 9 horas: Salida 
  • 12 horas: Templo Escuela de Cristo 
  • 14 horas: Puente del Matazano 
  • 18 horas: Obras Sociales del Hermano Pedro 
  • 20 horas: Templo La Merced 
  • 21 horas:Parque Central Antigua Guatemala 
  • 23.30 horas: Entrada 

Viernes Santo: Jesús Nazareno de La Merced

  • Fecha: Viernes Santo, 3 de abril del 2026
  • Lugar: templo Nuestra Señora de La Merced
  • Ubicación: 6a. avenida Norte y 1a. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

  • 02.50 horas: Salida
  • 05.30 horas: Cementerio General San Lázaro
  • 07.15 horas: Parque San Sebastián
  • 07.45 horas: Calle Ancha
  • 09 horas: templo La Merced
  • 10.15 horas: Obras Sociales del Hermano Pedro
  • 11.30 horas: Escuela de Cristo
  • 12.45 horas: Catedral de San José
  • 14 horas: Entrada

Mapa del recorrido procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced. (Diseño: Prensa Libre)

Viernes Santo: Santo Entierro del Señor Sepultado de San Felipe

  • Fecha: Viernes Santo, 3 de abril
  • Lugar: Santuario San Felipe Apóstol
  • Ubicación: aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

  • 15 horas: salida
  • 16.30 horas: Jocotenango
  • 18.30 horas: templo San Sebastián
  • 21 horas: San Luquitas
  • 22.45 horas: parque Central de Antigua Guatemala
  • 0.15 horas: templo San Francisco El Grande
  • 3.45 horas: arco de Santa Catalina
  • 5 horas: bendición en Calle Ancha
  • 7.15 horas (Sábado Santo): entrada

Mapa del recorrido procesional de Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol. (Diseño: Prensa Libre)

Viernes Santo: Señor Sepultado de la Escuela de Cristo

  • Fecha: Viernes Santo, 3 de abril de 2026
  • Imagen: Señor Sepultado
  • Lugar: Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo
  • Ubicación: esquina de la calle de Belén y calle de los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

  • 15.30 horas: salida
  • 19.15 horas: puente Matazanos
  • 21 horas: catedral San José
  • 23 horas: templo San Sebastián
  • 05 horas (Sábado Santo): entrada

Mapa del recorrido procesional del Señor Sepultado de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo. (Diseño: Prensa Libre)

Con información de Edwin Castro

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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