Jesús Nazareno de los Milagros de San José: Qué representan las 24 capillas que muestra el anda

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La procesión de Jesús Nazareno de los Milagros salió este Domingo de Ramos a las 6.15 horas del Santuario Arquidiocesano del Señor San José e ingresará a la 1.15 horas del Lunes Santo.

Qué representan las 24 capillas de la procesión del Señor Nazareno de los Milagros de San José

El adorno se basa en el pasaje del Benedictus (Lucas 1, 68-79), en el cual Zacarías bendice a Dios y da gracias por el nacimiento de su hijo, San Juan Bautista, y dice que el Señor ha venido a mostrarse y redimirnos, lo cual es la función de Cristo en la Iglesia, dijo Óscar Sáenz, encargado general de la Asociación de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, en una entrevista publicada en la página oficial del Santuario.

Sáenz agregó que el adorno muestra 24 capillas: doce asociadas al Viejo Testamento, que son las doce tribus de Israel que representan al pueblo de Dios, y doce del Nuevo Testamento, que representan a los apóstoles. “El pueblo se ve salvado por la presencia y la visita del Señor”, dijo.

El anda de Jesús Nazareno de los Milagros presenta 24 capillas. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Cada una de las doce tribus debió su origen a la descendencia lineal directa de uno de los hijos o nietos de Jacob.

Los hijos de Jacob y Lía fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón; los de Zilpá, la criada de Lía. Gad y Aser, que, según la costumbre de su época, se consideraban legalmente como hijos de Lía. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín, y los de Bilhá, la criada de Raquel, Dan y Neftalí, anota Aciprensa.

Mientras que los doce apóstoles, según una publicación de opusdei.org son:

Simón Pedro Andrés, hermano de Pedro Santiago, hijo de Zebedeo Juan, hermano de Santiago Felipe Bartolomé (también conocido como Natanael) Mateo (también conocido como Leví) Tomás (también conocido como Dídimo) Santiago, hijo de Alfeo Tadeo (también conocido como Lebeo o Judas, hijo de Santiago) Simón, el cananita (también conocido como Simón el Zelote) Judas Iscariote, quien más tarde traicionó a Jesús

La Virgen María acompaña a Jesús Nazareno de los Milagros. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Lucas 1, 68-79

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,

suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por la boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian; realizando su misericordia que tuvo con nuestros padres,

recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz”.

Historia de Jesús Nazareno de los Milagros

En el inventario personal de 1704, don Lorenzo de Paz y Arpides, originario de Comayagua, Honduras, consignó como “la primera y más valiosa posesión” una imagen de Jesús Nazareno, de dos varas de alto, con diadema de plata, a la cual se le asignó un precio de 100 pesos.

En 1736, Lorenzo de Paz y Arrivillaga, hijo del propietario, donó esta escultura a la Ermita de la Santa Cruz del Milagro, del barrio Chipilapa, situado al oriente de la ciudad de Santiago de Guatemala, con la condición de que se fundara una hermandad para el culto de la imagen. Ese mismo año, el Nazareno salió por primera vez en procesión, la noche del Martes Santo.

Los terremotos de 1773 destruyeron parcialmente la ermita de la Cruz, por lo que la imagen fue resguardada en el templo del hospital San Pedro, lugar al que también fue trasladada la imagen del patriarca señor San José. En 1780, estas dos esculturas, junto con la llamada “Cruz del Milagro”, fueron trasladadas a la Nueva Guatemala de la Asunción.

En 1850, el Nazareno se estableció en el templo del Señor San José, en el barrio de los Carpinteros, y se le empezó a conocer como “Jesús de los Milagros”. En la actualidad, en este lugar recibe la veneración de miles de devotos.