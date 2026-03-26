La Antigua Guatemala activa plan especial para recibir a miles de visitantes en Semana Santa

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La Antigua Guatemala activa plan especial para recibir a miles de visitantes en Semana Santa

La Antigua Guatemala implementará restricciones peatonales, parqueos y transporte especial para atender la alta afluencia de visitantes durante la Semana Santa.

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AME9737. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 07/04/2023.- Cientos de devotos participan en la procesión con la imagen de Jesús Nazareno de la iglesia La Merced durante el Viernes Santo, como parte de las celebraciones de Semana Santa, hoy, en Antigua Guatemala (Guatemala). Este Viernes Santo la imagen fue llevada por las principales calles de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, rodeada por cientos de turistas guatemaltecos y extranjeros. EFE/ Esteban Biba

Fieles avanzan en procesión sobre alfombras elaboradas en las calles de La Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Antigua Guatemala se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa con un plan especial que incluye restricciones vehiculares, habilitación de parqueos y transporte colectivo, informaron este jueves 26 de marzo autoridades municipales.

Durante la temporada se desarrollarán 31 procesiones, desde el Jueves de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, una de las principales expresiones religiosas y culturales del país.

Como parte del ordenamiento, el acceso al centro histórico será exclusivamente peatonal el Domingo de Ramos, así como el Jueves y Viernes Santo, con el objetivo de facilitar la movilidad y resguardar la seguridad de los asistentes.

Para atender la alta afluencia, la comuna habilitará ocho parqueos municipales con capacidad para 52 mil vehículos, además de 15 parqueos públicos adicionales. Estos funcionarán de 4 a 3 horas del día siguiente y contarán con servicio de buses hacia distintos puntos del centro.

Sara Santiz, coordinadora de la Comisión Operativa de Cuaresma y Semana Santa 2026, explicó que los espacios estarán disponibles desde los principales accesos a la ciudad y permitirán ordenar el ingreso de vehículos.

“Tenemos ya habilitados ocho parqueos que funcionarán a partir del Domingo de Ramos y luego se habilitarán de nuevo el Jueves y Viernes Santo, esto con el propósito de que usted pueda estacionar su carro al entrar a la ciudad”, indicó.

Añadió que también se han dispuesto áreas específicas según el punto de ingreso. “Si viene del área sur encontrará otros parqueos, y si viene por Santa María de Jesús encontrará nuestro parqueo El Inval”, señaló.

El costo del parqueo municipal será de Q20 por día, y los marbetes podrán adquirirse en línea para agilizar el ingreso. “Cuando ustedes pagan el marbete ya incluye el parqueo municipal”, afirmó Santiz.

Las autoridades también implementarán transporte colectivo desde los parqueos hacia el centro histórico. Según la coordinadora, se habilitarán tres rutas principales que conectarán puntos estratégicos como El Inval, Rancho Nimajay y Santa Inés.

“Tenemos una ruta de nuestro parqueo El Inval hacia San Francisco el Grande, y otros parqueos destinados para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, para transportarlos hasta el centro de la ciudad”, explicó.

Además, se implementará un perímetro peatonal dinámico, que permitirá habilitar calles de forma gradual conforme avancen las procesiones.

“Estaremos aperturando conforme la procesión vaya pasando el cortejo, para habilitar estas calles también para uso de parqueo”, indicó.

En cuanto al acceso de residentes y turistas con hospedaje, Santiz aseguró que podrán ingresar al perímetro restringido al presentar su reserva.

“Vamos a dejar entrar a toda persona que nos muestre que tiene una reservación en hotel o alojamiento, para que pueda ingresar su vehículo al lugar donde se hospedará”, explicó.

Para facilitar la información a los visitantes, la municipalidad habilitó una plataforma digital con detalles sobre parqueos, disponibilidad y recorridos procesionales.

“Tenemos el recorrido procesional en línea para que usted pueda ubicar la procesión y verla desde ese punto”, añadió.

Según registros municipales, durante el quinto Domingo de Cuaresma ingresaron cerca de 500 mil personas a la ciudad, y se prevé una cifra similar para el Viernes Santo, uno de los días con mayor afluencia.

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ESCRITO POR:

Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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