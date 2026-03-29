Semana Santa 2026 en La Antigua Guatemala: Guía de las principales procesiones

La Antigua Guatemala vive la Semana Santa en todo su esplendor, por lo que es muy visitada en estos días por turistas nacionales y extranjeros.

Cortejos procesionales como el de Jesús Nazareno del Milagro, Jesús Nazareno del Perdón o el Señor Sepultado de la Escuela de Cristo recorrerán la ciudad colonial esta semana y reflejan la fe del pueblo católico guatemalteco, motivo por el cual el país ostenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La Antigua Guatemala habilita estacionamientos municipales en esta temporada, así como transporte para ingresar a la ciudad colonial, infórmese.

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Miércoles Santo: Jesús Nazareno del Milagro de San Felipe Apóstol

Fecha: Miércoles Santo, 1 de abril

Imagen: Jesús Nazareno del Milagro

Lugar: Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

PUNTOS DE REFERENCIA

14 horas: Salida

18 horas: Parque Isabel La Católica

19 horas: Parque Central Antigua Guatemala

20.30 horas: Tanque La Unión

22.45 horas: Parque San Sebastián

24.30 horas: Jocotenango

1.30 Colonia los Llanos

4 horas: (Jueves Santo) Entrada

Jueves Santo: Jesús Nazareno de La Humildad , San Cristobal El Bajo

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Lugar: Ermita San Cristóbal El Bajo

Ubicación: Antigua Guatemala, Sacapetéquez

Puntos de referencia

7 horas: Salida

10.30 horas: Templo Escuela de Cristo

11.15 horas: Obras Sociales Hermano Pedro

13.30 horas: Cementerio San Lázaro

16.45 horas: Templo San Sebastián

18.15 horas: Parque Central Antigua Guatemala

21.30 horas: Entrada

Jueves Santo: Jesús Nazareno del Perdón, San Francisco El Grande

Fecha: Jueves Santo, 2 de abril

Imagen: Jesús Nazareno del Perdón

Lugar: Templo de San Francisco El Grande, Santuario del Santo Hermano Pedro, 7ª. Calle Oriente y Calle de Los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

9 horas: Salida

12 horas: Templo Escuela de Cristo

14 horas: Puente del Matazano

18 horas: Obras Sociales del Hermano Pedro

20 horas: Templo La Merced

21 horas:Parque Central Antigua Guatemala

23.30 horas: Entrada

Viernes Santo: Jesús Nazareno de La Merced

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril del 2026

Lugar: templo Nuestra Señora de La Merced

Ubicación: 6a. avenida Norte y 1a. calle Poniente, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

02.50 horas: Salida

05.30 horas: Cementerio General San Lázaro

07.15 horas: Parque San Sebastián

07.45 horas: Calle Ancha

09 horas: templo La Merced

10.15 horas: Obras Sociales del Hermano Pedro

11.30 horas: Escuela de Cristo

12.45 horas: Catedral de San José

14 horas: Entrada

Mapa del recorrido procesión de Jesús Nazareno del templo Nuestra Señora de La Merced. (Diseño: Prensa Libre)

Viernes Santo: Santo Entierro del Señor Sepultado de San Felipe

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril

Lugar: Santuario San Felipe Apóstol

Ubicación: aldea San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

15 horas: salida

16.30 horas: Jocotenango

18.30 horas: templo San Sebastián

21 horas: San Luquitas

22.45 horas: parque Central de Antigua Guatemala

0.15 horas: templo San Francisco El Grande

3.45 horas: arco de Santa Catalina

5 horas: bendición en Calle Ancha

7.15 horas (Sábado Santo): entrada

Mapa del recorrido procesional de Santo Entierro del Señor Sepultado del Santuario San Felipe Apóstol. (Diseño: Prensa Libre)

Viernes Santo: Señor Sepultado de la Escuela de Cristo

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril de 2026

Viernes Santo, 3 de abril de 2026 Imagen: Señor Sepultado

Señor Sepultado Lugar: Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo Ubicación: esquina de la calle de Belén y calle de los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Puntos de referencia

15.30 horas: salida

19.15 horas: puente Matazanos

21 horas: catedral San José

23 horas: templo San Sebastián

05 horas (Sábado Santo): entrada

Mapa del recorrido procesional del Señor Sepultado de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Escuela de Cristo. (Diseño: Prensa Libre)

Con información de Edwin Castro